ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi: İşte fiyatları sabitlenen ürünler

NESQUIK EKONOMİK PAKET 375 GR

CAFE CROWN FINDIKLI 3IN1 10'LU 180 GR

LEZZCAFE KLASİK 200 GR

LEZZCAFE GOLD 200 GR

LİPTON DOĞU KARADENİZ ÇAYI 1000 GR

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1000 GR

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYI 1000 GR.

LEZZCAFE COFFEE CREAM 200 GR

DEREN BARDAK POŞET 25'Lİ

JACOBS CRONAT GOLD 100 GR

DRİPON PRATİK FİLTRE KAHVE TEKLİ 8 GR

LİPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 GR

LIPTON DEMLİK POŞET EARL GREY 100'LÜ 320 GR

LIPTON YELLOW LABEL DEMLIK POSET CAY 100'LU 320 GR

ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 GR

ÇAYKUR TOMURCUK ÇAYI 125 GR.

ÇAYKUR FİLİZ ÇAY 500 GR.

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 500 GR

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 500 GR.

DEREN SEYLAN ÇAYI 400 GR

JACOBS MONARCH FİLTRE KAHVE 250 GR

DEREN EARL GREY FİNCAN POŞET ÇAY 25'Lİ

OFÇAY EFSANE SİYAH FİLİZ 1 KG

İNCİ IHLAMUR 50 GR

NESCAFE GOLD SUMATRA 90 GR

JACOBS BARİSTA EDITIONS STRONG FİLTRE KAHVE 225 GR

LEZZCAFE SICAK ÇİKOLATA 18.5 GR

LEZZCAFE SALEP 17 GR

KARALİ DEMLEME YEŞİL ÇAY 200 GR

LIPTON YEŞİL ÇAY YUMUŞAK İÇİM 20'Lİ

DOĞADAN REZENE 20'Lİ

DOĞADAN KUŞBURNU 20'Lİ

İNCİ ADAÇAYI 50 GR

GREPPE SICAK ÇİKOLATA 200 GR

NESTLE NESQUIK KAKAOLU TOZ PUDİNG 100 GR

NESTLE SALEPELLA TOZ SALEP 15 GR

CAFE CROWN SICAK ÇİKOLATA 18.5 GR

AMİGO KABUKLU CEVİZ 500 GR

AMİGO LÜKS KABUKSUZ KARIŞIK KURUYEMİŞ 200 GR

AMİGO DALINDAN KURU İNCİR 250 GR

AMİGO BADEM İÇİ 150 GR

AMİGO DALINDAN ÇİĞ BADEM 150 GR

AMİGO KAJU CEVİZİ 150 GR

AMİGO CEVİZ İÇİ 150 GR

AMİGO KARIŞIK KURUYEMİŞ 150 GR

AMİGO DALINDAN MEYVE MIX 250 GR

AMİGO DALINDAN KURU ÜZÜM 250 GR

AMİGO SOSLU MISIR 150 GR

AMİGO İÇ AYÇEKİRDEĞİ 100 GR.

CEVİZ KABUKLU KG

AMİGO SİİRT FISTIĞI 350 GR

AMİGO KESME İNCİR 250 GR

ANADOLU MUTFAĞI KÖFTE HARCI 100 GR

ANADOLU MUTFAĞI ÇİĞ KÖFTE HARCI 430 GR

PİYALE YAYLA ÇORBASI 80 GR

PİYALE ET BULYON 12'Lİ 120 GR

PİYALE KREMALI MANTAR ÇORBASI 65 GR

PİYALE TARHANA ÇORBASI 65 GR

PİYALE TAVUK BULYON 12'Lİ 120 GR

PİYALE KREMALI DOMATES ÇORBASI 65 GR

PİYALE İŞKEMBE ÇORBASI 65 GR

ANADOLU MUTFAĞI SEBZELİ ÇEŞNİ 200 GR

PİYALE MERCİMEK ÇORBASI 72 GR

PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR

PİYALE ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI 58 GR

KNORR ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI 51 GR

PİYALE KREMALI TAVUK 62 GR

KNORR KREMALI MANTAR ÇORBASI 63 GR

KNORR KREMALI TAVUK ÇORBASI 65 GR

KNORR EZOGELİN ÇORBASI 74 GR

KNORR MERCİMEK ÇORBASI 76 GR.

