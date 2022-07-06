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Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi)

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sürdürülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gideceğini açıkladı. Geminin logosu özel olarak tasarlanırken, içi de ilk kez görüntülendi. (Fotoğraflar: Serkan Kaya - Mersin/NTV)

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 12:56

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 1

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 2

7 Mart’ta Güney Kore’den yolan çıkan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu'na demirledi. Gemide sondaj hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 3

"İLK GÖREV YERİNE AĞUSTOSTA GİDECEK"

Hazırlıkların sürdüğü Mersin'de açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gideceğini açıkladı.

Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur" dedi.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 4

ÖZEL LOGO TASARLANDI

Gemi için çalışmalar sürerken Abdülhamit Han’ın yer aldığı özel logo ve geminin içi ilk kez görüntülendi.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 5

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemi bulunuyor. Gemi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 6

Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide 200 kişilik mürettebatın kalacağı oda bulunuyor.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 7

 Geminin içinde yemekhane, dinlenme alanı (TV ve sosyal faaliyet alanı), spor salonu, mescit, sinema salonu da bulunuyor.

 9 katlı gemide, 1 de helikopter pisti var.  

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 8

Geminin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı

 Abdülhamid Han ismi ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edildi

Gemi klasik Türk sondaj gemisi şeklinde boyandı.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 9

DİĞER GEMİLER GÖREVDE

Diğer sondaj gemileri Karadeniz'de görevde. Fatih sondaj çalışmasına devam ediyor. Kanuni üst tamamlama, Yavuz alt tamamlama işlemini gerçekleştiriyor.

Karadeniz gazını Filyos'a taşımak için boru serimi de devam ediyor. Sığ kısımlarda yaklaşık 5 kilometrelik boru serimi yapan Castoro 10 isimli geminin görevi bitmek üzere

Derin denizlerde boru serimi yapacak Castorone isimli gemi de bugün Filyos açıklarında. En kısa sürede göreve başlayacak.

Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 10
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 11
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 12
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 13
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 14
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 15
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 16
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 17
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 18
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 19
Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi) - 20

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