Tuzla Boat Show'un en pahalı 10 teknesi

15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, fiyatı 7500 Tl ile 118 Milyon Tl arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda, 100’ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde meraklıları için yer alıyor.

İşte Boat Show Tuzla'nın en pahalı 10 teknesi...