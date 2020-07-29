TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi)

Uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekilişi sonuçlarını bekliyor. TOKİ 100 bin konut projesinde kura çekilişleri bugün Eskişehir - Odunpazarı için gerçekleşecek. TOKİ kura çekilişleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlanıyor.

ntv.com.tr 29.07.2020 - 14:35

TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 1

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Eskişehir-Odunpazarı  kura çekilişi gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından internet sitesinde erişime açılıyor.

TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 2

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 3
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.
TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

23 Temmuz 2020: Çankırı-Çerkeş, Afyon-Sandıklı/Merkez

24 Temmuz 2020: Afyon-Merkez Sadıkbey/Evciler, Denizli/Bozkurt İnciler, Kütahya-Merkez

27 Temmuz 2020: Kütahya-Tavşanlı, Denizli-Çivril, Manisa-Kula

28 Temmuz 2020: Balıkesir-Altıeylül

29 Temmuz 2020: Eskişehir-Odunpazarı

TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 6
TOKİ Eskişehir-Odunpazarı isim listesi sorgulama (TOKİ odunpazarı kura çekilişi) - 7

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