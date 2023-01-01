ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi: İşte fiyatları sabitlenen ürünler

ŞOK Marketler, ocak ayı boyunca 1.000 üründe fiyatlarını sabitledi. Market zincirinin kurumsal adresinden yapılan açıklamada; "Ocak ayında 1000 üründe fiyatları sabitledik. Fiyatlar 01-31 Ocak 2023 tarihlerinde geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. " denildi.
Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1.000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
ÜLKER BEYAZ ÇİKOLATA 70 GR
ÜLKER FINDIKLI ÜZÜMLÜ SÜTLÜ ÇİKOLATA 60 GR
KARMEN BÜTÜN %20 BADEMLİ BİTTER ÇİKOLATA 80 GR
KARMEN SÜTLÜ ÇİKOLATA KAPLAMA KARAMEL BİSKÜVİ 42G
WASA ORIGINAL GEVREK 275 GR
MİSKOS DONDURMA KÜLAHI 45 GR
ŞAHANE KARIŞIK MEYVELİ BONBON 700 GR
PATISWISS TURNA YEMİŞLİ MEYVE DRAJE BİTTER 100 GR
ONEO DRAJE SAKIZ KARPUZ AROMALI 14 GR
TAŞKALE POFUDUK LOKUM KAKAO KAPLAMALI 180 GR
BIG BABOL SHAKIES CÜZDAN MUZ AROMALI 26 GR
PATISWISS ÇİLEKLİ MEYVE DRAJE BİTTER 100 GR
ETİ BURÇAK FISTIK EZMELİ KREMALI 175 GR
TAŞKALE PİŞMANİYE 250 GR
YUPO JELLY AYICIK 80 GR
ONEO DRAJE SAKIZ NANE AROMALI 14 GR
YUPO JELLY MEYVE BAHÇESI 80 GR
ONEO NANE AROMALI DRAJE SAKIZ 21 GR
KARMEN DRAJE PRENSES BADEM 60 GR
YUPO JELLY KOLA 80 GR
VIVIDENT 45 DAKİKA NANE AROMALI 33 GR
TOYJOY OYUNCAKLI ŞEKER 10 GR
ETİ KARAM BİTTER %70 KAKAO 60 GR
ETİ BURÇAK TUZLU ÇÖREKOTLU BİSKÜVİ 273 GR
KARMEN DRAJE SÜTLÜ ANTEP FISTIKLI 60 GR
YUPO DRAJE TÜP 3X20GR
ETİ BURÇAK KURABİ 198 GR
HARİBO CHAMMALLOWS 130 GR
HARİBO PARTY MİX 130 GR
KARMEN BÜTÜN ANTEP FISTIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 80 GR
ETİ BURÇAK YULAFLI 3'LÜ 465 GR
ETİ BURÇAK SÜTLÜ KREMALI 4'LÜ 400 GR
ETİ LİFALİF KIRMIZI MEYVELİ 35 GR
HARİBO CHAMMALLOWS PARTY 62 GR
ETİ CİCİBEBE 172 GR
TEMPO POTİBÖR BİSKÜVİ 1KG
HARİBO GOLD BEAR 130 GR
KARMEN HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI BADEMLİ 30 GR
ETİ BROWNİ GOLD MİNİ 9'LU 180 GR
YILDIZ ŞEKERSİZ STICK DAMLA 21 GR
TEMPO FİNGER BISKÜVI 450GR
KARMEN BÜTÜN FINDIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 80 GR
ETİ LİFALİF KURU YEMİŞLİ 35 GR
MİX TOYS OYUNCAKLI LOLİPOP ŞEKER 16 GR
YILDIZ ŞEKERSİZ STICK ÇİLEK 21 GR
LOL SÜRPRİZ SAKIZ ÇİLEK VANİLYA 5'Lİ
GLİGA MEYVELİ LOLİPOP 30 GR
ROCCO SIKI ŞEKER 12 GR
ETİ LİFALİF BİTTER ÇİKOLATALI 35 GR
BİSCOLATA MOOD SÜTLÜ ÇİKOLATALI 110 GR
ÜLKER BONBON NANE AROMALI RULO ŞEKER 36 GR
KOSKA KAĞIT HELVA 45 GR
TOYMİX ŞERİT SAKIZ TATTOO HEDİYELİ 35 GR
TEMPO SANDVİÇ BİSKÜVİ 10'LU 300 GR
TOY TOY SÜRPRİZ YUMURTA 2*20 GR
SARAY VOVO DRAJE KREMALI OYUNCAK 20 GR
ONEO SLIMS YEŞİL NANE AROMALI SAKIZ 14 GR
TEMPO BALIK KRAKER 140 GR
KARMEN KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 GR
OLİPS MENTOL&OKALİPTUS 28 GR
TWIX XTRA 75 GR.
ETİ FORM LİMON LİFLİ 50 GR.
ÜLKER KREMİNİ ŞEKER ÇİLEKLİ 44 GR.
HARİBO JELLY BEANS 50 GR
KARMEN BANDIR FINDIK KREMASI&GRİSSİNİ 52 GR
MENTOS STICK MEYVE 37.5 GR
LOLLİBONİ PAMUK ŞEKER 20 GR
TEMPO SUSAMLI ÇUBUK KRAKER 100 GR
SARELLE GOFRET 33 GR
CUBE BOX SÜRPRİZ OYUNCAKLI SAKIZ 3.5 GR
TOYJOY OYUNCAKLI SAKIZ 2*5 GR
TODAY SNOWBALL KEK HİNDİSTAN CEVİZLİ 50 GR
BEBETO FASTFOOD
DİPPO SURPRISE CORNET OYUNCAKLI 25 GR
BAY BALON MİSKET SAKIZ 5'Lİ 16.5 GR
ETİ CİN LOKMALIK 114 GR
ONEO SLIMS KARPUZ AROMALI SAKIZ 14 GR
FİSKOBİRLİK FİSKAT YER FISTIKLI KROKAN 30 GR
SNICKERS BAR 2 Lİ 80 GR.
PEKİ MUZLU GOFRET 350 GR
AMİGO POPS PİRİNÇ VE MISIR PATLAĞI 64 GR
KARMEN SÜTLÜ ÇAKILTAŞI DRAJE 20GR
HARİBO MEGA ROULETTE 45 GR
KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 GR
ETİ SOSBOM ÇİKOLATA SOSLU PASTA 50 GR
TOYBOX OYUNCAKLI SAKIZ 5 GR
TEMPO KREMALI KAKAOLU BİSKÜVİ 100 GR
TEMPO VANİLYA KREMALI BİSKÜVİ 100GR
ETİ MISIRLI BALIK KRAKER 70 GR
ÇİZMECİ TİME WAFER MASTER FINDIKLI 70 GR
ETİ TUTKU MOZAİK 100 GR
ÜLKER EXTRA SÜTLÜ ÇİKOLATALI GOFRET 45 GR
ETİ NERO KAKAOLU KREMALI 110 GR
TAŞKALE KAĞIT HELVA SADE 45 GR
ŞÖLEN OZMO KORNET FINDIKLI 25 GR
ETİ GONG MISIR VE PİRİNÇ PATLAĞI 64 GR
ÜLKER HALLEY 30 GR.
ŞÖLEN CRAZY PİRİNÇ PATLAKLI SÜTLÜ ÇİKOLATA 20 GR
ETİ MAXIMUS LOADİNG 40 GR
KARMEN SÜTLÜ ÇİKOLATALI SANDVİÇ BİSKÜVİ 30G
OZMO COOL 30 GR
KARMEN TANE FINDIKLI GOFRET 33 GR
ETİ PETİTO AYICIK MİNİ 6.5 GR
KARMEN HİNDİSTAN CEVİZLİ BAR 25 GR
ETİ PUF HİNDİSTAN CEVİZLİ 16 GR.
KİNDER SÜT DİLİMİ 28 GR
ETİ PUF KAKAOLU 18 GR.
