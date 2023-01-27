Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar 1 Ocak tarihi itibariyle zam almaya hak kazanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının hesaplara yatmaya başlayacağı tarihi geçtiiğimiz günlerde duyurmuştu. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı?

Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı? - 1

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Konuyla ilgili açıkama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarih verdi.

Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı? - 2

ZAM FARKLARI YATTI MI?

Açıklamada; memur emeklilerinin zam farklarının 27 Ocak itibariyle ödeneceği bildirmişti. Zam farkları hesaplara yatmaya başladı.

Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı? - 3

Ek gösterge fark tutarları 27 Ocak itibariyle PTT şubelerindeki veya maaş aldıkları bankalardaki hesaplara yatırılmaya başlandı.

Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı? - 4

Maaşını aylık alanlara 1 ay, üç aylık alanlara ise maaş dönemlerine göre 1 ila 3 aylık tutarında fark ödemesi yapılacak.

İşçi ve Bağkur emeklilerin ocak ayı maaşları ise zamlı olarak, normal gününde ödenmeye başlandı.

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