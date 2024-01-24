Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri
Zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağına yönelik tarih araştırmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, emeklilere ek zam oranı yüzde 49,25 oldu. Böylelikle tüm emeklilerin zam oranı eşitlendi. Şimdi gözler ise SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) emeklilerinin zamlı maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri.
Milyonlarca emekli zamlı maaş farklarının ne zaman ödeneceğini sorgulamaya başladı. Hükümet tarafından emeklilere yüzde 5 ek zam üzerine bir zam daha yapılarak, toplam emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseltildi. Böylelikle hem memur emeklisi hem de sigorta kapsamı farklı olan emeklilerin zam oranı eşitlenmiş oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatırılacak? İşte SGK, Bağkur ve emekli sandığı (4A, 4B, 4C) zamlı maaş ödeme tarihleri.