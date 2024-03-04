Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti
Lüks otomobil piyasasında talepler sınır tanımıyor. Dünya üzerindeki sayılı müşterilerin en hızlı veya en nadir otomobiller için ödedikleri paralar dudak uçuklatıyor. Peki az sayıda bulunan bu özel modellerin en pahalıları hangileri? İşte dünyanın en pahalı otomobilleri...
Aston Martin Valour - 1.5 milyon dolar
Bu nostaljik tasarıma sahip V12 motorlu ve düz vitesli Aston Martin'in satışları çoktan tükendi. Dünya üzerinde yalnızca 110 örneği bulunacak modellerin her biri 1,5 milyon dolara satıldı.