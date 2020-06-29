Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir)

Toki konutları için yapılan kura çekilişleri sosyal medyadan canlı yayınlanmaya devam ediyor. Bugün Ankara, Iğdır, Ağrı, Burdur ve Balıkesir için Toki kura çekilişleri yapılıyor.

ntv.com.tr 29.06.2020 - 14:55

Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 1
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kuraları devam ediyor. Bugün Ankara-Çubuk, Ağrı-Merkez, Iğdır-Merkez, Burdur-Yeşilova, Balıkesir-Susurluk çekilişleri sırayla gerçekleşiyor.

TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından yayımlanıyor.
Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 2
Corona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kuralar kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Bugün saat 10.00'da Ankara-Çubuk çekilişi ve saat 13.00'da Ağrı-Merkez çekilişi gerçekleştirildi. Iğdır, Burdur ve Balıkesir çekilişlerinin sonuçlanması bekleniyor.
Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 3

TOKİ SONUÇ SORGULAMA

TOKİ resmi kura sonuçlarını sorgulama sayfası için tıklayınız.
Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 4

TOKİ KURA TARİHLERİ

30 Haziran 2020: Kayseri-Sarıoğlan, Erzurum-Merkez.

01 Temmuz 2020: Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkez.

02 Temmuz 2020: Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala.

03 Temmuz 2020: Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez.

Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 5

CORONA VİRÜS NEDENİYLE CANLI ÇEKİLİŞLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.

Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.

Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.

Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 6
Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir) - 7

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