Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.