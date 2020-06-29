Toki kura sonuçları belli oldu mu? (Ankara, Ağrı, Iğdır, Burdur, Balıkesir)

ntv.com.tr 29.06.2020 - 14:55
30 Haziran 2020: Kayseri-Sarıoğlan, Erzurum-Merkez.
01 Temmuz 2020: Tunceli-Mazgirt, Erzincan-Üzümlü, Erzurum-Merkez.
02 Temmuz 2020: Sivas-Akıncılar, Erzincan-İliç, Ankara-Bala.
03 Temmuz 2020: Eskişehir-Çifteler, Karaman-Akçaşehir, Sivas-Merkez.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekimi törenini yeni tip corona virüs (covid-19) ile mücadele kapsamında iptal etmişti.
Toki'nin aldığı önlemler kapsamında kura takviminin değiştirilmedi ve kuralar aynı tarihlerde noter huzurunda yapılmaya devam ediyor.
Ancak çekilişler seyircisiz yapılıyor ve TOKİ kurumsal sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanıyor.