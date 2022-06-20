1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 11:18
İtalyan süper otomobil üreticisi Pagani, Huayra Codalunga olarak isimlendirdiği özel bir model tanıttı.
1960'lı yılların Le Mans otomobillerinden ilham alınarak tasarlanan model klasik Huayra'ya göre daha uzun.
İlk olarak 2018 yılında üretileceği açıklandığında sadece 2 müşterisi olan aracın tam boyutlu modelleri ortaya çıktıkça müşteri sayısı artmış.
Şimdilik sadece 5 adet üretileceği açıklanan araçların hepsi satılmış durumda. Üstelik bu özel versiyonun fiyatı 7 milyon euro. (Bugünkü kurla 127 milyon 500 bin TL)
V12 motordan gücünü alan Huayra Codalunga, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.