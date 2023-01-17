Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla takip edilen FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre FED'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?