KİNDER PİNGUİ 30 GR
KARMEN 3 KATTAT GOFRET 80 GR
ÜLKER HOBBY 25 GR
ÜLKER %60 BİTTER KARE 60 GR
ÜLKER DİDO GOLD SÜT REÇELİ TADINDA 36 GR
ÜLKER SÜTLÜ KARE 60 GR
ÜLKER ÇOKOMİLK 24 GR
TOBLERONE SÜTLÜ ÇİKOLATA 35 GR
ULKER ŞEKER İLAVESİZ BİTTER ÇİKOLATA 60 GR
ÜLKER KRİSPİ ACILI TIRTIKLI KRAKER 48 GR
ONEO DRAJE SAKIZ 60 GR NANE
ÜLKER SAKLIKÖY SÜTLÜ KREMALI BİSKÜVİ 100GR
ÜLKER MİNİ HALLEY 66 GR
ÜLKER DANKEK LOKMALIK ÜZÜMLÜ 160 GR
KENT TOPİTOP MÜZİK 13 GR
ÜLKER BATON FISTIKLI 30 GR
ÜLKER KAKAOLU BİSKÜVİ 125 GR
ÜLKER ALBENİ ATIŞTIRMALIK 72 GR
ÜLKER YUPO ÇOKOJELO PORTAKAL 20 GR
ÜLKER YUPO LOLİPOP 31 GR
ÜLKER DANKEK LOKMALIK KAKAOLU 160 GR
ÜLKER CİCİ BALIK KRAKER 135 GR
ÜLKER ALPELLA 3 GEN GOFRET BEYAZ 28 GR
ETİ BROWNİ GOLD ÇİKOLATALI 45 GR
ÜLKER YUPO ÇOKOJELO BÖĞÜRTLEN 20 GR
ÜLKER KRİSPİ BAHARATLI TIRTIKLI KRAKER 48 GR
KARMEN ÇİKOLATA GOFRET 38 GR
ÜLKER RONDO ÇİLEKLİ 8'Lİ 488 GR
ÜLKER HANIMELLER FINDIKLI 82 GR
ÜLKER SUSAMLI ÇUBUK KRAKER 45 GR
DANKEK MAGMA ÇİKOLATALI 65 GR
TORKU MİNİKİ SÜTLÜ NUGA BAR 240 GR
OREO 110 GR
TORKU MİNİKİ SÜTLÜ ÇİKOLATA 72 GR
ÜLKER ÇİZİVİÇ KRAKER PEYNİRLİ SANDVİÇ 82 GR
ÜLKER HOBBY FINDIKLI BAR 250 GR
TORKU TAM BUĞDAYLI BİSKÜVİ 393 GR
ÜLKER ANTEP FISTIKLI BEYAZ ÇİKOLATA 65 GR
LUPPO SANDVİÇ KEK SADE 184 GR
ETİ BURÇAK SULTANI 3'LÜ 369 GR
ÜLKER ÇİZİVİÇ 246 GR
ÜLKER BİTTER BATON ÇİKOLATA 30 GR
FİSKOBİRLİK FİSKAT FİX YER FISTIKLI BAR 200 GR
ETİ PAYKEK KAKAOLU 200 GR
ETİ PAYKEK MEYVELİ 200 GR
ANADOLU MUTFAĞI ESMER KÖFTELİK BULGUR 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI ESMER PİLAVLIK BULGUR 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI KIRIK PİRİNÇ 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI AŞURELİK BUĞDAY 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI KURU FASULYE 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI NOHUT 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI OSMANCIK PİRİNÇ 2.5 KG
ANADOLU MUTFAĞI YEŞİL MERCİMEK 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI MERCİMEK 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI BALDO PİRİNÇ 1000 GR
ANADOLU MUTFAĞI YASEMİN PİRİNÇ 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI KÖFTELİK BULGUR 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI PİLAVLIK BULGUR 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 1 KG
ANADOLU MUTFAĞI BARBUNYA 1 KG
CONFORT ISLAK HAVLU CEP MENDİLİ 3*15 ADET
ARI SÜTLÜ PİRİNÇ UNU 200 GR
CONFORT VÜCUT TEMİZLEME HAVLUSU 50 ADET
BEBELAND BEBEK BAKIM ÖRTÜSÜ 10 ADET
CONFORT ISLAK TEMİZLİK HAVLUSU 4*70 ADET
BEBELAND YENİDOĞAN ISLAK HAVLU 3*40 ADET
BEBELAND BEBEK ŞAMPUANI 750 ML
BEBELAND BEBEK BEZİ MİNİ 58 ADET
JOHNSON'S BEBEK SABUNU SÜTLÜ 100 GR
BEBELAND BEBEK BEZİ XLARGE 26 ADET
BEBELAND BEBEK BEZİ MİDİ 45 ADET
DURU GRANÜL MATİK SABUN KLASİK 1 KG
BEBELAND BEBEK BEZİ JUNIOR 29 ADET
BEBELAND BEBEK BEZİ YENİDOĞAN 68 ADET
SLEEPY NATURAL JUNIOR KÜLOT BEZ 24 ADET
DALİN BICI BICI KOLONYA 150 ML
SLEEPY NATURAL XLARGE KÜLOT BEZ 20 ADET
BEBELAND SENSITIVE ÇAMAŞIR YUMUŞATICI 1.5 LT
BEBELAND SENSITIVE ÇAMAŞIR DETERJANI 1.5 LT
JOHNSON'S BEBE YAGI 300 ML
CONFORT ISLAK TEMIZLIK HAVLUSU 100 ADET
BEBELAND BEBEK BEZI MAXI 40 ADET
BEBELAND SENSITIVE ISLAK BEBEK HAVLU 90 LI
MOLFIX SÜPER AVANTAJ PAKETİ MAXI 82'Lİ
MOLFIX SÜPER AVANTAJ PAKETİ XLARGE 52'Lİ
MOLFIX SÜPER AVANTAJ PAKETİ JUNIOR 64'LÜ
SLEEPY BİO NATURAL ISLAK HAVLU 40'LI
RUFFLESS KETÇAP AROMALI 107 GR
RUFFLES PEYNİR SOĞAN SÜPER BOY 107 GR
RUFFLES ORIGINALS 107 GR
LAY'S YOĞURT MEVSİM YEŞİLLİKLERİ 107 GR
LAY'S KLASİK 107 GR
LAY'S FIRINDAN YOĞURT MEVSİM YEŞİLLİK 96 GR
LAY'S BAHARATLI 107 GR
DORİTOS TURCA 113 GR
DORİTOS TACO 121 GR
DORİTOS HOT CORN 113 GR
DORITOS NACHO 121 GR
LEZZCAFE CAPPUCCINO 14 GR
KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ 100 GR.
DEREN EARL GREY DEMLİK POŞET 48'Lİ
NESCAFE CAPPUCCINO ŞEKERLİ 14 GR
NESCAFE MOCHA 17.9 GR
CAFE CROWN 3IN1 ACTION 17 GR
DEREN FİLİZ ÇAY 500 GR
DEREN ÇAY RİZE 1000GR
DEREN ÇAY HARMAN 1000GR
YEMENELİ TÜRK KAHVESİ 100 GR
MATCHALA MATCHA ÇAYI ÇİLEKLİ 9 GR
LEZZCAFE 3Ü 1 ARADA 18GR
LEZZCAFE 3Ü1 ARADA FINDIKLI 18 GR
LEZZCAFE 2'Sİ 1 ARADA 12 GR
DEREN ÇAY BERGAMOT AROMALI 500 GR
LİPTON YELLOW LABEL BARDAK POŞET ÇAY 25'LI
DEREN TİRYAKİ SİYAH ÇAY 1 KG
CAFE CROWN LATTE 17 GR
LIPTON DOĞU KARADENİZ BARDAK POŞET 25'Lİ
DOĞADAN BİTKİ ÇAYI PAPATYA 20'Lİ
DEREN TOMURCUK BERGAMOT 100 GR
DOĞADAN BİTKİ ÇAYI IHLAMUR 18'Lİ
LIPTON EARL GREY BARDAK POŞET ÇAY 25 Lİ
DOĞADAN ZENCEFİL LİMON BİTKİ ÇAYI 18'Lİ
DOĞADAN FORM KAYISILI 20'Lİ
DOĞADAN YEŞİL ÇAY YUMUŞAK İÇİMLİ 20'Lİ
DOĞADAN YEŞIL ÇAY AÇAI ANANASLI
DOĞADAN FORM KIRAZ SAPLI
DEREN DEMLİK POŞET ÇAY 100'LÜ 320 GR
NESQUIK EKONOMİK PAKET 375 GR
CAFE CROWN FINDIKLI 3IN1 10'LU 180 GR
LEZZCAFE KLASİK 200 GR
LEZZCAFE GOLD 200 GR
LİPTON DOĞU KARADENİZ ÇAYI 1000 GR
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 1000 GR
ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYI 1000 GR.
