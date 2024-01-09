Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri)

3,2 MİLYAR LİRA YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATIRILDI

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:



"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."