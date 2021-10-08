Şampiyon adayı tayları hipodroma hazırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 12:28
Karacadağ eteklerinde hobi amaçlı yarış atı alan Recep Küçükçay, 6 yıl önce kurduğu çiftliği yarış atı yetiştirme merkezine dönüştürdü. Küçükçay'ın Gürakar Mahallesi'ndeki çiftliğinde 10 kısrak ve tay ile 2 aygır bulunuyor.
Yetiştirdikleri taylardan yeni şampiyonlar çıkacağına inandıklarını belirten Küçükçay, şöyle konuştu:
"Burada tayları yetiştiriyoruz, elimizde büyüyorlar. At yetiştiriciliğine 10 yıl önce başladım ama 6 yıllık bir deneyimimiz var. Tayın doğması, yetiştirilmesi ve hazırlanması 3-4 yılınızı alıyor.