LEZZCAFE COFFEE CREAM 200 GR
DEREN BARDAK POŞET 25'Lİ
JACOBS CRONAT GOLD 100 GR
DRİPON PRATİK FİLTRE KAHVE TEKLİ 8 GR
LİPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 GR
LIPTON DEMLİK POŞET EARL GREY 100'LÜ 320 GR
LIPTON YELLOW LABEL DEMLIK POSET CAY 100'LU 320 GR
ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 GR
ÇAYKUR TOMURCUK ÇAYI 125 GR.
ÇAYKUR FİLİZ ÇAY 500 GR.
ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAY 500 GR
ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAY 500 GR.
DEREN SEYLAN ÇAYI 400 GR
JACOBS MONARCH FİLTRE KAHVE 250 GR
DEREN EARL GREY FİNCAN POŞET ÇAY 25'Lİ
OFÇAY EFSANE SİYAH FİLİZ 1 KG
İNCİ IHLAMUR 50 GR
NESCAFE GOLD SUMATRA 90 GR
JACOBS BARİSTA EDITIONS STRONG FİLTRE KAHVE 225 GR
LEZZCAFE SICAK ÇİKOLATA 18.5 GR
LEZZCAFE SALEP 17 GR
KARALİ DEMLEME YEŞİL ÇAY 200 GR
LIPTON YEŞİL ÇAY YUMUŞAK İÇİM 20'Lİ
DOĞADAN REZENE 20'Lİ
DOĞADAN KUŞBURNU 20'Lİ
İNCİ ADAÇAYI 50 GR
GREPPE SICAK ÇİKOLATA 200 GR
NESTLE NESQUIK KAKAOLU TOZ PUDİNG 100 GR
NESTLE SALEPELLA TOZ SALEP 15 GR
CAFE CROWN SICAK ÇİKOLATA 18.5 GR
AMİGO KABUKLU CEVİZ 500 GR
AMİGO LÜKS KABUKSUZ KARIŞIK KURUYEMİŞ 200 GR
AMİGO DALINDAN KURU İNCİR 250 GR
AMİGO BADEM İÇİ 150 GR
AMİGO DALINDAN ÇİĞ BADEM 150 GR
AMİGO KAJU CEVİZİ 150 GR
AMİGO CEVİZ İÇİ 150 GR
AMİGO KARIŞIK KURUYEMİŞ 150 GR
AMİGO DALINDAN MEYVE MIX 250 GR
AMİGO DALINDAN KURU ÜZÜM 250 GR
AMİGO SOSLU MISIR 150 GR
AMİGO İÇ AYÇEKİRDEĞİ 100 GR.
CEVİZ KABUKLU KG
AMİGO SİİRT FISTIĞI 350 GR
AMİGO KESME İNCİR 250 GR
ANADOLU MUTFAĞI KÖFTE HARCI 100 GR
ANADOLU MUTFAĞI ÇİĞ KÖFTE HARCI 430 GR
PİYALE YAYLA ÇORBASI 80 GR
PİYALE ET BULYON 12'Lİ 120 GR
PİYALE KREMALI MANTAR ÇORBASI 65 GR
PİYALE TARHANA ÇORBASI 65 GR
PİYALE TAVUK BULYON 12'Lİ 120 GR
PİYALE KREMALI DOMATES ÇORBASI 65 GR
PİYALE İŞKEMBE ÇORBASI 65 GR
ANADOLU MUTFAĞI SEBZELİ ÇEŞNİ 200 GR
PİYALE MERCİMEK ÇORBASI 72 GR
PİYALE EZOGELİN ÇORBA 80 GR
PİYALE ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI 58 GR
KNORR ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI 51 GR
PİYALE KREMALI TAVUK 62 GR
KNORR KREMALI MANTAR ÇORBASI 63 GR
KNORR KREMALI TAVUK ÇORBASI 65 GR
KNORR EZOGELİN ÇORBASI 74 GR
KNORR MERCİMEK ÇORBASI 76 GR.
KNORR KREMALI DOMATES ÇORBASI 69 GR
KNORR TAVUK ÇEŞNİSİ MANGAL LEZZETİ 29 GR
KNORR ÇITIR PANE HARCI 90 GR
KNORR KÖFTE HARCI 82 GR
KNORR ÇABUK ÇORBA KREMALI MANTAR 19 GR
KNORR ÇABUK ÇORBA KITIRLI DOMATES 22 GR
KNORR ET SUYU 120 GR
KNORR TAVUKSUYU 120 GR
PETEK TARHANA 350 GR
İNCİ PATATES 1 KG
İNCİ GARNİTÜR 450 GR
İNCİ SOĞAN HALKASI 450 GR
İNCİ ELMA DİLİM PATATES 1 KG
İNCİ TANE MISIR 450 GR.
İNCİ BEZELYE 450 GR
SUPERFRESH MANTI 400 GR
SUPERFRESH PİZZA TOST 250 GR
SUPERFRESH CHEDDARLI PİZZA TOST 250 GR
BY TAZE LAHMACUN 4*110 GR
BALIK DÜNYASI USKUMRU FİLETO 500 GR
SUPER FRESH PİZZA KING 780 GR
SUPER FRESH MİLFÖY HAMURU 1 KG
İNCİ ELMA DİLİM PATATES 2.5 KG
FISH FISH DELÜX KARİDES 250 GR %20 GLAZE
FISH POINT HALKA KALAMAR 500 GR % 50 GLAZE
SUPERFRESH FIRINDA ÇITIR MANTI 350 GR
SUPERFRESH PİZZA TOST ÇİKOLATALI 210 GR
SUPERFRESH BEZELYE 450 GR.
SUPERFRESH MISIR 450 GR
SAKURA LED AMPÜL SARI IŞIK 15W
SAKURA LED AMPÜL BEYAZ IŞIK 15W
MEGANIT ALKALİN İNCE KALEM PİL 4'LÜ
MEGANIT ALKALİN KALEM PİL 4'LÜ
SAKURA LED AMPÜL GÜN IŞIĞI 8.5 W
SAKURA 4W E14 FILAMENT LED AMPUL
AYTAÇ DANA SUCUK GURME 250 GR (FERMENTE)
AYTAÇ ÇERKEŞ DANA FERMENTE SUCUK 300 GR
AYTAÇ DANA MANGAL SUCUK 350 GR
AYTAÇ GELENEKSEL DANA SUCUK ISIL İŞLEM 250 GR
AYTAÇ DANA 5'Lİ SOSİS 240 GR
BEŞLER FERMENTE SUCUK 220 GR
ENTABİ ÇİĞ KÖFTE 1 KG
MEZZET ACILI EZME 250 GR
TON WICH BOL PEYNİRLİ SANDWICH 130 GR
LEZZTAT PROFİTEROL 200 GR
LEZZTAT SUPANGLE 200 GR
LEZZTAT KADİFE TATLISI 140 GR
LEZZTAT KIBRIS TATLISI 190 GR
LEZZTAT FIRIN SÜTLAÇ 200 GR
LEZZTAT KAZANDİBİ 180 GR
ANACIM MANTI 350 GR
ÜSTATLIM PEYNİR HELVASI 250 GR
MEZZET YAPRAK SARMA 300 GR
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI MANTISI 500 GR
ÜSTATLIM PORTAKALLI REVANİ 200 GR
TUTKUN ET DÖNER DÜRÜM 170 GR
MEZZET RUS SALATASI 250 GR
BALDAN TATLI CEVİZLİ BAKLAVA 900 GR
ÇAMLICA GAZOZ 1.5 LT
CAPPY PULPY PORTAKAL 330 ML
ÇAMLICA GAZOZ 200 ML
ÇAMLICA PORTAKAL 200 ML
LİNK VİŞNE 200 ML
LİNK ÇİLEK 200 ML
LEZZCAFE MOCHA 250 ML
SCHWEPPES MANDALİNA KUTU 200 ML
LEZZCAFE LATTE 250 ML
POWERADE ICE BLAST 500 ML
SAKA SU 0.5 LT
SAKA SU 1.5 LT
MİS MEYVE NEKTARI VİŞNE 200 ML
MİS MEYVE NEKTARI KARIŞIK 200 ML
MİS MEYVE NEKTARI ŞEFTALİ 200 ML
MİS MEYVE NEKTARI KAYISI 200 ML
KIZILAY SADE MADEN SUYU 6*200 ML
RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 250 ML.
