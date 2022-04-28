Rusya, Almanya ve İtalya gibi güçlü ekonomilere doğalgaz tedarikini durdurabilir mi?

POLONYA VE BULGARİSTAN BU DURUMLA BAŞ EDEBİLİR Mİ?

Her iki ülke de daha önce Rusya’nın doğalgaz tedarikini kesmesiyle mücadele edebileceğini açıkladı. Polonya'nın Gazprom ile sözleşmesi zaten yıl sonunda bitiyor ve bir süredir alternatif kaynaklara yatırım yapıyor.

Enerji danışmanlığı şirketi ICIS'in Avrupa bölgesi analisti Tom Marzec-Manser, “Polonya Almanya'nın hemen yanında ve oradan ithalat yapabilir. Kendi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat terminaline sahip ve bu yıl içinde Norveç'ten dolaylı olarak gelen yeni bir boru hattı açılacak. Ayrıca, Polonya daha önce Rusya’nın hamlesini tahmin ederek bir depolama alanı oluşturdu” diye konuştu.