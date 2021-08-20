Bozkurt'ta sel sonrası araç mezarlığı



Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde hurdaya dönen araçlar, kamp alanı olarak kullanılan alanda toplanıyor. Enkazdan onlarca aracın çıkarılıp getirildiği alan ise adeta araç mezarlığını andırdı.

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İHA - Anadolu Ajansı 20.08.2021 - 10:34

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kastamonu’nun birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen selde zarar gören araçlar, hasar tespit çalışması için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampına getiriliyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı’nın şu anki görüntüsü ise tam bir araba mezarlığını andırıyor. Trafik polisleri tarafından plaka, marka ve model tespiti yapılan arabalar, hasar tespiti için bekletiliyor.

Ayrıca, kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Kaskosu olmayan arabalar ise, hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampının hurdaya çıkan araçlarla dolmasının ardından İnebolu ilçesinde de boş bir alanda yeni bir alan belirlendi. Selde zarar gören araçlar, bu alana çekilmeye devam ediyor.

“BUNDAN SONRA DAHA TEDBİRLİ OLACAĞIZ” Kayınvalidesine ait aracın selde kaybolduğunu ve onu aradığını söyleyen Can Tutcan, “Gördüğünüz üzere araçların hali perişan. Bunlar daha bir kısmı. Buradaki araçlar kadar olanı kayıp, büyük kısmı da İnebolu ilçemize çekiliyor. İlçede selden zarar gören araçları yüzde 90’ı kayıp. Yüzde 10 civarında bir araç kaldı. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama inşallah yeni günler için, gelecek nesillerimiz için güzel bir ilçe bırakacağız. Daha tedbirli olacağız” dedi.

“ÇALIŞTIĞIM OKULUM YIKILACAK”

Bozkurt’ta ikamet ettiğini söyleyen Tuncay Dıvar ise, “Buraya akrabamın arabasına bakmaya geldik. Ama bulamadık maalesef. Belki İnebolu’da olabilir, bilmiyorum belki de kayıp. Başımıza böyle bir felaket geldi. Ben, Bozkurt Ortaokulu’nda çalışıyorum. Okulumuzun da ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı alındı. Okulumuzda yıkılacak. Başımıza böyle bir felaket geldi. Herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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