Tuzla Boat Show'un en pahalı 10 teknesi

Uluslararası Boat Show Tuzla Kara fuarı başladı. 15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, fiyatı 7500 TL ile 118 Milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Uluslararası Boat Show Tuzla'nın en pahalı 10 teknesi...

ntv.com.tr 07.03.2020 - 11:51 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 12:17

15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, fiyatı 7500 Tl ile 118 Milyon Tl arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda, 100’ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde meraklıları için yer alıyor. 

İşte Boat Show Tuzla'nın en pahalı 10 teknesi...

BALİ 4.1 -  326 BİN 950 EURO

Toplam uzunluğu 12,35 metre olan yeni nesil Katamaran Bali 4.1, ilk kez Boat Show Tuzla’da görücüye çıkıyor.

BALİ 4.1 

Toplam uzunluk: 12,35 m 

En: 6,72 m

Su hattı uzunluğu: 11,60 m

Su çekme mesafesi: 1,12 m

Yüksüz ağırlık: 9 ton

Maksimum ağırlık: 11,8 ton

Ana yelken alanı: 48 m2

Code 0: 56 m2

Cenova alanı: 33m2

Su tankı: 800 lt

Mazot tankı: 400 lt

Buzdolabı/buzluk: 272 lt

Motorlar: 2 X 20 hp, opsiyonel 2 x 40 hp (Yanmar)

Kamara: 3 veya 4 kamara opsiyonu

BALİ 4.1 

BAVARIA NAUTITECH OPEN FLY46 -  470 BİN EURO

3 kabin / 3 banyo veya 4 kabin / 4 banyo olarak konfigüre edilebilen Bavaria Nautitech Open 46 denizde seyahat etmeyi tutku edinmiş insanlar için tasarlandı.

BAVARIA NAUTITECH OPEN FLY46

Tam boy: 13.79 m

Su hattı: 13.71

Genişlik: 7,54 m

Ağırlık: 10.800 kg

Yakıtdeposu (standart): 600 l

Su tankı (standart) : 600 l

Ana yelkenalanı: 74 m2

Derinlik: 1.45 m

BAVARIA NAUTITECH OPEN FLY46

BAVARIA NAUTITECH OPEN FLY46

FIRST YACHT 53 -  500 BİN EURO

Beneteau, Yacht serisinin ilk teknesi olan First Yacht 53’ü yelken tutkunlarının beğenisine sunuyor.

FIRST YACHT 53

Tam Boy                                              17.16m

Gövde Boyu                                      15.98m

Genişlik                                               5m

Ağırlık                                                   15.500kg

Standart Su Kesimi                          2.50m (T Salma - Dökme Demir)

Performans Su Kesimi                   3.00m (T Salma - Dökme Demir + Kurşun)

FIRST YACHT 53

FIRST YACHT 53

LAGOON 450 F -  860 BİN EURO

Lagoon 450 F, görücüye çıktığı günden bu yana en çok tercih edilen modellerden. 

LAGOON 450 F

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mimari tasarım                       VPLP Design

İç Mekan Tasarımı                  Nauta Design

Tam boy                                 13,96 m

Genişlik                                  7,87 m

Su çekimi                               1,30 m

Direk yüksekliği                      23,05 m

Ağırlık (boş)                            16,9 t

Yelken Alanı                           129 m²

Motorlar                                  2 x 45 HP

Yakıt kapasitesi                      2 x 520 l

Tatlı su kapasitesi                  2 x 175 l

Yatak sayısı                            6 - 12

CE sertifikası                          A:12; B:14; C:20; D:30

LAGOON 450 F

LAGOON 450 F

MONTE CARLO YACHTS 66 - 1 MİLYON 700 BİN EURO

20.11 metrelik yeni Monte Carlo Yachts 66, NuvolariLenard tasarım stüdyosu ile yapılan uzun süreli işbirliğin sonucunu temsil ediyor.

