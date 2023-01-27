Tarih bilgisi verilmişti: Memur ve emekli (Bağkur, SSK) maaş farkları yattı mı?

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Konuyla ilgili açıkama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarih verdi.