Vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak? (2024 yeniden değerleme oranı)
Vergi ve harçlar, ekim ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte yeni yılda zamlanacak. 2024 yılında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, pasaport harçları, ehliyet harçları ve trafik cezalarında artış yaşanabilir. Peki, 2024 vergi ve harçlar ne kadar? Pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezalarına zam ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyonu ile birlikte, yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalarda yüzde 58,46 oranında artış yaşanabilir. Peki, vergi ve harçlar ne kadar olacak?
İşte yeni yılın vergi, harç ve cezaları;