CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından CİMER'e çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi.
Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.
Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.
Bir başvuruda Togg'un futbol takımlarının sponsoru olması, takım formalarının üstünde Togg'un ambleminin ve isminin yer alması, uluslararası müsabakalarda ise Togg'un sergilenmesi önerildi.
Togg'un renklerine yönelik önerilere yer verilen bir başvuruda ise Togg'un İznik çinisi mavisi renginde de üretiminin yapılması talep edildi.
Kırıkkale'de yaşayan engelli bir kişi de Togg'un engelliler için bir umut ışığı olduğunu aktardı. Mersin'deki omurilik felçli bir vatandaş Togg satın alma arzusunu iletti.
Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki bir öğrenci, Togg'un üretiminde yer almak istediğinibelirten bir mesaj iletti.
Bir başvurucu ise "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, eşiniz Emine Erdoğan hanımefendi ile verdiğiniz pozu ve Togg logosu olan montunuzu eşim çok beğendi. Sizden hoşgörünüze sığınarak bu montu istirham ediyorum. Eşime hediye ettiğimde çok mutlu olacaktır" mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG Kampüsü'nün açılışında giydiği montu istedi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı.
Erdoğan, "Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" diye konuştu.
Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.
İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.
Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.
Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek.
Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.