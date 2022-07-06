Yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev tarihi belli oldu (İçi ilk kez görüntülendi)

Haberler - ntv.com.tr 06.07.2022 - 12:04 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 12:56
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor.
7 Mart’ta Güney Kore’den yolan çıkan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Mersin Taşucu'na demirledi. Gemide sondaj hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Hazırlıkların sürdüğü Mersin'de açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gideceğini açıkladı.
Dönmez: "Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yeri için 5-6 alternatif görüşülüyor. Bir ay daha sabredeceğiz inşallah. Görev yeri büyük olasılıkla Akdeniz olur" dedi.
Gemi için çalışmalar sürerken Abdülhamit Han’ın yer aldığı özel logo ve geminin içi ilk kez görüntülendi.
Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemi bulunuyor. Gemi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında.
Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Gemide 200 kişilik mürettebatın kalacağı oda bulunuyor.
Geminin içinde yemekhane, dinlenme alanı (TV ve sosyal faaliyet alanı), spor salonu, mescit, sinema salonu da bulunuyor.
9 katlı gemide, 1 de helikopter pisti var.
Geminin ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı
Abdülhamid Han ismi ile Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt edildiGemi klasik Türk sondaj gemisi şeklinde boyandı.
Diğer sondaj gemileri Karadeniz'de görevde. Fatih sondaj çalışmasına devam ediyor. Kanuni üst tamamlama, Yavuz alt tamamlama işlemini gerçekleştiriyor.
Karadeniz gazını Filyos'a taşımak için boru serimi de devam ediyor. Sığ kısımlarda yaklaşık 5 kilometrelik boru serimi yapan Castoro 10 isimli geminin görevi bitmek üzere
Derin denizlerde boru serimi yapacak Castorone isimli gemi de bugün Filyos açıklarında. En kısa sürede göreve başlayacak.