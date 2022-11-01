CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun

Türkiye'nin yerli üretim ilk otomobili Togg seri üretime başladı. Togg Gemlik kampüsünün açılışının ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) binlerce mesaj attı. Başvurularda, Togg için renk önerisinden, taksitli satış isteğine kadar farklı farklı mesajlar gönderildi.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışının yapılması ve Togg'un ilk aracının üretim bandından indirilmesinin ardından CİMER'e çok sayıda mesaj ve başvuru gönderildi.

10 SORUDA TOGG

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 2

ÖTV İNDİRİMİ İSTEĞİ

Mesajlarda bazı taleplere de yer verildi. Vatandaşlar, engellilere sağlanan ÖTV indiriminin Togg için de geçerli olmasını istedi. Bazı vatandaşlar, TOGG Gemlik Kampüsü'nde çalışmak istediklerini belirtti.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 3

TOKİ GİBİ TAKSİTLİ SATIŞ İSTEĞİ

Başvurularda, satış politikaları ile sürece yönelik görüşler yer aldı. Bazı vatandaşlar, Togg satışında TOKİ sisteminde olduğu gibi uzun vadeli taksitlerle alım imkanı sunulmasını talep etti.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 4

"TOGG FUTBOL MAÇLARINDA SERGİLENSİN" ÖNERİSİ

Bir başvuruda Togg'un futbol takımlarının sponsoru olması, takım formalarının üstünde Togg'un ambleminin ve isminin yer alması, uluslararası müsabakalarda ise Togg'un sergilenmesi önerildi.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 5

İZNİK ÇİNİSİ RENGİ

Togg'un renklerine yönelik önerilere yer verilen bir başvuruda ise Togg'un İznik çinisi mavisi renginde de üretiminin yapılması talep edildi.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 6

Kırıkkale'de yaşayan engelli bir kişi de Togg'un engelliler için bir umut ışığı olduğunu aktardı. Mersin'deki omurilik felçli bir vatandaş Togg satın alma arzusunu iletti. 

Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki bir öğrenci, Togg'un üretiminde yer almak istediğinibelirten bir mesaj iletti. 

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 7

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MONTUNU İSTEDİLER

Bir başvurucu ise "Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, eşiniz Emine Erdoğan hanımefendi ile verdiğiniz pozu ve Togg logosu olan montunuzu eşim çok beğendi. Sizden hoşgörünüze sığınarak bu montu istirham ediyorum. Eşime hediye ettiğimde çok mutlu olacaktır" mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG Kampüsü'nün açılışında giydiği montu istedi.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 8

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobilin ön satışı şubat ayında başlayacağını ve fiyatının da bu tarihte belli olmasının beklendiğini açıkladı. 

Erdoğan, "Togg'un fiyatına piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" diye konuştu.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 9

İLK YIL 17-18 BİN ARAÇ 

Yaklaşık 5 ay sürecek güvenlik testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG için belirlenen üretim tarihi ise Mart 2023.

İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 10

Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek. 

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 11

0'DAN 100'E 4,8 SANİYE

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 12

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun - 13

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