HAYAT SU MASKOT 330 ML
MALTANA ANANAS AROMALI İÇECEK 250 ML
AKMİNA ELMA 6*200 ML
CAPPY ANANASLI İÇECEK 1 LT
CAPPY VISNELIM 1LT
CAPPY KARIŞIK MEYVE NEKTARI 1 LT
CAPPY ŞEFTALİ 1 LT.
CAPPY ATOM 1 LT.
MİS MEYVE NEKTARI VİŞNE 1 LT
MİS MEYVE NEKTARI KARIŞIK 1 LT
ELİTE SMOOTHIE MOR CAM 250 ML
ELİTE SMOOTHIE YEŞİL CAM 250 ML
MİS MEYVE NEKTARI KAYISI 1 LT
MİS MEYVE NEKTARI ŞEFTALİ 1 LT
SAKA SU 5 LT
RED BULL ENERJİ İÇECEĞİ 473 ML
NESCAFE XPRESS CAFE CHOCO 250 ML
NESCAFE XPRESS ORIGINAL 250 ML
DOĞANAY ŞALGAM SUYU ACILI 1 LT
DOĞANAY ŞALGAM SUYU SADE 1 LT
SÖĞÜTLÜÇEŞME MANDALİNA 6*200 ML
SÖĞÜTLÜÇEŞME LİMON 6*200 ML
SÖĞÜTLÜÇEŞME LİMON C VİTAMİNLİ 6*200 ML
SÖĞÜTLÜÇEŞME KARPUZ&ÇİLEK 6*200 ML
CROWN MANDALİNA 1,5 LT
CROWN COLA 1 LT
CROWN GAZOZ 1,5 LT
CROWN MANDALİNA 1,5 LT
SOFTY KLASİK PED KANATLI NORMAL 10'LU
SOFTY ULTRA KANATLI NORMAL 10'LU
SOFTY ULTRA GECE 7'Lİ
SOFTY GÜNLÜK PED NORMAL 20'Lİ
CONFORT JUMBO HAVLU 2 KATLI
CONFORT KAĞIT HAVLU 6'LI
BEYAZ GÜVERCİN PREMIUM PEÇETE 50'Lİ
BEYAZ GÜVERCİN TUVALET KAĞIDI 16'LI
CONFORT DEV HAVLU 600 YAPRAK
CONFORT PEÇETE 200'LÜ
BEYAZ GÜVERCİN MENDİL 10'LU
BEYAZ GÜVERCİN PEÇETE 200 YP
ORKİD PLATINUM GECE 16 ADET
ORKİD PLATINUM NORMAL 24 ADET
ORKID EXTRA HASSAS KORUMA GECE 14 ADET
ORKİD PLATINUM ULTRA GECE 6'LI
ORKİD PLATİNUM PED ULTRA NORMAL 8'Lİ
ORKİD GÜNLÜK YAPRAK ULTRA İNCE 40'LI
ORKİD ULTRA GECE 6'LI
ORKID GUNLUK PED EKO NORMAL 40 LI
SİLEN TUVALET KAĞIDI 32'Lİ
SİLEN KAĞIT HAVLU 12'Lİ
ORKID WHITE EKSTRA HASSAS CESARET PAKET GECE 28'Lİ
ÜLKER ÇOKOKREM CAM 350 GR
BOLTANE ÇİLEK REÇELİ 2 KG
BOLTANE VİŞNE REÇELİ 2 KG
KARMEN KAKAOLU FINDIK KREMASI 500 GR
KARMEN KAKAOLU FINDIK KREMASI CAM 400 GR
ÖZKOVAN ÇAM BALI 460 GR
CHOCOMIX MISIR VE BUĞDAY GEVREĞİ 250 GR
DOĞA YULAF EZMESI 500 GR
ÖZKOVAN TÜP SÜZME ÇİÇEK BALI 90 GR
KRANKY CORN FLAKES MISIR GEVREĞİ 500 GR
ETİ LİFALİF KURU MEYVELİ FINDIKLI 350 GR
SEYİDOĞLU CEVİZLİ HELVA 350 GR
TAŞKALE TAHİN 600 GR
TARİŞ HARNUP PEKMEZİ 640 GR
TAŞKALE ÇİFTE KAVRULMUŞ TAHİN 600 GR.
ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ 500 GR.
ETİ LİFALİF İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ YULAF EZMESİ 350 GR
TAŞKALE TAHİN HELVASI SADE 500 GR
TAŞKALE TAHİN HELVASI KAKAOLU 500 GR
TAŞKALE TAHİN HELVASI ANTEP FISTIKLI 500 GR
ÖZKOVAN ÇİÇEK BALI 850 GR
BOLTANE ÇİLEK REÇELİ 380 GR
BOLTANE VİŞNE REÇELİ 380 GR
KARMEN KROKANTLI FINDIK KREMASI 500 GR
ÖZKOVAN ÇIÇEK BALI 460 GR
TAŞKALE ÜZÜM PEKMEZİ 400 GR
NUTELLA 630 GR
ÖZKOVAN ÇİÇEK BALI PRATİK KAPAK 350 GR
ANAVARZA AKILLI KAPAK SÜZME ÇİÇEK BALI 325 GR
TARİŞ ÜZÜM PEKMEZİ 640 GR
TARİŞ TAHİN 600 GR
GANİK SÜT REÇELİ 270 GR
KELLOGG'S CORN FLAKES MISIR GEVREĞİ 650 GR
KELLOGG'S COCO POPS TOPLARI 450 GR
NESTLE NESQUIK GEVREK CRAYOLA 700 GR
BECEL ZEYTİNYAGLI KASE MARGARİN 250 GR.
BIZIM PAKET MARGARIN 250 GR.
TEREM PAKET MARGARIN 250 GR.
TEREMYAĞ GURME KAYMAKLI KASE 400GR
TEREMYAG KASE MARGARIN 250 GR.
KOMİLİ NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI YUMUŞAK 1 LT
KOMİLİ RİVİERA YEMEKLİK 1 LT
BECEL KLASİK KASE 500 GR
LİO SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LT
LİO RİVİERA ZEYTİNYAĞI 2 LT
LİO SIZMA ZEYTİNYAĞI 2 LT
SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 1 LT
SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 2 LT
ÜLKER TEREM PAKET MARGARİN 3*250 GR
ÜLKER BİZİM BİTKİSEL YAĞLI YEMEK BAZI 425 GR
LİO NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI PET 5 LT
LİO RİVİERA ZEYTİNYAĞI 1 LT
EVİN AYÇİÇEKYAĞI 1LT
EVİN AYÇİÇEKYAĞI 2 LT
EVİN AYÇİÇEK YAĞI PET 5 LT
TAT DOMATES SALÇASI 830 GR
BİZİM VATAN KORNİŞON TURŞUSU 670 GR
BİZİM VATAN BARBUNYA PİLAKİ 400 GR
BİZİM VATAN KÖZLENMİŞ PATLICAN 510 GR
BİZİM VATAN HAŞLANMIŞ KURU FASULYE 800 GR
BİZİM VATAN HAŞLANMIŞ NOHUT 800 GR
BİZİM VATAN KARIŞIK TURŞU 680 GR
BİZİM VATAN TON BALIĞI 2*160 GR
BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 400 GR
BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 830 GR
BİZİM VATAN MISIR KONSERVESI 400 GR
BİZİM VATAN JALAPENO TURŞUSU 340 GR
BİZİM VATAN BEZELYE KONSERVESİ 830 GR
BİZİM VATAN BİBERİYE 325 GR
BİZİM VATAN TATLI BİBER SALÇASI 650 GR
BİZİM VATAN YAPRAK SARMA 400 GR
BİZİM VATAN HAŞLANMIŞ BARBUNYA 800 GR.
