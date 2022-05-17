Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD'nin daha da kötüleşecek bir ekonomik durgunluk içinde olduğunu öne sürdü ve bundan ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su, "Çok uzun süren bir patlama yaşarsanız, yanlış bir sermaye dağılımı elde edersiniz. Aptalların üzerine para yağmaya başlar" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 17.05.2022 - 10:29 | Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:54

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 1

, ABD'nin daha da kötüleşecek ekonomik bir durgunluk içinde olduğuna inandığını söyledi. 'nın kurucusu, Miami’deki bir teknoloji konferansında yorum yaptı ve durgunluğun bir yıldan 18 aya kadar sürebileceğini aktardı.

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 2

"APTALLARIN ÜZERİNE PARA YAĞMAYA BAŞLAR"

Musk, "Durgunluklar mutlaka kötü bir şey değildir. Birkaç tanesinden geçtim. Ancak, çok uzun süren bir patlama yaşarsanız, yanlış bir sermaye dağılımı elde edersiniz. Temelde aptalların üzerine para yağmaya başlar. Bu durum kontrolden çıktığında ekonomi, insan sermayesinin yanlış tahsisine sahip olur. Para, insanların aptalca ve diğer insanlara yararlı olmayan şeyler yaptığı yerlere gider" diye konuştu.

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 3

Bununla birlikte Musk, “Ardından, bir tür saçma sapan şirketler iflas ediyor ve faydalı ürünler yapanlar müreffeh oluyor. Ve burada kesinlikle bir ders var, eğer biri yararlı bir ürün yapıyorsa ve mantıklı bir şirkete sahipse: Sermaye açısından işleri çok uç noktalara götürmediğinden emin olmalı. İrrasyonel zamanlarda dayanacak bazı sermaye rezervleri var” dedi.

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 4

"SORUMLUSU JOE BIDEN"

Resesyondan ABD Başkanı ’ı ve yönetimini sorumlu tutan Musk, "Bu yönetim, pek bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Trump yönetiminde, Trump'ı bir kenara bırakırsak, yönetimde işleri halletmede etkili olan çok sayıda insan vardı” açıklamasını yaptı. 

fiğer taraftan, milyarder iş insanı geçmişte de  Biden yönetimini eleştirmişti. Bu yılın başlarında Musk, Biden'ı "insan şeklinde nemli çorap kuklası" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray, Tesla'yı bir zirveye davet etmedikten ve General Motors ile Ford'u Tesla'ya kıyasla uzun süreli övdükten sonra yönetimi sürekli olarak eleştirdi.

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 5

Musk, yeni açıklamasında "Tamamen dürüst olmak gerekirse Biden'ın ne yaptığını söylemek zor" dedi.

Öte yandan, Musk bir ekonomist değil, ama aynı zamanda ABD’de bir resesyonun baş gösterebileceği fikrini öne süren ilk yüksek profilli kişi de değil. Geçen Pazar günü, eski Goldman Sachs CEO'su Lloyd Blankfein CBS'ye "çok, çok yüksek" bir durgunluk riski olduğuna inandığını söyledi. Nisan ayında Deutsche Bank ekonomistleri, enflasyon ve yüksek faiz oranlarını gerekçe göstererek ABD'nin 2023'te resesyona gireceğini tahmin etmişti.

Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak - 6

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Federal Rezerv'in bu ayın başlarında faiz oranlarını artırmasının ardından ekonominin düşüşe geçebileceği endişelerine karşı konuştu. Gazetecilere, ekonominin "resesyona yakın veya buna karşı savunmasız" olduğunu gösteren hiçbir kanıtın olmadığını söyledi. Ancak Perşembe günü, Powell geri adım attı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ve devam eden tedarik zinciri sıkıntılarının daha fazla sorun yaratabileceğini belirterek, "Yumuşak bir iniş gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz sorusu aslında kontrol etmediğimiz faktörlere bağlı olabilir" dedi.

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