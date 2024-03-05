Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler)

Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde Ramazan ayına özel yeni indirimler belli oldu. Ramazan bereketinden faydalanmak ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 5 Mart-14 Nisan tarihli indirimli listeleri sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı ve bayram boyunca birçok üründe fiyatları sabitledi. Et, süt, peynir, bakliyat gibi birçok temel ihtiyaç ürününe Ramazan ayına özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 5 Mart-14 Nisan 2024 tarihleri arasında et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 2

5 MART-14 NİSAN RAMAZAN AYI İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan Bayramı sonuna kadar kampanya yürütecek.

Kampanya kapsamında, ülke tarımına ve enflasyonla mücadele sürecine katkı verilmesi amacıyla 5 Mart-14 Nisan tarihlerinde kooperatif market satış noktalarındaki tüm ürünlerde fiyatlara zam uygulanmayacak.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 3
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 4
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 5
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 6
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 7
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 8
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 9
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 10
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 11
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 12
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 13
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 14
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 15
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 16
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 17
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 18
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 19
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 20
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 21
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 22
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 23
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 24
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 25
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 26
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 27
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 28
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 29
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 30
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 31
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 32
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 33
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 34
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 35
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 36
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 37
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 38
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 39
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 40
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 41
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 42
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 43
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 44
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 45
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 46
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 47
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 48
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 49
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 50
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 51
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 52
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 53
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 54
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 55
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 56
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 57
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 58
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 59
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 60
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 61
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 62
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 63
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 64
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 65
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 66
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 67
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 68
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 69
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 70
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 71
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 72
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 73
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 74
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 75
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 76
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 77
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 78
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 79
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 80
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 81
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 82
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 83
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 84
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 85
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 86
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 87
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 88
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 89
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 90
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 91
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 92
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 93
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 94
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 95
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 96
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 97
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 98
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 99
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 100
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 101
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 102
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 103
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 104
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 105
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 106
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 107
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 108
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 109
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 110
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 111
Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan ayına özel sabit fiyat kampanyası (5 Mart-14 Nisan 2024 tarihli yeni indirimli ürünler) - 112
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