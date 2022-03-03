Olumsuz hava şartları Bodrum mandalinasında verimi düşürdü

"YEŞİL FORMUNU KULLANABİLİRİZ"

Bodrum yerli mandalinasının temmuz ayında yeşil halindeyken de kullanılabilir bir ürün olduğuna dikkati çeken Aras, şöyle konuştu:

"Yerli Bodrum mandalinası bir sanayi ürünüdür. Eğer biz temmuzdan itibaren yeşil formunu kullanabilir ve bütün işletmelerimizi de menülerine bu ürünleri koymalarını sağlayabilirsek o zaman sezonumuzu çok uzatacağız. Aralık ayına yani, mandalina yenebilir forma gelene kadar belki de yüzde 60 rekoltesini kullanabilir duruma geleceğiz. Bunu yaparsak aralıkta daha az ve kaliteli ürüne ulaşmış olacağız."