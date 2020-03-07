Tuzla Boat Show'un en pahalı 10 teknesi

ntv.com.tr 07.03.2020 - 11:51 | Son Güncelleme : 07.03.2020 - 12:17
15 Mart Pazar akşamına kadar açık olacak fuarda, fiyatı 7500 Tl ile 118 Milyon Tl arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda, 100’ün üzerinde tekne karada sergilenirken, boyları 30 metre ile 44 metre arasında değişen 26 mega yat da denizde meraklıları için yer alıyor.
İşte Boat Show Tuzla'nın en pahalı 10 teknesi...
Toplam uzunluk: 12,35 m
En: 6,72 m
Su hattı uzunluğu: 11,60 m
Su çekme mesafesi: 1,12 m
Yüksüz ağırlık: 9 ton
Maksimum ağırlık: 11,8 ton
Ana yelken alanı: 48 m2
Code 0: 56 m2
Cenova alanı: 33m2
Su tankı: 800 lt
Mazot tankı: 400 lt
Buzdolabı/buzluk: 272 lt
Motorlar: 2 X 20 hp, opsiyonel 2 x 40 hp (Yanmar)
Kamara: 3 veya 4 kamara opsiyonu
Tam boy: 13.79 m
Su hattı: 13.71
Genişlik: 7,54 m
Ağırlık: 10.800 kg
Yakıtdeposu (standart): 600 l
Su tankı (standart) : 600 l
Ana yelkenalanı: 74 m2
Derinlik: 1.45 m
Tam Boy 17.16m
Gövde Boyu 15.98m
Genişlik 5m
Ağırlık 15.500kg
Standart Su Kesimi 2.50m (T Salma - Dökme Demir)
Performans Su Kesimi 3.00m (T Salma - Dökme Demir + Kurşun)
Lagoon 450 F, görücüye çıktığı günden bu yana en çok tercih edilen modellerden.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mimari tasarım VPLP Design
İç Mekan Tasarımı Nauta Design
Tam boy 13,96 m
Genişlik 7,87 m
Su çekimi 1,30 m
Direk yüksekliği 23,05 m
Ağırlık (boş) 16,9 t
Yelken Alanı 129 m²
Motorlar 2 x 45 HP
Yakıt kapasitesi 2 x 520 l
Tatlı su kapasitesi 2 x 175 l
Yatak sayısı 6 - 12
CE sertifikası A:12; B:14; C:20; D:30
20.11 metrelik yeni Monte Carlo Yachts 66, NuvolariLenard tasarım stüdyosu ile yapılan uzun süreli işbirliğin sonucunu temsil ediyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
ANA ÖLÇÜLER
TAM BOY (LOA) 20.11 m
MAKSİMUM GENİŞLİK 5.20 m
DEPLASMAN 36 t
MOTORLAR
2 x MAN V8 (1000 HP)
2 x MAN V8 (1200 HP)
HIZ
MAKSİMUM HIZ 29-30 knot
SEYİR HIZI 24-26 knot
TANKLAR
YAKIT TANKI 3500 lt
TEMİZ SU TANKI 750 lt
Absolute filosunun en büyük üyesinin tasarımı Sergio Maggi’nin imzasını taşıyor.
21.60 metre uzunluğundaki motoryat konforlu, sade ve sportif tasarıma sahip. Büyükçe bir havuzluk, geniş bir salon, mutfak, 4 kabin, 3 banyo ve 1 kaptan kabini bulunan model , geniş güneşlenme alanlarıyla dikkati çekiyor.
Teknik özellikler
Boy: 21.60 m
En: 5.60
Yakıt tankı: 3500 lt
Su tankı : 1000 lt.
TEKNE ÖZELLİKLERİ
Boy : 22,30 M
En : 5,60 M
YakitKapastesi : 4000 L
Motorlar : 2 × Volvo Penta D13 – IPS1350
Yeni Monte Carlo Yachts 80, Nuvolari&Lenard tarafından tasarlandı.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tam Boy : 24.62 m
Genişlik : 6.15 m
Boş Deplasman : 56 t
Motor Seçenekleri : 2XMAN V12 1550
2XMAN V12 1650
Maksimum Hız : 31 knot
Seyir Hızı : 24 knot
Temiz Su Tankı Kapasitesi : 1.200 lt
Yakıt Tankı Kapasitesi : 6.000 lt
Teknik özellikler
Tam boy 24.50m
En 5.90m
Derinlik (maksimum) 1.60m
Ağırlık 50 tonnes
Motorlar 3 x Volvo Penta IPS 1350 (3 x1000 HP)
Maksimum hız 40 Kts
Seyir hızı 35 Kts
Yakıt kapasitesi 4500L
Klas CE / 1
Virtus adlı motoryat, 18 Milyon Euro (120 Milyon TL) fiyatı ile fuarın en pahalı teknesi.
Dünyanın sayılı dizayn ödülleri arasında gösterilen Boat International Design&Innovation 2020 yarışması kapsamında VIRTUS isimli 44 metrelik proje Outstanding Exterior Motor Yacht 24 to 49.9 meters kategorisinde finale kaldı.
VIRTUS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
UZUNLUK : 43,58 METRE
GENİŞLİK : 9,08 METRE
DRAFT : 2,72 METRE
GROSS TONAJ : 483 GT
NET TONAJ : 144 NT
KAMARA : 1 MASTER, 2 VIP, 2 MİSAFİR, 5 PERSONEL KABİNİ