MONTE CARLO YACHTS 66

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÖLÇÜLER

TAM BOY (LOA) 20.11 m

MAKSİMUM GENİŞLİK 5.20 m

DEPLASMAN 36 t

 MOTORLAR

2 x MAN V8 (1000 HP)

2 x MAN V8 (1200 HP)

MONTE CARLO YACHTS 66

HIZ

MAKSİMUM HIZ 29-30 knot

SEYİR HIZI 24-26 knot

TANKLAR

YAKIT TANKI 3500 lt

TEMİZ SU TANKI 750 lt

MONTE CARLO YACHTS 66

ABSOLUTE  72 FLY - 2 MİLYON 500 BİN EURO

Absolute filosunun en büyük üyesinin tasarımı  Sergio Maggi’nin imzasını taşıyor.

21.60 metre uzunluğundaki motoryat  konforlu, sade ve sportif tasarıma sahip. Büyükçe bir havuzluk, geniş bir salon, mutfak, 4 kabin, 3 banyo ve 1 kaptan kabini bulunan model , geniş güneşlenme alanlarıyla dikkati çekiyor.

ABSOLUTE  72 FLY 

Teknik özellikler

Boy: 21.60 m

En: 5.60

Yakıt tankı: 3500 lt

Su tankı : 1000 lt.

ABSOLUTE  72 FLY 

ABSOLUTE NAVETTA 72 - 3 MİLYON 750 BİN EURO

İtalyan tekne üreticisi Absolute’un yeni amiral gemisi Navetta 73, Uluslararası Cannes Boat Show’un son gecesinde yapılan 2017 Dünya Yat Ödülleri töreninde 24 metreye kadar tekne kategorisinde en yaratıcı tekne ödülünü kazandı.

ABSOLUTE NAVETTA 72

TEKNE ÖZELLİKLERİ

Boy                           : 22,30 M

En                             : 5,60 M

YakitKapastesi       : 4000 L

Motorlar                  : 2 × Volvo Penta D13 – IPS1350

ABSOLUTE NAVETTA 72

MONTE CARLO YACHT 80 - 4 MİLYON 750 BİN EURO

Yeni Monte Carlo Yachts 80, Nuvolari&Lenard tarafından tasarlandı. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tam Boy                                              : 24.62 m

Genişlik                                               : 6.15 m

Boş Deplasman                                : 56 t

Motor Seçenekleri                            : 2XMAN V12 1550

                                 2XMAN V12 1650

MONTE CARLO YACHT 80

Maksimum Hız                                  : 31 knot

Seyir Hızı                                             : 24 knot

Temiz Su Tankı Kapasitesi            : 1.200 lt

Yakıt Tankı Kapasitesi                    : 6.000 lt

MONTE CARLO YACHT 80

MONTE CARLO YACHT 80

MAZU 82 - 5 MİLYON EURO - LANSMAN TEKNESİ

Mazu 82 modeli şu ana kadar tersanenin ürettiği en büyük model olacak. Mazu 82 açık güverteleri ile sade ve şık bir profil çiziyor.

MAZU 82

Teknik özellikler

Tam boy 24.50m

En 5.90m

Derinlik (maksimum) 1.60m

Ağırlık 50 tonnes

Motorlar 3 x Volvo Penta IPS 1350 (3 x1000 HP)

Maksimum hız 40 Kts

Seyir hızı 35 Kts

Yakıt kapasitesi 4500L

Klas CE / 1

MAZU 82

MAZU 82

VİRTUS - 18 MİLYON EURO

Virtus adlı motoryat, 18 Milyon Euro (120 Milyon TL) fiyatı ile fuarın en pahalı teknesi.

Dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Boat International  Design&Innovation 2020 yarışması kapsamında VIRTUS isimli 44 metrelik proje Outstanding Exterior Motor Yacht 24 to 49.9 meters kategorisinde finale kaldı.

VİRTUS 

VIRTUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UZUNLUK                         : 43,58 METRE

GENİŞLİK                          : 9,08 METRE

DRAFT                              : 2,72 METRE

GROSS TONAJ                 : 483 GT

NET TONAJ                      : 144 NT

KAMARA                          : 1 MASTER, 2 VIP, 2 MİSAFİR, 5 PERSONEL KABİNİ

VİRTUS 

VİRTUS 

VİRTUS 

VİRTUS 

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