CİMER'e binlerce Togg başvurusu: TOKİ gibi taksitli satış olsun

Kırıkkale'de yaşayan engelli bir kişi de Togg'un engelliler için bir umut ışığı olduğunu aktardı. Mersin'deki omurilik felçli bir vatandaş Togg satın alma arzusunu iletti.

Ankara'da yaşayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu 18 yaşındaki bir öğrenci, Togg'un üretiminde yer almak istediğinibelirten bir mesaj iletti.