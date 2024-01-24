Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri

Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. Böylelikle tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi gözler ise SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zamlı maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 1

Milyonlarca emekli zamlı maaş farklarının ne zaman ödeneceğini sorgulamaya başladı. Hükümet tarafından emeklilere yüzde 5 ek zam üzerine bir zam daha yapılarak, toplam emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseltildi. Böylelikle hem memur emeklisi hem de sigorta kapsamı farklı olan emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri.

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Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 2

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere yapılan yüzde 49,25'lik zam oranının ardından zamlı maaş farklarının ne zaman yatırılacağı sorgulanmaya başladı.

Bakan Işıkhan, ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ek zam oranı ve 2024 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı ücreti de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz." demişti.

Buna göre; 2024 yılında uygulanacak olan en düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 5

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B ve 4C emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 6

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 7

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri - 8

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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