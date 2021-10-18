Moderna ve Pfizer/BioNTech gelecek yıl aşı satışlarını ikiye katlayacak

2022'DE SİPARİŞ EDİLEN AŞILARIN ÇOK AZI FAKİR ÜLKELERE GİDECEK

Diğer taraftan Airfinity, Covid-19 aşı pazarının gelecek yıl yüksek ve orta gelirli ülkelerdeki hükümetler tarafından ek dozlar satın alan ve yeni varyantlara karşı korunmak için stoklayan hükümetler tarafından destekleneceğini tahmin ediyor. 2022'den itibaren sadece 198 milyonu düşük gelirli ülkelere gitmek üzere 10 milyardan fazla takviye dozu sipariş edilecek.