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TOKİ İstanbul kura çekiminde sıra Avrupa Yakası'nda: TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman?

TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi'nde İstanbul kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi dün tamamlandı ve 20 bin 920 konut için hak sahipleri belirlendi. Şimdi de İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 konut için kura çekimi yapılacak. Peki, TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura çekiminde sıra Avrupa Yakası'nda: TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman? - 1

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİNDE SIRA AVRUPA YAKASI'NDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadesini kullandı.

EKONOMİ HABERLERİ

TOKİ İstanbul kura çekiminde sıra Avrupa Yakası'nda: TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman? - 2

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURALARI TAMAMLANDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla'da tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ İstanbul kura çekiminde sıra Avrupa Yakası'nda: TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman? - 3

KURA ÇEKİMİ 1-19 NİSAN

Bakan Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." açıklamasında bulundu.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise Silivri Alibey Spor Salonu'nda bugün yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TOKİ İstanbul kura çekiminde sıra Avrupa Yakası'nda: TOKİ Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kura çekimi ne zaman? - 4

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

"İlk Evim" sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

Vatandaşların, "İlk Evim" 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" alanından bakılabilecek.

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