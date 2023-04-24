TOKİ Yarısı Bizden kampanyasına başvurular ne zaman başlayacak, ücret ödenecek mi, sadece İstanbul için mi geçerli? İşte kentsel dönüşüm kampanyasında ayrıntılar

BİR BİNADAN BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?



Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.



BİNANIN DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TÜM KONUT SAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİYOR MU?



2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.



2/3 ÇOĞUNLUK KARARINA KATILMAYAN VATANDAŞLARIN HİSSELERİ NE OLUR?



Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.



BİRDEN FAZLA PARSELDE, BİRDEN FAZLA DAİRESİ OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?



Yapabilir.



HİSSELİ TAPUSU OLAN BAŞVURU YAPABİLİR Mİ?



Yapabilir.



KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?



Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.



YAPIMDAN ÖNCE ZEMİN ETÜDÜ YAPILACAK MI?



Yapılacaktır.



BAŞVURUDA GELİR ŞARTI OLACAK MI?



Olmayacak.



BİNA NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK?



Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.