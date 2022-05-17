Musk: ABD ekonomik durgunlukta, aptallara para yağacak

"SORUMLUSU JOE BIDEN"

Resesyondan ABD Başkanı Joe Biden’ı ve yönetimini sorumlu tutan Musk, "Bu yönetim, pek bir şey yapmıyor gibi görünüyor. Trump yönetiminde, Trump'ı bir kenara bırakırsak, yönetimde işleri halletmede etkili olan çok sayıda insan vardı” açıklamasını yaptı.

fiğer taraftan, milyarder iş insanı geçmişte de Biden yönetimini eleştirmişti. Bu yılın başlarında Musk, Biden'ı "insan şeklinde nemli çorap kuklası" olarak nitelendirdi. Beyaz Saray, Tesla'yı bir zirveye davet etmedikten ve General Motors ile Ford'u Tesla'ya kıyasla uzun süreli övdükten sonra yönetimi sürekli olarak eleştirdi.