BİZİM VATAN DİLİMLİ MANTAR 330 GR
TAT DOMATES PÜRESI 200GR
BİZİM VATAN ACI BİBER 325 GR
BİZİM VATAN ÇUBUK SALATALIK TURŞUSU 920 GR
SUPERFRESH TON 3*75 GR
BİZİM VATAN SALATALIK TURŞUSU 670 GR
BİZİM VATAN DOMATES SALÇASI 4300 GR
BİZİM VATAN ACI BİBER SALÇASI 650 GR
TAT TATLI BİBER SALÇASI CAM 550 GR
BİZİM VATAN KORNİŞON TURŞUSU 330 GR
BİZİM VATAN SALATALIK TURŞUSU 3000 GR
BİZİM VATAN KARIŞIK TURŞU 3000 GR
STAY COOL ERKEK PARFÜM 20 ML
STAY COOL KADIN PARFÜM 20 ML
ELSEVE HYDRA HYALURONIC ŞAMPUAN 390 ML
ELSEVE ARGININE DİRENÇ ŞAMPUAN 450 ML
ELSEVE 6 MUCİZEVİ YAĞ ŞAMPUAN 450 ML
GILLETTE PERMATİK PRO2 2 BIÇAK 5'Lİ
NATURBES DAILY BALIK YAĞI 9.31 GR
NATURBES DAILY VİTAMİN 5.88 GR
CANSIN BEZ YARABANDI 10'LU
GİLLETTE PERMATİK TEKLİ 5'Lİ POŞET
GILLETTE PERMATIK PRO2 TIRAŞ BIÇAĞI
OHH! BURUN BANDI 10'LU
GİLLETTE PERMATİK KARTELA TEKLİ
DERBY TEK BICAK TRAŞ
KOMİLİ LADİK DUŞ JELİ 500 ML
KOMİLİ BERGAMA DUŞ JELİ 500 ML
EBRU LİMON KOLONYASI 400 ML
ADAM DEODORANT COOL 150 ML
LADY CLUB PARFÜM DEO FRESH BEAUTY 150 ML
MON AMOUR LOSYON YEŞİL ÇAY 250 ML
COLGATE MAX WHİTE 50 ML
REXONA SHOWER FRESH STICK 40 GR
ADAM TIRAŞ BIÇAĞI ÇİFT BIÇAKLI 10'LU
EYÜP SABRİ TUNCER ZEYTİNYAĞLI LOS. 250 ML
ADAM TIRAŞ BIÇAĞI BANYO 6'LI
ADAM TIRAŞ BIÇAĞI TEK BIÇAKLI 6'LI
EROS CASANOVA PREZERVATİF 12'Lİ
COLGATE MAX WHITE DİŞ MACUNU 75 ML
EXPERDENT HİJYENİK KÜRDAN 300'LÜ
ADAM TIRAŞ KOLONYASI COOL 250 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN KADINLARA ÖZEL 350 ML
YUMAK MAKYAJ TEMİZLEME MENDİLİ 20 ADET
COLGATE ÇÜRÜKLERE KARŞI KORUMA 100 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN ERKEKLERE ÖZEL 350 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN KLASİK BAKIM 350 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN MENTHOL 350 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN KADINLARA ÖZEL 350 ML
DERBY SAMURAI PLATINUM 3 BIÇAK
SENSODYNE FERAH NEFES 100 ML
COLGATE ADVANCED WHITE CHARCOAL 75 ML
NIVEA FRESH ACTIVE DEO ROLL ON 50 ML
NIVEA FRESH NATURAL DEO ROLL ON 50 ML
ADAM TIRAŞ BIÇAĞI ÜÇ BIÇAKLI 6'LI
SENSODYNE BEYAZLATICI 75 ML
SENSODYNE HASSAS BAKIM YUMUŞAK DİŞ FIRÇA 1+1
EROS DON JUAN PREZERVATİF 12'Lİ
COLGATE ÜÇLÜ ETKİ AĞIZ BAKIM SUYU 500 ML
MORFOSE ULTRA STRONG SAÇ SPREYİ 250 ML
HOPE SAÇ BOYASI 3.0 KOYU KAHVE
HOBBY KREM 20 ML
OKEY RÖTAR 10'LU
BLENDAX ŞAMPUAN YASEMİN ÖZLÜ 500 ML
ORAL-B DİŞ ETİ BAKIMI DERİN TEMİZLİK 65 ML
BLENDAX ŞAMPUAN KEPEĞE KARŞI 500 ML
PANTENE SAÇ KREMİ ONARICI BAKIM 360 ML
BLENDAX ŞAMPUAN BADEM ÖZLÜ 500 ML
SESU ILIK AGDA TURUNCU 250 GR.
SANSİRO VÜCUT PARFÜMÜ 150 ML
TEN ILIK AĞDA 350 GR
COLGATE ZIGZAG DİŞ FIRÇASI
HOBBY SAÇ KREMİ KLASİK 600 ML
SIGNAL WHITE SYSTEM DİŞ MACUNU 75 ML
GILLETTE MACH3 START YEDEK BIÇAK 2'Lİ
COLGATE ÜÇLÜ ETKİ DİŞ MACUNU 75 ML
GARNIER MAKYAJ TEMİZLEME SUYU 400 ML
ELSEVE SAÇ KREMİ ARGININE DİRENÇ 450 ML
HOBBY ŞAMPUAN ISIRGAN ÖZLÜ 600 ML
HOBBY ŞAMPUAN ZEYTİN ÖZLÜ 600 ML
MON AMOUR ZEYTİNYAĞLI EL KREMI 300 ML
HOBBY ŞAMPUAN ARGAN&PAPATYA 600 ML
ADAM DEODORANT SPORT 150 ML
DERBY LADY 2 BIÇAKLI 5'Lİ POŞET
COLGATE TOTAL ORTA DİŞ FIRÇASI 1+1
EXPERDENT KÜRDANLI DİŞ İPİ 50 'Lİ
VEET KLASİK TÜY DÖKÜCÜ KREM 100 ML
STOPEVER THERMAL HOT 2'Lİ
NIVEA SİVİLCE KARŞITI BEYAZ KİL MASKESİ 150 ML
DERBY SAMURAI 3 BIÇAK 10'LU POŞET
DEPEND EMİCİ KÜLOT KADIN XL 9'LU
DEPEND EMİCİ KÜLOT BÜYÜK BOY KADIN 9 ADET
GİLLETTE PERMATİK BANYO 5'Lİ POŞET
GILLETTE SIMPLY VENUS KADIN TRAŞ BIÇAĞI 5'Lİ
NIVEA FRESH NATURAL DEO SPREY 150 ML
NIVEA INVISIBLE B&W CLEAR DEO SPREY 150ML
NIVEA DEODORANT FRESH NATURAL 40 ML
NIVEA DEODORANT FRESH ACTIVE 40ML
NIVEA MEN BLACK&WHITE 150 ML
SLEEPY SENSITIVE HASTA BEZİ LARGE 7'Lİ
NIVEA FRESH ACTIVE DEO SPREY 150ML
LADY CLUB PARFÜM DEO MODERN ROMANCE 150 ML
NIVEA SOFT BAKIM KREMİ NEMLENDİRİCİ 200 ML
PANTENE TEMEL BAKIM ŞAMPUAN 350 ML
GILLETTE BLUE3 COMFORT 3 BIÇAK 3'LÜ
PANTENE ONARICI BAKIM ŞAMPUAN 350 ML
PANTENE DOĞAL SENTEZ ŞAMPUAN 350 ML
BIOBLAS ORGANICOILS SARIMSAK ŞAMPUANI 360 ML
PANTENE KEPEĞE KARŞI ETKİLİ ŞAMPUAN 350 ML
ARKO MEN COOL TIRAŞ KREMİ 90 GR
PROCO BAMBU KÜRDAN 400'LÜ
EBRU LİMON KOLONYASI SPREY 150 ML
COLGATE EXTRA CLEAN DİŞ FIRÇASI 1+1
ARKO MEN KLASİK TIRAŞ KÖPÜĞÜ 200 ML
COLGATE ÇOCUK DİŞ MACUNU 75 ML
COLGATE ÇOCUK DİŞ FIRÇASI 5+ YAŞ
ARKO MEN KLASİK TIRAŞ JELİ 200 ML
ARKO TIRAS KOLONYASI COOL 250 ML
DURU DUŞ JELİ LAVANTA BAHÇESİ 450 ML
DURU DUŞ JELİ DENİZ ESİNTİSİ 450 ML
COLGATE AKTİF BEYAZLIK 75 ML
COLGATE AKTİF BEYAZLIK DİŞ FIRÇASI 1+1
LIONESSE CIMBIZ 4000
LIONESSE TIRNAK MAKASI 4001
LIONESSE TIRNAK TÖRPÜSÜ 4002
EXPERDENT DİŞ FIRÇASI 1+1 ORTA
EXPERDENT DİŞ FIRÇASI 1+1 YUMUŞAK
EXPERDENT ÇOCUK DİŞ FIRÇASI YUMUŞAK
EXPERDENT DİŞ MACUNU NANELİ 125 ML
GILLETTE PERMATİK PRO2 2 BIÇAK 5+1
HIGH HEELS KADIN PARFÜM 50 ML
DERBY BANYO 5+1 POŞET
JAGLER EDT 50 ML+DEO KOFRE 100 ML
LOL YARA BANDI 10'LU
EBRU LİMON KOLONYASI BİDON 1 LT
DERBY TIRAŞ KÖPÜĞÜ 200 ML
BIOBLAS PROFESSSIONAL ŞAMPUAN 1 LT
HOBBY CLASSIC LOSYON 300 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN MENTOL 800 ML
HEAD&SHOULDERS ŞAMPUAN KLASİK 800 ML
FİLİZ TAM BUĞDAY BURGU MAKARNA 350 GR
INDOMIE SPESİYAL ÇEŞNİLİ NOODLE 75 GR
INDOMIE KÖRİ ÇEŞNİLİ NOODLE 75 GR
INDOMIE TAVUK ÇEŞNİLİ NOODLE 70 GR
PİYALE İNCE UZUN 500GR
PİYALE SPAGETTİ 500GR
PİYALE ARPA ŞEHRİYE 500GR
PİYALE ERİŞTE 500 GR
PİYALE TEL ŞEHRİYE 500GR
PİYALE BURGU 500GR
PİYALE KELEBEK 500GR
PİYALE BONCUK MAKARNA 500 GR
PİYALE YÜKSÜK 500GR
PİYALE KUSKUS 500 GR
FİLİZ MAKARNA FİYONK 500 GR
FİLİZ MAKARNA İNCE UZUN 500 GR
PİYALE FIRINLANMIŞ DOLGUSUZ MANTI 500 GR
FİLİZ MAKARNA SPAGHETTİ 500 GR
FİLİZ MAKARNA BURGU 500 GR
BARİLLA FUSILLI (BURGU) 500GR
BARİLLA PENNE RIGATE (KALEM) 500 GR
BARİLLA SPAGHETTİ 500 GR
BARILLA LASAGNE 500 GR
INDOMIE TAVUK ÇEŞNİLİ NOODLE BARDAK 60 GR
KESTANE KG.
