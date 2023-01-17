Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde yatırımcılar piyasaların nasıl tepki vereceğini merak ediyor. 2023 yılının ilk faiz kararını açıklayacak olan FED'in, politika faizi hakkında nasıl karar vereceği bekleniyor. Peki, ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? - 1

FED faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla takip edilen FED faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre FED'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? - 2

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? - 3

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

Piyasalar FED faiz kararını bekliyor: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? - 4

2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.

Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

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