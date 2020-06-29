Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir)

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Ankara-Çubuk, Ağrı-Merkez, Iğdır-Merkez, Burdur-Yeşilova, Balıkesir-Susurluk çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.



TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.