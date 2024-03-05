Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market)
Hangi marketlerde et fiyatlarının sabitlendiği, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayını bolluk ve bereket içinde geçirmek isteyen birçok vatandaş için müjdeli haber İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere'den geldi. Güzeldere, Ramazan ayı boyunca 28 zincir markette et fiyatlarının sabitlendiğini belirtti. Peki, Ramazan'da et fiyatları hangi marketlerde sabitlendi? İşte isim isim 28 zincir market listesi.
Üç ayların son ayı olan Ramazan öncesinde 28 zincir markette et fiyatları sabitlendi. Ramazan boyunca hangi marketlerde et fiyatlarının sabitlendiği ise vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İşte et fiyatlarına sabitleyen 28 zincir market listesi.