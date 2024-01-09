Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri)

Yaşlı ve engelli aylığı ocak ayı ödemeleri için bekleyen binlerce ihtiyaç sahibine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan müjdeli haber geldi. Bakan Göktaş, ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin yatırıldığını duyurdu ve aylık farklarının yatırılacağı tarihi açıkladı.

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri) - 1

Ocak ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında, yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını, 1,4 milyar lira civarında da engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

EKONOMİ HABERLERİ

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri) - 2

3,2 MİLYAR LİRA YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI YATIRILDI

Yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ocak ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri) - 3

OCAK FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını belirten Göktaş,"Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için ocak ayı farklarını, şubat ayı dönem ödemesiyle hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne kadar oldu? (2024 ocak ayı yaşlı ve engelli maaşı ödemeleri) - 4

2024 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2024 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196,70 lira, 18 yaş altı engellilere ise 2 bin 797,81 lira ödeme yapılacak.

Engelli maaşları yılda iki kez zamlandığından Temmuz-Aralık ayında yeniden güncellenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER