Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi)

DİĞER GEMİLER GÖREVDE

Diğer sondaj gemileri Karadeniz'de görevde. Fatih sondaj çalışmasına devam ediyor. Kanuni üst tamamlama, Yavuz alt tamamlama işlemini gerçekleştiriyor.

Karadeniz gazını Filyos'a taşımak için boru serimi de devam ediyor. Sığ kısımlarda yaklaşık 5 kilometrelik boru serimi yapan Castoro 10 isimli geminin görevi bitmek üzere

Derin denizlerde boru serimi yapacak Castorone isimli gemi de bugün Filyos açıklarında. En kısa sürede göreve başlayacak.