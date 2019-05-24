Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 30'u tamamlandı

4 VALİ: 29 EKİM 2020'DE UÇAK İNECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, havalimanı inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığını belirterek dolgu çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, "Havaalanının yüzde 95 işçiliği dolgu olacak. Yani bu bölümü bitirdik mi yapım işini de tamamlıyoruz. İlimizde çok özel bir havaalanı yapılıyor. Denize dolgu ülkemizin 2'nci havaalanı olacak. Ancak bu havalimanının bir farklılığı var. Ordu-Giresun havaalanında dolgu ortalaması 8 metre, bizde ise 18,5 metre. En derin yerimiz 28 metreye kadar iniyor. Onun için de çok özel teknikler kullanılıyor. Yapımcı firmamızda çok güzel çalışıyor. Biz de düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yakında üst yapı ile ilgili çalışmalarına başlanacak. İhalesi yapılacak ve cumhurbaşkanımızın emir buyurduğu şekilde 2020'nin 29 Ekim'ine yetiştirmek, herkesin şu andaki amacı. Ondan sonra da 3 milyon yolcu kapasiteli ve şu anda dünyada hizmet veren geniş gövdeli uçakların da inebileceği nitelikte bir havaalanına kavuşmuş olacağız. Hem Rize olarak hem Artvin olarak bu havalimanı turizmden ticarete her şeyi hareketlendirecek" dedi.