AYVA KG.
ARMUT DEVECİ KG.
GREYFURT KG.
ELMA GOLDEN KG
ELMA GRANNY KG
ELMA STARKİNG KG.
PORTAKAL SIKMA FİLE
ALTINKÜP TOZ ŞEKER 5 KG
ALTINKÜP TOZ ŞEKER 2000 GR
ALTINKÜP ESMER KÜP ŞEKER 500 GR
ALTINKÜP KÜP ŞEKER 1 KG
ALTINKÜP KÜP ŞEKER TEK SARGILI 1 KG
CRICKET FIREPOWER MUTFAK ÇAKMAĞI
PATTEX JAPON YAPIŞTIRICI 3 GR
VE-GE PAKETLEME BANDI 48MM*40M
ASONİC MIKNATISLI ARAÇ TUTACAĞI
PASTA MUMU VE ALTLIĞI 10'LU
I-LIGHTER Y-333 ÇAKMAK
I-LIGHTER Y-330 ÇAKMAK ELEKTRONİK
I-LIGHTER Y-434 TURBO ÇAKMAK
KAV KİBRİT 10'LU PAKET
WD-40 YAĞLAMA VE PAS SÖKÜCÜ SPREY 150 ML
LA VACHE QUI RIT ÜÇGEN PEYNİR 8*12.5 GR
MİS İNEK PEYNİRİ 350 GR
MİS TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 600 GR
ÜNAL OLGUNLAŞTIRILMIŞ T. Y. PEYNİR 600 GR
BAHÇIVAN SÜZME PEYNİR 500 GR
MİS GURME KLASİK İNEK PEYNİRİ 600 GR
SARIMSAK 250 GR.
HAVUÇ KG
PATATES KG.
KİVİ PAKETLİ ADET
LAHANA BEYAZ KG.
SALATA ATOM ADET
MANTAR 300 GR PKT
KABAK SAKIZ KG.
LAHANA KIRMIZI KG.
BİBER DOLMALIK KG.
SOĞAN KURU KG.
MAYDANOZ DMT.
BİBER KIRMIZI KG.
BİBER ÇARLİSTON KG.
KARNABAHAR KG.
SALATA KIVIRCIK
SOĞAN KIRMIZI KG.
PATLICAN KEMER KG.
SALAMURA YAPRAK
AVAKADO
BİZİM VATAN SOYA SOSU 250 ML
BİZİM VATAN MAYONEZ 840 GR
BİZİM VATAN NAR EKŞİLİ SOS 350 ML
BİZİM VATAN MAYONEZ 430 GR
BİZİM VATAN LİMON SOSU 750 ML
BİZİM VATAN ÜZÜM SİRKESİ 750 ML
BİZİM VATAN ELMA SİRKESİ 750 ML
BİZİM VATAN BEYAZ SİRKE 1 LT
BARILLA NAPOLETANA MAKARNA SOSU 400 GR
BARILLA PESTO VE GENOVESE SOS 190 GR
BİZİM VATAN KETÇAP ACILI 500 GR
BİZİM VATAN KETÇAP TATLI 500 GR
BİZİM VATAN KETÇAP TATLI 1000 GR
BİZİM VATAN KETÇAP ACILI 1000 GR
TAT MAYONEZ 330 GR
TAT KETÇAP 390 GR
TAT ACILI KETÇAP 390 GR
TAT HARDAL 230 GR
KENT BORİNGER ÇİKOLATALI SOS 300 GR
PİYALE MAKARNA SOSU NAPOLİTEN 340 GR
BİZİM BARBEKÜ SOS 250 GR
BİZİM ACI SOS 250 GR
DANETTE 2'LİM ÇİK-VAN 4*70 GR
DANONE HÜPPER YOĞURT ÇİLEK AROMALI 67 GR
ACTIVIA SADE 4*100 GR
DANONE ACTİVİA KURU KAYISI 4*100 GR
DISNEY ÇİLEK AROMALI YOĞURT 2*90 GR
DANETTE ÇİKOLATALI PUDİNG 100 GR
SÜTAŞ HÜPTRİK ÇİLEKLİ YOĞURT 3*30 GR
YAYLAMAYA PROBİYOTİK YOĞURT MAYASI 1 GR
DISNEY MILKSHAKE ÇİLEK&VANİLYA 188 GR
DİMES MILKSHAKE ÇİLEK VANİLYA 310 ML
DİMES MILKSHAKE MUZ KURABİYE 310 ML
ACTIVIA MIX&GO ÇİLEK 95 GR
İÇİM KEFİR ÇİLEKLİ 260 ML
İÇİM KEFİR ŞEFTALİLİ ANANASLI 260 ML
İÇİM KEFİR ORMAN MEYVELİ 260 ML
İÇİM KEFİR SADE 260 ML
İÇİM KEFİR 1000ML
İÇİM KEFİR ORMAN MEYVELİ 1 LT
İÇİM RAHAT LAKTOZSUZ KEFİR 1 LT
MİS MUZLU SÜT PET 200 ML
MİS ÇİLEKLİ SÜT PET 200 ML
MİS KAKAOLU SÜT PET 200 ML
SÜTAŞ YARIM YAĞLI SÜT 4*1 LT
MİS PUDİNG KAKAOLU 200 ML
MİS PUDİNG MUZLU 200 ML
PİYALE ŞEKERLİ VANİLİN 15'Lİ PAKET
PİYALE MISIR NİŞASTASI 200 GR
PİYALE MISIR UNU 250GR
PİYALE GALETA UNU 250 GR
PİYALE VANİLYALI PUDİNG 125 GR
PİYALE YAŞ MAYA 4*42 GR
PİYALE KAKAOLU PUDİNG 150GR
PİYALE İNSTANT MAYA 3*11 GR
PİYALE PUDİNG BİTTER ÇİKOLATALI 115 GR
PİYALE TOZ KAKAO 50 GR
PİYALE PASTA KREMASI SADE 140 GR
PİYALE PUDRA ŞEKERİ 250GR
PİYALE PUDİNG 115 GR ÇİKOLATA PARÇALI
PİYALE HAMUR KABARTMA TOZU 15'Lİ PAKET
PİYALE TAVUKGÖĞSÜ 125 GR
PİYALE SUPANGLE 143 GR
PİYALE SAKIZLI MUHALLEBİ 150 GR
PİYALE SADE KREM ŞANTİ 150 GR
ÜLKER TOZ KAKAO 50 GR
PİYALE BUĞDAY NİŞASTASI 200GR
PİYALE ÇİKOLATALI SOS 128 GR
DR. OETKER INSTANT MAYA 3*10 GR
DR. OETKER ŞEKERLİ VANİLİN 15'Lİ
PİYALE PİRİNÇ UNU 250 GR
ÜLKER BİTTER DAMLA ÇİKOLATA 150 GR
DR. OETKER HAMUR KABARTMA TOZU 15'Lİ
PİYALE ÇİLEKLİ PUDİNG 125 GR
PİYALE MUZLU PUDİNG 125 GR
DR.OETKER ÇİKOLATA PARÇALI PUDİNG 115 GR.
