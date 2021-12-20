Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

"BU ARAÇLARI ADETA GÜNCEL ARAÇLARLA YARIŞTIRIYORUZ"

Altunbaş, çocukluklarında iç içe oldukları bu araçlara olan tutkularının büyüyünce devam ettiğini vurguladı.

Zamanla hobilerini ileri taşıyarak Anadol kullanan başka sürücülerle tanıştıklarını aktaran Altunbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satılık birkaç araç gördük, 'Bunu alabilir miyiz?' diye baktık. Araçların hikayelerine, geçmişlerine baktık. Derken ikinci aracı aldık. O andan itibaren gerisi çorap söküğü gibi geldi. Toplamda 13 araçlık bir garajımız mevcut. Yarım asırlık otomobillere güncel dokunuşlar yapıyoruz. Bunlar halen trafikte ilerleyebilecek düzeyde. Zaten araçlarımız muayenelerin hepsinden eksiksiz bir şekilde geçiyor ve bu araçları trafikte aktif olarak kullanabiliyoruz"