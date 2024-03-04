Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti

Lüks otomobil piyasasında talepler sınır tanımıyor. Dünya üzerindeki sayılı müşterilerin en hızlı veya en nadir otomobiller için ödedikleri paralar dudak uçuklatıyor. Peki az sayıda bulunan bu özel modellerin en pahalıları hangileri? İşte dünyanın en pahalı otomobilleri...

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 1

Aston Martin Valour - 1.5 milyon dolar

Bu nostaljik tasarıma sahip V12 motorlu ve düz vitesli Aston Martin'in satışları çoktan tükendi. Dünya üzerinde yalnızca 110 örneği bulunacak modellerin her biri 1,5 milyon dolara satıldı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 2

McLaren Elva - 1.7 milyon dolar

İngiliz üreticinin süper otomobili çift turboşarjlı 4.0 litrelik V8'i ile 804 beygir güç üretiyor. 1.7 milyon dolarlık etiketiyle listede yer alan Elva'dan 249 adet üretildi.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 3

Czinger 21C - 1,7 milyon dolar

Kaliforniya merkezli otomobil üreticisi Czinger'in 21C modelinin fiyatı 1,7 milyon dolar. 1250 beygir güç üreten model 0'dan 100'e 2 saniyenin altında ulaşıyor. 

Aracın maksimum hızı ise 432 km/sa. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 4

Ferrari Monza - 1,7 milyon dolar

Tamamen açık bir sürüş imkanı sunan Ferrari Monza SP1 tek kişilik ve SP2 versiyonu iki kişilik. İki model de 809 beygir güce sahip. Fiyatı 1,75 milyon dolar olan araçların ABD'de kullanımı yasak.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 5

Gordon Murray T.33 - 1,7 milyon dolar

Sadece 100 adet üretilecek Gordon Murray T.33, V12 motoruyla 607 beygir güç üretiyor. 6 ileri manuel vitesli T.33 1.7 milyon dolarlık fiyat etiketine sahip.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 6

Koenigsegg Gemera - 1,7 milyon dolar

Gemera, İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg'in ilk dört kişilik modeli. 1700 beygir güç ve 3500 Nm tork üreten hibrit motora sahip olan araç, 0-100 km/sa hızlanmasını yalnızca 1.9 saniyede tamamlıyor. Araçta, 2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motorla birlikte 3 adet elektrik motoru yer alıyor. Gemera bu güçle 400 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. sadece 300 adet üretilecek Gemera, 1.7 milyon dolara satılacak.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 7

Zenvo TSR-S - 1,7 milyon dolar

İlk olarak 2018 yılında Cenevre'de ortaya çıkan Zenvo TSR-S 5,8 litrelik V8 motora sahip. 1177 beygir güç üreten araç 0-100 hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlıyor. Aracın fiyatı ise 1,7 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 8

Hennessey Venom F5 - 1,8 milyon dolar

Hiper otomobil Hennessey Venom F5, 6,6 litrelik V8 motoruyla 1817 bg güç üretebiliyor. 0-100 hızlanmasını 2.6 saniyede tamamlayan araç 200 km hıza ise 4,7 saniyede ulaşıyor. Venom F5 1.8 milyon dolardan başlıyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 9

Bentley Bacalar - 1,9 milyon dolar

İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'dan sadece 12 adet üretilecek. 1.9 milyon dolarlık fiyat etiketi olan aracın motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor.  

Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 10

Hispano Suiza Carmen Boulogne - 1,9 milyon dolar

Görünüş olarak listedeki diğer modeller kadar güzel görünmeyen Hispano Suiza Carmen Boulogne, 1114 beygir güç üreten elektrikli bir araç. 1.9 milyon dolara yakın bir fiyatı olan araç 0'dan 100'e 2.6 saniyede ulaşıyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 11

Bentley Mulliner Batur - 2 milyon dolar

2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olacağını duyuran Bentley, pil gücüne geçmeden W12 motorlu yeni modellerini ortaya çıkarıyor. 710 beygir güç üreten Batur, şimdiye kadarki en güçlü Bentley. Aracın maliyeti ise 2 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 12

Deus Vayanne - 2 milyon dolar

Elektrikli otomobillerin her geçen gün sektörde payı artarken, piyasaya da yeni markalar çıkmaya devam ediyor. Son olarak Avusturyalı bir girişim olan Deus Automobiles'in 2 bin 200 beygirlik yeni modeli New York Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı. 

Markanın 2 bin 200 beygirlik Vayanne modelinden sadece 99 adet üretilecek.

Aracın 0'dan 100'e hızlanmasını yapılan değerlendirmelere göre 2 saniyenin hemen altında. Aracın fiyatı ise 2 milyon dolar civarında. 

2200 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ OTOMOBİL: DEUS VAYANNE

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 13

SSC Tuatara - 2 milyon dolar

SSC (Shelby SuperCars) Tuatara trafiğe kapalı eski bir uçak pistinde yapılan testlerle 455.2 kilometre hızla seri üretimde olan 'Dünyanın en hızlı otomobili' unvanını aldı.

SSC Tuatara'nın 5.9 litrelik çift turbo V8 motoru E85 yakıt kullanıldığında 1750 beygir güç üretebiliyor.

Tüö bu güce sahip olmanın maliyeti ise 2 milyon dolar ve 100 kişi arasına girebilmek. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 14

Lotus Evija - 2.1 milyon dolar

Hızlı bir geri dönüş yaşayan Lotus'un Ejiva modeli dört elektrik motoruyla yaklaşık 2000 beygirlik güç üretiyor. Sadece 130 adet üretilecek olan modelin fiyatı ise 2.1 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 15

Aston Martin Vulcan - 2.3 milyon dolar

7.0 litrelik atmosferik V12 motordan gücünü alan Vulcan, 820 HP güç ve 780 Nm tork üretebiliyor.

