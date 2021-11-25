Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar

İstediği sporu yapabilmek, dilediği gibi giyinebilmek, kendisini taciz eden gözlere rağmen sokakta başı dimdik yürüyebilmek... Bunlar aslında kadınların bugün bile mücadelesini verdikleri şeyler. Ancak geçmişi de bir hayli eski. İşte kadınların toplumsal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdiği mücadelede ikon olmuş birbirinden etkileyici fotoğraflar.

Haberler - ntv.com.tr

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 1

1967 yılında Kathrine Switzer ABD'deki Boston Maratonu'nda koşan ilk kadın oldu. Bu fotoğraf bir organizatörün onun koşmasını engellemeye çalıştığı anda çekildi.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 2

İngiliz süpermodel Jean Shrimpton'un 1965 yılında bir organizasyonda giydiği mini elbise kalabalıktakilerin şaşkın bakışlarla onu izlemesine neden oldu.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 3

2 kadın mini etekle Güney Afrika'nın başkenti Capetown'un caddelerinde yürümeye çalışırken. Yıl 1965.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 4

Maud Wagner ilk kadın dövme sanatçısıydı. Aynı zamanda bütün vücudunu kaplayan dövmeleri vardı. Bu görüntüsü 1907 yılında toplum tarafından çok da kabul görür bir durum değildi.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 5

1937 yılında erkeklerin taciz eden bakışlarına rağmen Toronto caddelerinde şortlarıyla yürüyen kadınlar. Bu iki cesur kadın aynı zamanda şort giyerek toplumsal hayata karışmış ilk kadınlar.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 6

1906 yılında İngiltere'de kadınların oy hakkı için verdiği mücadeleden bir fotoğraf.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 7

1966 yılında Yves Saint Laurent,  o dönem sadece erkeklerin giydiği bir simokin takımı kadınlar için tasarladı.

Takımı giyen model kıyafeti nedeniyle restoranlara alınmadı.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 8

1907 yılında Annette Kellermann mayo giyerek poz verdiği gerekçesiyle tutuklandı. İşte aynı zamanda profesyonel yüzücü, aktrist ve yazar olan Kellermann'ın tutuklanmasına neden olan pozu.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 9

1920 yılında aktrist Lila Lee'nin mayo ile verdiği poz. O yıllarda kadınların yüzmek için giydiği kıyafetler ABD'de büyük tartışmalara neden oluyordu.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 10

1922 yılında ABD'de,  bacakları açık mayo giydiği için tutuklanan bir kadın.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 11

Elizabeth Eckford, okula giden ilk Afrika kökenli ABD'li kadın. Yıl 1957.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 12

Profesyonel tenisçi Billie Jean King, teniste erkek ve kadınların eşit haklara sahip olmasının önünü açan kadın sporcu.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 13

Maria Teresa de Filippis, İtalyan yarışçı Formula 1'de yarışan ilk kadın olma özelliğini taşıyor.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 14

Senda Berenson, ABD'li kadın sporcu 1891 yılında erkek basketbolundaki kuralları yeniden uyarlayarak kadın basketbolunu kuran kişi olarak kabul edilir.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 15

Film yıldızı Hedy Lamarr "güzel kadın" algısındaki tek tipleşmeyi yıkan ilk kadın olarak bilinir.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 16

1947 yılında kadınlar bir giyim mağazası önünde kendilerine dayatılan uzun ve kapalı kıyafet giyme anlayışını protesto ederken...

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 17

1956 yılında otobüsteki yerini bir beyaza vermediği için tutuklanan Rosa Parks'ın parmak izleri alınırken çekilmiş ikonik fotoğraf.

Kadınların toplumsal yaşamda var olma mücadelesini anlatan en etkileyici fotoğraflar - 18

1953 yılında Batı Berlin'de şort giydikleri için okula alınmayan iki kadın.

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