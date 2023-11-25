Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de: 2024'te hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
2024 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılda iki kere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu orana göre belirleniyor. Peki bu değişimle 2024 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?
Yeniden değerleme oranı 2023 için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu oranda artacak.