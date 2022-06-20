1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı

Pagani, Huayra Codalunga adını verdiği özel modelini tanıttı. Sadece 5 adet üretilecek model için 7 milyon euro bedel isteniyor.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 11:18

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 1

İtalyan süper otomobil üreticisi Pagani, Huayra Codalunga olarak isimlendirdiği özel bir model tanıttı.

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 2

1960'lı yılların Le Mans otomobillerinden ilham alınarak tasarlanan model klasik Huayra'ya göre daha uzun.

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 3

İlk olarak 2018 yılında üretileceği açıklandığında sadece 2 müşterisi olan aracın tam boyutlu modelleri ortaya çıktıkça müşteri sayısı artmış.

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 4

Şimdilik sadece 5 adet üretileceği açıklanan araçların hepsi satılmış durumda. Üstelik bu özel versiyonun fiyatı 7 milyon euro. (Bugünkü kurla 127 milyon 500 bin TL)

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 5

V12 motordan gücünü alan Huayra Codalunga, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.

1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 6
1960'lardan ilham aldı: Pagani Huayra Codalunga tanıtıldı - 7

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