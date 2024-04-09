Tarım Kredi Kooperatif Market'ten Ramazan Bayramı'na özel yeni indirimli ürünler listesi (9-14 Nisan 2024 tarihli indirimli ürünler listesi)
Tarım Kredi Kooperatif Market ürünlerinde Ramazan Bayramı'na özel yeni indirimler belli oldu. Ramazan bereketinden faydalanmak ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar 9-14 Nisan tarihli indirimli listeleri sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayı ve bayram boyunca birçok üründe fiyatları sabitledi. Et, süt, peynir, bakliyat gibi birçok temel ihtiyaç ürününe Ramazan Bayramı'na özel indirimler yapıldı. İşte Tarım Kredi Market güncel indirimli ürünler listesi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan Bayramı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 9-14 Nisan 2024 tarihleri arasında et, süt, peynir, bakliyat, içecek ve kuruyemiş gibi ürünlerde birçok indirim yer alıyor.