Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı)

Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış yaşanabilir. Peki, 2024 vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?

Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı) - 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanabilir. Peki, vergi ve harçlar ne kadar olacak?

İşte yeni yılın vergi, harç ve cezaları;

EKONOMİ HABERLERİ

Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı) - 2

PASAPORT HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1639 liraya, 1 yıl için 2 bin 396 liraya, 2 yıl için 3 bin 912 liraya, 3 yıl için 4 bin 845 liraya, 3 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı) - 3

EHLİYET HARÇLARI NE OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları da artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı) - 4

TRAFİK CEZALARI DA ARTACAK

Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükselecek.

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30'a kadar aşmanın cezası 1506 liraya, yüzde 50'den fazla aşmanın cezası 6 bin 439 liraya çıkacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası da 6 bin 439 lira ile 12 bin 977 lira arasında değişecek.

Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı) - 5

TELEFON HARCINDA DA ARTIŞ OLACAK

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.

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