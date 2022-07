Gençlere yaz aylarında KYK yurtlarında barınma imkanı (Türkiye'deki tüm KYK yurtları listesi)

AĞRI

Ağrı'da Ağrı ve İshak Paşa öğrenci yurtları yaz aylarında açık olacak.

AĞRI YURDU Tipi : Kız

Telefon : 0(472) 215-26-37

Adres :: FIRAT MAHALLESİ YAŞAR KEMAL CAD. 1003 SOK. NO: 217 MERKEZ/AĞRI



İSHAK PAŞA ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek

Telefon : 0(472) 215-24-68

Adres :: FIRAT MAH. ERZURUM ÇEVRE YOLU ÜZERİ SANAYİİ SİTESİ KARŞISI NAZAR PETROL YANI NO: 124 MERKEZ/AĞRI



AĞRI-AHMED-İ HANİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Erkek

Telefon : 0(472) 215-30-56

Adres :: A BLOK- FIRAT MAH. 956. SOK. NO: 9 / B BLOK- FIRAT MAH. 956. SOK. NO:11/ MERKEZ/AĞRI



ÜMMÜ EYÜP ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız

Telefon : 0(472) 215-53-80

Adres :: FIRAT Mah. ÇEVRE YOLU Cad. A-BLOK Apt. No: 206 / 1 MERKEZ / AĞRI



ABDURRAHİM ARVASİ ÖĞRENCİ YURDU Tipi : Kız

Telefon : 0(472) 215-41-19

Adres :: FIRAT MAH. YURT SOK. NO 10



PATNOS YURDU Tipi : Karma

Adres :: ATATÜRK MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:440 PATNOS/AĞRI