Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri)
Yaşlı ve engelli aylığı ocak ayı ödemeleri için bekleyen binlerce ihtiyaç sahibine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjdeli haber geldi. Bakan Göktaş, ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yatırıldığını duyurdu ve aylık farklarının yatırılacağı tarihi açıkladı.
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.