TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi)

ntv.com.tr 29.07.2020 - 14:35
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Eskişehir-Odunpazarı kura çekilişi gerçekleşiyor.
TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.
23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez
24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez
27 Temmuz 2020: Kütahya-Tavşanlı, Denizli-Çivril, Manisa-Kula
28 Temmuz 2020: Balıkesir-Altıeylül
29 Temmuz 2020: Eskişehir-Odunpazarı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.