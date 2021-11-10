WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor. Meta'nın dijital para cüzdanı Novi'nin yakında WhatsApp'a entegre edileceği bildirildi.

Haberler - NTV Haber 10.11.2021 - 11:04

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor - 1

Kısa süre önce tüm markalarını 'Meta' adı altında topladığını açıklayan Facebook'un, dijital para cüzdanı Novi'yi yakında WhatsApp'a entegre edeceği duyuruldu.

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor - 2

Buna göre WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı eklenebilecek, kredi kartları bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek.

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor - 3

Uygulamanın kullanılabilmesi için kimlik doğrulamasının gerekeceği belirtliyor. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak.

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor - 4

Halihazırda Hindistan ve Brezilya'da test edilen Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine Pax Dollar (USDP) gönderimi yapabiliyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de devreye sokmuştu.

WhatsApp, kripto para ile ödemeyi test ediyor - 5

Meta'nın Novi'den Sorumlu Başkanı David Marcus, hedeflerinin tüm ödeme hizmetlerini bir araya getirmek olduğunu söyledi. Dijital para cüzdanı Novi, Türkiye'de kullanılamıyor.

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