DR.OETKER SADE KREM ŞANTİ 150 GR
BİŞKİN HAŞHAŞ EZMESİ 250 GR
DR. OETKER KREM ŞANTİ 3' LÜ + KAKAO 25 GR HEDİYE
DR. OETKER HİNDİSTAN CEVİZLİ TRİLEÇE 312 GR
DR. OETKER KARAMEL SOSLU TRİLEÇE 315 GR
PİYALE REVANİ 500 GR
CHANTALE ERKEK BOXER
KÖRÜKLÜ ALIŞVERİŞ ÇANTASI
CHANTALE ERKEK ATLET
CHANTALE KADIN MODAL SLİP 3'LÜ
CHANTALE ÇOCUK BAMBU ÇORAP
CHANTALE İP ASKILI KADIN MODAL ATLET
CHANTALE FİT 15 PARLAK PANTOLON ÇORABI 2'Lİ
ÇEVRECİ LAMİNELİ ÇANTA
BEZ ÇANTA 54*38CM
CHANTALE FIT 15 PARLAK KÜLOTLU ÇORAP
ÇİLEK BEZ ÇANTA
CHANTALE KADIN PATİK ÇORAP
LAMİNELİ JÜT ALIŞVERİŞ ÇANTASI
CHANTALE KADIN ÇORAP
CHANTALE SÜTYEN DOLGULU/DOLGUSUZ
SAROZ BÜYÜK BOY ÇÖP TORBASI 20'Lİ 65*80 CM
SAROZ BÜZGÜLÜ ÇÖP TORBASI 15'Lİ 65*70 CM
EBRU ODA KOKUSU DENİZ FERAHLIĞI YEDEK 300 ML
EBRU ODA KOKUSU LAVANTA YEDEK 300 ML
MİNTAX BULAŞIK DETERJANI 4 KG
MİNTAX YUMUŞATICI LİLYUM BAHÇESİ 1440 ML
MİNTAX SENSITIVE YUMUŞATICI 1440 ML
MİNTAX KONSANTRE YUM. BAHAR FERAHLIĞI 1440 ML
EBRU ODA KUMAŞ TEMİZLEYİCİ 1000 ML
MİNTAX SİHİRLİ SÜNGER TEMİZLİK BEZİ
TUTTAZE YANMAZ FIRIN TORBASI 25 GR
MİNTAX AHŞAP TEMİZLEYİCİ 1 LT
MİNTAX YAĞ ÇÖZÜCÜ 1000 ML
TUTTAZE KİLİTLİ POŞET ORTA BOY 15 ADET
MİNTAX TOZ DETERJAN 750 GR
DURU FRESH BANYO SABUNU 600 GR
SİTİL PARLATICI SÜNGER NATÜREL
MİNTAX AMONYAKLI OVMA KREMİ 750 ML
MİNTAX OVMA KREMİ 750 ML
MİNTAX COMFORT SÜNGER OLUKLU 2'Lİ
SİTİL KREM BOYA 100 ML SİYAH
SİTİL KREM BOYA 100 ML KAHVE
MİNTAX SIVI ARAP SABUNU 1000 ML
SİTİL LİKİT BOYA 80 ML KAHVE
SİTİL LİKİT BOYA 80 ML SİYAH
EBRU ODA KOKUSU ORKİDE RÜYASI 100 ML
EBRU ODA KOKUSU PUDRA ESİNTİSİ 100 ML
SİTİL HAZNELİ SÜNGER SİYAH
MİNTAX MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ 3'LÜ
EBRU DEKORATİF ARABA KOKUSU 8 ML
MİNTAX BULAŞIK MAKİNESİ KOKUSU
MİNTAX SODA MATİK 500 GR
TUTTAZE STREÇ FİLM 30 CM*50 M
MİNTAX LAVABO AÇICI 3*70 GR
MİNTAX TÜM YÜZEYLER JEL BAHAR FERAHLIĞI 750 ML
SAROZ ÇÖP TORBASI JUMBO 10'LU 80*110 CM
SİTİL SPOR AYAKKABI SÜNGERİ 50 ML
FAİRY BULAŞIK SIVISI 750 ML
TUTTAZE BUZDOLABI POŞETİ BÜYÜK BOY 70'Lİ
FAX SABUN YEŞİL 5*60 GR
MİNTAX LATEKS ELDİVEN PUDRALI 50 ADET
TUTTAZE PİŞİRME KAĞIDI 8 MT
MİNTAX ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLEYİCİ 250 ML
FAX KALIP SABUN ZEYTİNYAĞLI 800 GR
SERA ALÜMİNYUM FOLYO 8 M
MİNTAX TÜL VE ÇAMAŞIR BEYAZLATICI 750 GR
MİNTAX BULAŞIK MAK. TEMİZLEYİCİ 250 ML
MİNTAX OVMA TOPU 4'LÜ
MİNTAX ELDE YIKAMA TOZ DETERJAN 1000 GR
MİNTAX LAVANTA BAHÇESİ 1,5 KG
MİNTAX MATİK RENKLİLER İÇİN 1.5 KG
MİNTAX BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ 33 ADET
EBRU SIVI SABUN MEYVE RÜYASI 4 LT
EBRU SIVI SABUN ZEYTİNYAĞLI 4 LT
EBRU SIVI SABUN HİNDİSTAN CEVİZİ 4 LT
EBRU SIVI SABUN GÜL 4 LT
MİNTAX MİKROFİBER DESENLİ BEZ 3'LÜ
MİNTAX SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2310 ML
MİNTAX TEMİZLİK ELDİVENİ S-M-L
MİNTAX BANYO TEMİZLEYİCİ 1000 ML
MİNTAX MUTFAK TEMİZLEYİCİ 1000 ML
MİNTAX ULTRA SIVI BULAŞIK DETERJANI 750 ML
BİNGO SOFT KONSANTRE 1440 ML
TUTTAZE PİŞİRME KAĞIDI 8 MT
MİNTAX ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLEYİCİ 250 ML
FAX KALIP SABUN ZEYTİNYAĞLI 800 GR
SERA ALÜMİNYUM FOLYO 8 M
MİNTAX TÜL VE ÇAMAŞIR BEYAZLATICI 750 GR
MİNTAX BULAŞIK MAK. TEMİZLEYİCİ 250 ML
MİNTAX OVMA TOPU 4'LÜ
MİNTAX ELDE YIKAMA TOZ DETERJAN 1000 GR
MİNTAX LAVANTA BAHÇESİ 1,5 KG
MİNTAX MATİK RENKLİLER İÇİN 1.5 KG
MİNTAX BULAŞIK MAKİNESİ TABLETİ 33 ADET
EBRU SIVI SABUN MEYVE RÜYASI 4 LT
EBRU SIVI SABUN ZEYTİNYAĞLI 4 LT
EBRU SIVI SABUN HİNDİSTAN CEVİZİ 4 LT
EBRU SIVI SABUN GÜL 4 LT
MİNTAX MİKROFİBER DESENLİ BEZ 3'LÜ
MİNTAX SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2310 ML
MİNTAX TEMİZLİK ELDİVENİ S-M-L
MİNTAX BANYO TEMİZLEYİCİ 1000 ML
MİNTAX MUTFAK TEMİZLEYİCİ 1000 ML
MİNTAX ULTRA SIVI BULAŞIK DETERJANI 750 ML
BİNGO SOFT KONSANTRE 1440 ML
MİNTAX BULAŞIK MAKİNESİ JEL 1 LT
FINISH HEPSİ BİR ARADA TABLET 50 ADET
MİNTAX LAVANTA BAHÇESİ YUMUŞATICI 3 LT
MİNTAX SIVI BULAŞIK DETERJANI LİMONLU 750 ML
MİNTAX GÜL BAHÇESİ YUMUŞATICI 3 LT
MİNTAX YUMUŞATICI SENSITIVE 3 LT
BİNGO FRESH PEMBE DÜŞLER 2.5 LT
MİNTAX SİRKELİ GENEL TEMİZLEYİCİ 1 LT
GLADE AEROSOL ODA KOKUSU 300 ML
MİNTAX MATİK RENKLİLER İÇİN 4.5 KG
ALO TOZ DETERJAN 4.5 KG
VERNEL MAX NERGİZ ÇİÇEĞİ LAVANTA 1440 ML
VERNEL MAX TAZE GÜL 1440 ML
TURSİL JEL DETERJAN 33 YIKAMA 2,145 LT
