Taşıt kredisi başvuruları başladı (Taşıt kredisi faiz oranları)

Yerli üretim sıfır araçlarda faiz oranı yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasında değişirken, ikinci el araçlarda faiz oranı yüzde 0,82 olarak uygulanacak. Yerli üretim çeyiz eşyası almak isteyenlere ise yüzde 0,55’ten kredi verilecek.



Turizm Destek Kredisi paketi için başvuru tarihi ise henüz açıklanmadı.





