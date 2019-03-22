10 soruda 2. el otomobilde yeni dönem
ntv.com.tr
1 Nisan'dan itibaren başlayacak olan 2.el otomobil ticaretinde yeni dönem ile araç satışında yapılan hilelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi hilelerin son bulması amaçlanıyor.
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1 Nisan’dan itibaren 2. el otomobil ticaretinde yeni bir dönem başlıyor. Ekspertiz raporu ve garanti zorunlu olurken, kilometre düşüren, hasarı gizleyenlere büyük yaptırımlar geliyor.
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Yapılan değişiklikle birlikte daha önce sadece alıcı talep ederse alınan ekspertiz raporu artık zorunlu hale geliyor. Ekspertiz raporu düzenleyeme yetkisi sadece Türk Standartları Enstitüsü’nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.
Akşam gazetesinde yer alan haberde, 10 soruda ikinci elde yeni dönem şöyle özetleniyor.
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1- SADECE FİRMALARA ZORUNLU
İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINDA KİMLER EKSEPTİZ RAPORU ALACAK?
1 Nisan’dan itibaren ikinci el alım satımı yapan firmalar ve gerçek kişiler eksertiz raporu almak zorunda. 8 yaş ve 160 bin km üstü araçlarda rapor gerekmiyor. İşi otomobil alım satım olmayanların satışlarında rapor aranmayacak.
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2- TÜM PARÇALAR YER ALACAK
RAPORDA HANGİ BİLGİLER YER ALACAK ARACIN HANGİ NOKTALARI KONTROL EDİLECEK?
Hazırlanacak ekspertiz raporunda aracın özellikleri, arıza-hasar durumu ve kilometre bilgilerine yer verilecek. Boyanın durumu, kaza, göçük, dolu hasarı, şanzıman, motor, fren sistemi vb parçaların durumu raporda yer alacak.
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3- TSE SİTESİNDE YAYINLANIYOR
HANGİ FİRMALAR EKSPERTİZ RAPORUNU HAZIRLAMAYA YETKİLİ OLACAK? TÜKETİCİ, FİRMANIN YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLECEK?
TSE’den TS13805 standardında HYB (Hizmet Yeterlilik Belgesi) almış firmalar raporu vermeye yetkili olacak. Bu firmalara TSE’nin web sitesinden kolaylıkla ulaşabilecekler.
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4- RAPORU VEREN DE SORUMLU
RAPORUN BAĞLAYICILIĞI NASIL OLACAK? ARAÇLARDA RAPORDA GÖRÜLMEYEN BİR HATA ÇIKTIĞINDA TÜKETİCİ NEREYE BAŞVURABİLECEK?
Raporla ilgili yaşanabilecek sorunda raporu veren yetkili firma ve satışı yapan sorumlu tutulabilecek, zararı ödemesi gerekecek.
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5- 5 BİN KM GARANTİ
YENİ UYGULAMADA GARANTİ KOŞULLARI NASIL SAĞLANACAK? GARANTİ NELERİ KAPSAYACAK VE KİM VERECEK?
Yeni uygulamada garanti, aracı satan firma tarafından en az 3 ay veya 5 bin km olarak verilmek zorunda. Garanti ikinci el aracı motor, şanzıman, kaporta, diferansiyel ve elektrik sistemini kapsayacak.
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6- TİCARİDE DURUM
HAFİF VEYA AĞIR TİCARİ ARAÇLARIN SATIŞINDAN EKSPERTİZ RAPORU İSTENECEK Mİ?
Sadece ikinci el binek otomobil, pickup ve hafif ticari araçlarda zorunluluk bulunuyor.
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7- BEDELİ 345 TL
RAPORUN MALİYETİ NE KADAR OLACAK. ŞİRKETLER NE KADAR ÜCRET TALEP EDEBİLECEK?
Verilecek ikinci el araçların ekspertiz raporunun maliyeti ortalama 345 TL olarak açıklandı.
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8- 1 SAATTE HAZIR
NİSAN SONRASINDA RAPOR ALMAK İÇİN NE KADAR ZAMAN AYIRMAK GEREKECEK?
Önceden randevu alınarak yapılan başvurularda yaklaşık 1 saatte rapor alınabilecek.
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9- NOTER SORACAK
NOTERLER NİSAN SONRASINDA RAPORU OLMAYAN ARAÇLARIN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRMEYECEK Mİ?
Yönetmelik kapsamında olan ikinci el araçlarda ekspertiz raporu alınmadığı takdirde noterlerde araç satışı ve devir işlemleri yapılamayacak.
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10- ANINDA GEÇERLİ
RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Ekspertiz raporları aracın anlık durum bilgisini verecek şekilde hazırlanacak. Bu nedenle yönetmelik raporun noter satışından hemen önce alınması şartı getiriyor.
YOĞUNLUĞA DİKKAT
Yeni düzenlemeyle birlikte Nisan ayında sektörde büyük bir yoğunluk yaşanması bekleniyor.