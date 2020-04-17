Sokağa çıkma kısıtlaması pazarda fiyatları yükseltti

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle semt pazarlarına giden vatandaşlar yüksek fiyatlarla karşılaştı. Vatandaşların tepki gösterdiği pazar esnafı aracıları suçladı.

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İHA - DHA 17.04.2020 - 17:21

Corona virüs önlemleri kapsamında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 31 ilde yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Uygulama öncesi bu illerde yaşayan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için market ve semt pazarlarına akın etti.

İstanbul'da alışveriş noktalarında yoğunluk oluştu, tedbir amacıyla teker teker müşteri alınan market önlerinde kuyruklar meydana geldi.

Semt pazarlarındaki gözle görülür fiyat artışı ise dikkati çekti.

Vatandaşların da tepkisini çeken artışla ilgili açıklama yapan İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, fiyat artışının nedeninin esnaf değil haldeki aracılar olduğunu söyledi.

Bazı aracıların fırsatçılık yaptığını öne süren Acar, "Dernek olarak biz de görüyoruz. Özellikle meyvelerde büyük bir fiyat artışı söz konusu" dedi.

"Esnaf aldığı malı en fazla yüzde 10-15 kar marjı ile satıyor. Bunu manipüle eden esnaf değil" ifadelerini kullanan Acar, şöyle devam etti:



"Biz bu konuda hal yönetimine, belediye başkanlarına ulaşıp bu konuya el atmaları gerektiğini ilettik. İki gün önce 7-8 liraya satılan bir muzun 14 liraya çıkmasına bir anlam veremedik. Bunu da izah edemediler zaten. Vatandaşlarımız da bilsinler ki bu fiyat artışlarının pazarcı esnafıyla bir ilgisi yok. Bu fiyat artışının sebebi ürünü üreticiden aldıktan sonra fırsatçılık yapan aracılardır.

Bu artışın ne üretici ile ne de esnafla alakası yoktur. Halde hangi ürün eksikse onu kara borsaya düşüren, fiyatları artıran aracılar bu konuda sorumludur. Ben de onlara sesleniyorum; ülkemiz zorlu günlerden geçiyor.

Ben onlara mesleğin kurallarına riayet ederek çalışmalarını öneriyorum. Gerektiği yerde hukuki yollarla müdahale edebiliriz. Etme yetkimiz ve gücümüz de var. Gerekirse yeniden tanzim satışı yapılır ve fiyattaki kara borsayı önleriz."