KNORR KREMALI DOMATES ÇORBASI 69 GR

KNORR TAVUK ÇEŞNİSİ MANGAL LEZZETİ 29 GR

KNORR ÇITIR PANE HARCI 90 GR

KNORR KÖFTE HARCI 82 GR

KNORR ÇABUK ÇORBA KREMALI MANTAR 19 GR

KNORR ÇABUK ÇORBA KITIRLI DOMATES 22 GR

KNORR ET SUYU 120 GR

KNORR TAVUKSUYU 120 GR

PETEK TARHANA 350 GR

İNCİ PATATES 1 KG

İNCİ GARNİTÜR 450 GR

İNCİ SOĞAN HALKASI 450 GR

İNCİ ELMA DİLİM PATATES 1 KG

İNCİ TANE MISIR 450 GR.

İNCİ BEZELYE 450 GR

SUPERFRESH MANTI 400 GR

SUPERFRESH PİZZA TOST 250 GR

SUPERFRESH CHEDDARLI PİZZA TOST 250 GR

BY TAZE LAHMACUN 4*110 GR

BALIK DÜNYASI USKUMRU FİLETO 500 GR

SUPER FRESH PİZZA KING 780 GR

SUPER FRESH MİLFÖY HAMURU 1 KG

İNCİ ELMA DİLİM PATATES 2.5 KG

FISH FISH DELÜX KARİDES 250 GR %20 GLAZE

FISH POINT HALKA KALAMAR 500 GR % 50 GLAZE

SUPERFRESH FIRINDA ÇITIR MANTI 350 GR

SUPERFRESH PİZZA TOST ÇİKOLATALI 210 GR

SUPERFRESH BEZELYE 450 GR.

SUPERFRESH MISIR 450 GR

SAKURA LED AMPÜL SARI IŞIK 15W

SAKURA LED AMPÜL BEYAZ IŞIK 15W

MEGANIT ALKALİN İNCE KALEM PİL 4'LÜ

MEGANIT ALKALİN KALEM PİL 4'LÜ

SAKURA LED AMPÜL GÜN IŞIĞI 8.5 W

SAKURA 4W E14 FILAMENT LED AMPUL

AYTAÇ DANA SUCUK GURME 250 GR (FERMENTE)

