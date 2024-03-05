Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market)

Hangi marketlerde et fiyatlarının sabitlendiği, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Ramazan ayını bolluk ve bereket içinde geçirmek isteyen birçok vatandaş için müjdeli haber İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere'den geldi. Güzeldere, Ramazan ayı boyunca 28 zincir markette et fiyatlarının sabitlendiğini belirtti. Peki, Ramazan'da et fiyatları hangi marketlerde sabitlendi? İşte isim isim 28 zincir market listesi.

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 1

Üç ayların son ayı olan Ramazan öncesinde 28 zincir markette et fiyatları sabitlendi. Ramazan boyunca hangi marketlerde et fiyatlarının sabitlendiği ise vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İşte et fiyatlarına sabitleyen 28 zincir market listesi.

EKONOMİ HABERLERİ

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 2

"DANA KIYMA 314, DANA KUŞBAŞI 344 LİRA"

Bu yıl da geçen yıl ramazan ayında olduğu gibi sofralara makul fiyatlarda kırmızı et ulaştıracaklarını bildiren Güzeldere, şunları kaydetti:

"ESK yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık. ESK ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, İstanbul PERDER olarak, ramazan ayı boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam edeceğiz.

Yerel perakende olarak üye zincir marketlerimiz ile ramazan ayının bereketini sofralara taşımaya kararlıyız ve ramazan fırsatçılarına göz açtırmayacağız."

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 3

HANGİ MARKETLERDE ET FİYATLARI SABİTLENDİ

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri şöyle sıraladı:

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 4

- Hakmar,

- Happy Center

- Kim Market

- Gökkuşağı Market

- Onur Market

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 5

- Biçen Market

- Mopaş Market

- Özkuruşlar Market

- Sarıyer Market

- Snowy Ulu Kardeşler

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 6

- Örnek Market

- Show Market

- Altun Market

- Anpa Gross

- Birmar

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 7

- Deniz Group

- Ecemar

- Şimşekler Market

- Birlik Gross

- Grup Gökkuşağı

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 8

- İklim Mağazacılık

- Kılıç Market

- Karabağ Market

- Nar Market

Ramazan'da hangi marketlerde et fiyatları sabitlendi? (İsim isim et fiyatlarını sabitleyen 28 zincir market) - 9

- Onur Hipermarketleri

- Irmaklar Market

- Rota Market

- Taş Kasap

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