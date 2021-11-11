200 bin TL'lik Tofaş Doğan SLX: Galoşla biniyor, haftada bir gün kullanıyor

“HAFTADA BİR GÜN DIŞARI ÇIKARTIYORUM”

“Bu aracı sadece haftada bir gün dışarı çıkıp hava alması için rutubetli yerde kalmaması için dışarı çıkartıyorum, tekrar yerine koyuyorum" diyen Deniz, "200 bin TL fiyat biçtik. Bu fiyatı veren olursa aracı satmaya da niyetimiz vardır. 130, 140 bin TL'lere zaten teklif verenler var. Biz o fiyatlara vermedik. Araç sadece kıymetini bilecek birisine verilecektir. Çünkü gerçekten kıymetli bir araçtır” diye konuştu.