200 bin TL'lik Tofaş Doğan SLX: Galoşla biniyor, haftada bir gün kullanıyor

Haberler - İHA 11.11.2021 - 12:23
Kadıköy’de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkardı. Deniz, otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 482 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtti.
Deniz, aracını haftada sadece bir gün hava alması ve rutubetli ortamdan ayrılması nedeniyle kısa süreliğine kullanıyor.
Aracın koltuklarındaki naylonları dahi sökmeyen Deniz, aracına binerken ayakkabılarına da galoş geçiriyor. Sercan Deniz, otomobili muayeneye bile çekici ile götürüp geri getirdiğini ifade etti.
Sercan Deniz, "Beş yıl önce bu aracı satmaya niyetleri hiç yoktu. Geçen sene haziran ayında aracı satmaya ikna edebildik. Aracı satın aldığımda aracın muayenesi yoktu. Kullanılmayacak durumdaydı. Arabanın üzerindeki plakası orijinal TR'siz ilk plakası duruyor. Çekme belgeye çıkartmadım arabayı. İlk alınış faturaları, kitapçıkları yedek anahtarları orijinal her şeyi duruyor. Araçta bu zamana kadar kesinlikle en ufak bir hasar darbe söz konusu olmamış. Herhangi bir boyası, değişeni yok aracın. Aracı muayenesine bile çekiciyle götürdüm. Zaten çekiciyle teslim aldım bütün bakımlarını yaptırdım” dedi.
“Bu aracı sadece haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum, tekrar yerine koyuyorum" diyen Deniz, "200 bin TL fiyat biçtik. Bu fiyatı veren olursa aracı satmaya da niyetimiz vardır. 130, 140 bin TL'lere zaten teklif verenler var. Biz o fiyatlara vermedik. Araç sadece kıymetini bilecek birisine verilecektir. Çünkü gerçekten kıymetli bir araçtır” diye konuştu.
Öte yandan Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel de, 1991 model Tofaş Doğan L marka otomobilini iş yerinde sergiliyor.
24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor. Halen çalışan otomobilin her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor.
Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, “Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Aydın'dan kurtarıcı ile getirdik” dedi.
Naylonlarının, lastiklerinin her şeyinin fabrikadan çıktığı gibi olduğunu söyleyen Güzel, "Hiçbir yerde güneş görmemiş. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik" dedi.