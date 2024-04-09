Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan Bayramı'na özel yeni indirimli ürünler listesi (9-14 Nisan 2024 tarihli indirimli ürünler listesi)

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan Bayramı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 9-14 Nisan 2024 tarihleri arasında et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.