AYTAÇ ÇERKEŞ DANA FERMENTE SUCUK 300 GR

AYTAÇ DANA MANGAL SUCUK 350 GR

AYTAÇ GELENEKSEL DANA SUCUK ISIL İŞLEM 250 GR

AYTAÇ DANA 5'Lİ SOSİS 240 GR

BEŞLER FERMENTE SUCUK 220 GR

ENTABİ ÇİĞ KÖFTE 1 KG

MEZZET ACILI EZME 250 GR

TON WICH BOL PEYNİRLİ SANDWICH 130 GR

LEZZTAT PROFİTEROL 200 GR

LEZZTAT SUPANGLE 200 GR

LEZZTAT KADİFE TATLISI 140 GR

LEZZTAT KIBRIS TATLISI 190 GR

LEZZTAT FIRIN SÜTLAÇ 200 GR

LEZZTAT KAZANDİBİ 180 GR

ANACIM MANTI 350 GR

ÜSTATLIM PEYNİR HELVASI 250 GR

MEZZET YAPRAK SARMA 300 GR

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI MANTISI 500 GR

ÜSTATLIM PORTAKALLI REVANİ 200 GR

TUTKUN ET DÖNER DÜRÜM 170 GR

MEZZET RUS SALATASI 250 GR

BALDAN TATLI CEVİZLİ BAKLAVA 900 GR

ÇAMLICA GAZOZ 1.5 LT

CAPPY PULPY PORTAKAL 330 ML

ÇAMLICA GAZOZ 200 ML

ÇAMLICA PORTAKAL 200 ML

LİNK VİŞNE 200 ML

LİNK ÇİLEK 200 ML

LEZZCAFE MOCHA 250 ML

SCHWEPPES MANDALİNA KUTU 200 ML

LEZZCAFE LATTE 250 ML

POWERADE ICE BLAST 500 ML

SAKA SU 0.5 LT

SAKA SU 1.5 LT

MİS MEYVE NEKTARI VİŞNE 200 ML

MİS MEYVE NEKTARI KARIŞIK 200 ML

MİS MEYVE NEKTARI ŞEFTALİ 200 ML

MİS MEYVE NEKTARI KAYISI 200 ML

KIZILAY SADE MADEN SUYU 6*200 ML

RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 250 ML.

HAYAT SU MASKOT 330 ML

MALTANA ANANAS AROMALI İÇECEK 250 ML

AKMİNA ELMA 6*200 ML

CAPPY ANANASLI İÇECEK 1 LT

CAPPY VISNELIM 1LT

CAPPY KARIŞIK MEYVE NEKTARI 1 LT

CAPPY ŞEFTALİ 1 LT.

CAPPY ATOM 1 LT.

MİS MEYVE NEKTARI VİŞNE 1 LT

MİS MEYVE NEKTARI KARIŞIK 1 LT

ELİTE SMOOTHIE MOR CAM 250 ML

ELİTE SMOOTHIE YEŞİL CAM 250 ML

MİS MEYVE NEKTARI KAYISI 1 LT

MİS MEYVE NEKTARI ŞEFTALİ 1 LT

SAKA SU 5 LT

RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 473 ML

NESCAFE XPRESS CAFE CHOCO 250 ML

NESCAFE XPRESS ORIGINAL 250 ML

DOĞANAY ŞALGAM SUYU ACILI 1 LT

DOĞANAY ŞALGAM SUYU SADE 1 LT

SÖĞÜTLÜÇEŞME MANDALİNA 6*200 ML

SÖĞÜTLÜÇEŞME LİMON 6*200 ML

SÖĞÜTLÜÇEŞME LİMON C VİTAMİNLİ 6*200 ML

SÖĞÜTLÜÇEŞME KARPUZ&ÇİLEK 6*200 ML

CROWN MANDALİNA 1,5 LT

CROWN COLA 1 LT

CROWN GAZOZ 1,5 LT

SOFTY KLASİK PED KANATLI NORMAL 10'LU

SOFTY ULTRA KANATLI NORMAL 10'LU

SOFTY ULTRA GECE 7'Lİ

SOFTY GÜNLÜK PED NORMAL 20'Lİ

CONFORT JUMBO HAVLU 2 KATLI

CONFORT KAĞIT HAVLU 6'LI

BEYAZ GÜVERCİN PREMIUM PEÇETE 50'Lİ

BEYAZ GÜVERCİN TUVALET KAĞIDI 16'LI

CONFORT DEV HAVLU 600 YAPRAK

CONFORT PEÇETE 200'LÜ

BEYAZ GÜVERCİN MENDİL 10'LU

BEYAZ GÜVERCİN PEÇETE 200 YP

ORKİD PLATINUM GECE 16 ADET

ORKİD PLATINUM NORMAL 24 ADET

ORKID EXTRA HASSAS KORUMA GECE 14 ADET

ORKİD PLATINUM ULTRA GECE 6'LI

ORKİD PLATİNUM PED ULTRA NORMAL 8'Lİ

ORKİD GÜNLÜK YAPRAK ULTRA İNCE 40'LI

ORKİD ULTRA GECE 6'LI

ORKID GUNLUK PED EKO NORMAL 40 LI