PERWOLL RENKLİLER İÇİN 2.7 LT
PERWOLL SİYAHLAR İÇİN 2.7 LT
PERSİL JEL GÜLÜN BÜYÜSÜ 2145 ML
PERSİL POWER JEL COLOR 2145 ML
SAROZ COP TORBASI MINI BOY 40 ADET40*45 CM
MINTAX CAM KOKULU KATI WC BLOK 2*48 GR
MINTAX BULASIK MAKINESI TUZU 1.5 KG
MİNTAX ULTRA GÜÇ SPREY 1000 ML
SAROZ ORTA BOY COP TORBASI 30'LU 55*60 CM
MINTAX TEMIZLIK BEZI 5'LI
MINTAX OLUKLU SUNGER 5'LI
MINTAX BULASIK MAKINESI PARLATICISI 450 ML
TUTTAZE HAZIR KESILMIS PISIRME KAGIDI 16 ADET
MINTAX LAVANTA BAHCESI 4.5 KG
TUTTAZE BUZDOLABI POSETI ORTA BOY 100'LU
FAX KALIP SABUN 800 GR
MINTAX 7 IN 1 BUL. MAK.TABLET DETERJANI 50LI
MINTAX YOGUN CAMASIR SUYU 1 LT
MINTAX YOGUN CAMASIR SUYU 4000 ML
TURSIL LEYLAK BAHCESI 4,5 KG
SERA BUZDOLABI POŞETİ ORTA BOY 4 AL 3 ÖDE
FAIRY SOĞUK SUDA ETKİLİ BULAŞIK SIVISI 1000 ML
FAIRY POWER SPREY 500 ML
LA DİVA GÜZELLİK SABUNU EŞEK SÜTÜ 100 GR
ANADOLU MUTFAĞI KARBONAT 100 GR
ANADOLU MUTFAĞI KEKİK 20 GR
ANADOLU MUTFAĞI HİNDİSTAN CEVİZİ 50 GR
ANADOLU MUTFAĞI TUZ 750 GR
ANADOLU MUTFAĞI NANE 30 GR
ANADOLU MUTFAĞI DOLMALIK FISTIK 25 GR
ANADOLU MUTFAĞI TANE KARABİBER 58 GR
ANADOLU MUTFAĞI KUŞ ÜZÜMÜ 75 GR
ANADOLU MUTFAĞI SUSAM 90 GR
ANADOLU MUTFAĞI TARÇIN 90 GR
ANADOLU MUTFAĞI ÇÖREK OTU 80 GR
ANADOLU MUTFAĞI KARABİBER 90 GR
ANADOLU MUTFAĞI TATLI TOZ KIRMIZI BİBER 50 GR
BİLLUR TUZ İYOTLU 750 GR.
ANADOLU MUTFAĞI KÖRİ 35 GR
ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI PUL BİBER 75 GR
ANADOLU MUTFAĞI KABUKLU TARÇIN 45 GR
ANADOLU MUTFAĞI KİMYON 75 GR
ANADOLU MUTFAĞI SUMAK 50 GR
ANADOLU MUTFAĞI LİMON TUZU 50 GR
ANADOLU MUTFAĞI KIRMIZI PUL BİBER 250 GR
ANADOLU MUTFAĞI MAVİ HAŞHAŞ 200 GR
BİLLUR RAFİNE İYOTLU SOFRA TUZU 125 GR
PİYALE İRMİK 500 GR
PİYALE UN 5 KG
PİYALE UN 2 KG
PİYALE TAM BUĞDAY UNU 2 KG
SİNANGİL GLUTENSİZ UN 500 GR
UNO ÇİKOLATA KREMALI KRUVASAN 50 GR
UNO ÇIKOLATA KREMALI KRUVASAN 240 GR
UNO ANADOLU ÇOK TAHILLI TAVA EKMEĞİ 500 GR
UNO TOST EKMEĞİ 350 GR
ALTINBAŞAK GRİSSİNİ KEPEKLİ 125 GR
UNO ANADOLU ÇAVDARLI TAVA EKMEĞİ 520 GR
UNO ANADOLU GURME HAMBURGER 400 GR
UNO ANADOLU TAM BUĞDAYLI SANDVİÇ EKMEĞİ 280 GR
BİSTO TAHİNLİ SUSAMLI KURABİYE 500 GR
BİSTO PORTAKALLI KURABİYE 500 GR
BİSTO KAVALA KURABİYESİ 290 GR
BİSTO TEREYAĞLI ÇÖREK OTLU KURABİYE 500 GR
BİSTO SÜTLÜ MAHLEPLİ TUZLU KURABİYE 500 GR
BİSTO YAĞLI GEVREK 500 GR
BİSTO UN KURABİYESİ 500 GR
BİSTO ÜZÜMLÜ KURABİYE 500 GR
BİSTO HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE 500 GR
BİSTO SÜT KAYMAKLI KURABİYE 400 GR
KAFKAS ACIBADEM KURABİYESİ 70 GR
UNO ANADOLU 8'Lİ HAMBURGER EKMEĞİ 432 GR.
UNO ANADOLU KEPEKLİ EKMEK 400 GR
UNO ANADOLU KÖY EKMEĞİ 600 GR
UNO ANADOLU SANDVİÇ EKMEĞİ 7*65 GR.
UNO ANADOLU TAM BUĞDAY 350 GR
UNO GELENEKSEL LAVAŞ 520 GR
UNO TANDIR LAVAŞ 8 ADET 376 GR
EZGİ BEYPAZARI KURUSU 350 GR
UNO ANADOLU TOST EKMEĞİ 550 GR
UNO KAKAOULU PASTABAN 3 KAT 320 GR
GÖKHAN UNLU MAMÜL HAŞHAŞLI TANDIR GEVREĞİ 400 GR
TADA GLUTENSİZ HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE 100 GR
VEGA SÜTLÜ KURABİYE 20 GR
KİREÇBURNU FINDIKLI KARABUĞDAYLI KURABİYE 180 GR
KİREÇBURNU FIRINI TAM TAHILLI KIRIKKIRAK 165 GR
KİREÇBURNU ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE 200 GR
KİREÇBURNU ÇİKOLATALI&TURNA YEMİŞLİ KURABİYE 145GR
KİREÇBURNU FIRINI ZEYTİNLİ KIRIKKIRAK 165 GR
LİO SADE SİYAH ZEYTİN EZMESİ 175 GR
LİO KIRMA YEŞİL ZEYTİN(141-160) 400 GR
LİO BİBERLİ YEŞİL ZEYTİN(181-200) 400 GR
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 201-260 500 GR
LİO SİYAH ZEYTİN KURU SELE (351-380) 500 GR
LİO ÇİZİK YEŞİL ZEYTİN (291-320) 400 GR
LİO AZ TUZLU SALAMURA ZEYTİN (291-320) 800 GR
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (351-410) 1 KG
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN (261-290) 500 GR
SAROZ KARTON BARDAK 20'Lİ
DEMLİK İÇİ ÇAY SÜZGECİ
AHŞAP KARIŞTIRICI 100'LÜ
SAROZ KÖRÜKLÜ PİPET JELATİNLİ 50'Lİ
SAROZ PLASTİK BARDAK 180 CC 20'Lİ
SAROZ PLASTİK ÇATAL 10'LU
ÇÖP ŞİŞ 100'LÜ
EMELY SEBZE BIÇAĞI
SAROZ PLASTİK KAŞIK 10'LU
SAPLI ÇAY SÜZGECİ
PAPATYA KAYIK TABAK
PAPATYA BARDAK 350 ML
PAPATYA KASE
SAROZ KARTON TABAK 10'LU
SAROZ PLASTİK TABAK 10'LU
KAHVE FİLTRE KAĞIDI 40'LI
SAHİL KAPAKLI KASE 10 CM
SAHİL KULPLU BARDAK 205 CC
SAHİL ÇAY BARDAĞI 6'LI 110 CC
SAHİL SU BARDAĞI 6'LI 200 CC
SAHİL BÜYÜK ÇAY BARDAĞI 6'LI 165 CC