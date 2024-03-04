Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti

SP Automotive Chaos - 6,4 milyon dolar

SP Automotive tarafından üretilecek ilk model olan Greek Chaos adlı hiper otomobil, hem fiyatıyla hem 3 bin beygirlik gücüyle dudak uçuklatıyor. Araçtan toplamda sadece 100 adet üretilecek.

Aracın 2000 beygir ve 3000 bin beygir olarak üzere iki verisyonu bulunacak. Araç bu gücü 4.0 litrelik Twinturbo bir V10 motordan alacak.

Greek Chaos 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.8 saniyede ulaşıyor. Ultra otomobilin maksimum hızı ise 500 km/s olarak açıklanıyor.

Aracın 2 bin beygirlik versiyonu 6.4 Milyon dolara satılacak. 3 bin beygirlik versiyonunun ise 14.3 milyon dolara satılması bekleniyor.