24 adet üretilen Vulcan'lardan özel olarak modifiye edilen sadece bir araç yola çıkabiliyor, diğerleri sadece pistlerde kullanılabiliyor. 

Bu aracın maliyeti ise 2.3 milyon dolar. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 16

Delage D12 - 2.3 milyon dolar

Eski bir marka olan Delage D12 ile geri döndü. 7.6 litrelik bir V12 motordan beslenen D12, 1010 beygir güce sahip. 

Bu aracın fiyatı ise 2.3 milyon dolar. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 17

Ferrari Daytona SP3 - 2.3 milyon dolar

2021 yılında sınırlıs ayıda piyasaya çıkan model, 6,5 litrelik V12 motorla 828 hp güç üretiyor. Bu güçle 0'dan 100'e yaklaşık 2,8 saniyede ulaşıyor. 

Kaç adet üretildiği açıklanmayan modellerin her biri 2,3 milyon dolar değerinde.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 18

McLaren Speedtail - 2.3 milyon dolar

Tasarımıyla dikkat çeken McLaren Speedtail, marka tarihinin en hızlı modeli unvanını elinde tutuyor. 

Toplamda 106 adet üretilen model 1055 beygir güç ve 1150 Nm tork değerlerine sahip. Bu gücün merkezinde ise twim-turbo destekli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor.

Markanın ilk Hyper GT olarak tanımladığı model 0’dan 100’e 2,5 saniyede erişirken, 300 km/s hıza ulaşmasıysa 13 saniyeden daha kısa sürüyor. Son olarak 2020'de 2.3 milyon dolara satılan araç için artık daha fazla ödenmesi gerekiyor. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 19

Rimac Nevera - 2.4 milyon dolar

Rimac Nevera 2.4 milyon dolarlık fiyatıyla listedeki en pahalı elektrikli otomobil. 

1914 beygir gücündeki araç saatte 415 kilometrelik bir maksimum hıza sahip. 

Rimac Neveda, Kaliforniya’daki Famoso pistinde yapılan testte ‘seri üretimde olan ve en çabuk hızlanan araç’ unvanını eline geçirdi. 

Neveda 400 metreyi 8,58 saniyede geçerken, sıfırdan yüze de yalnızca 1,90 saniyede ulaştı.

Elektrik farkıyla yeni rekor: Geri geri 275 kilometre hız!

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 20

Pagani Utopia - 2.5 milyon dolar

852 beygir gücü ve yedi ileri manuel şanzımanı ile Utopia şimdiye kadar üretilen en güçlü Pagani. Sadece 99 adet olan bu aracın fiyatı 2.5 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 21

Pininfarina Battista - 2.5 milyon dolar

2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Battista, 1.827 beygir gücü ile 0'dan 100'e 2 saniyenin altında ulaşıyor. 

Aracın fiyatı ise 2.5 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 22

Gordon Murray T.50 - 2.6 milyon dolar

2,6 milyon dolarlık T.50, 654 beygir gücü doğal emişli 4.0 litrelik bir V12'den alıyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 23

Lamborghini Countach - 2.6 milyon dolar

2021 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen Countach LPI 800-4, 6.5 litrelik bir V12'ye sahip. 

Fiyat: 2,6 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 24

Mercedes-AMG Project One - 2.7 milyon dolar

Yaklaşık beş buçuk senelik gelişim sürecinin ardından Mercedes'in hiper otomobili piyasaya çıktı. Kalbinde bir F1 motoru barındıran Mercedes-AMG One, bu motordan tam 1.050 bg güç üretebiliyor. Araçta ayrıca dört adet elektrikli motor bulunuyor. 

0'dan 100'e hızlanması 2.9 saniye süren aracın maksimum hızı 352 km/sa. 

Fiyat: 2,7 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 25

Zenvo Aurora - 2.8 milyon dolar

Zenvo, 2023 Monterey Otomobil Haftası etkinliği kapsamında Aurora hiper otomobilinin hem yol hem pist versiyonunu tanıttı. 

6,6 litrelik V12 hibrit  motora sahip Aurora Agil 1.250 bg, dört tekelerkenten çkeişli pist modeli ise 1.850 bg güce sahip. 

İlk teslimatları 2026 yılında gerçekleşecek Aurora'nın başlangıç ​​fiyatı 2,8 milyon dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 26

Aston Martin Victor - 3 milyon dolar

Sadece 1 adet üretilen bu özel araç 3 milyon dolarlık bir fiyata sahip. Victor'un kaputu altında One-77'nin orijinal 7.3 litrelik atmosferik V12 motoru görev yapıyor. Bu motor, 847 beygir güç ile 821 Nm tork üretebiliyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 27

Hennessey Venom F5 Roadster - 3 milyon dolar

Hennessey Venom F5 hiper otomobilinin üstü açık hali olan Roadster versiyonu, 3 milyon dolara alınabiliyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 28

Koenigsegg Jesko - 3 milyon dolar

Koenigsegg Jesko şirketin bugüne kadar yaptığı en hızlı otomobil. Bu hızın maliyeti ise 3 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 29

Aston Martin Valkyrie - 3,2 milyon dolar

Henüz piayasaya bile çıkmayan araç 3.2 milyon dolardan alıcı buldu. Aracın standart versiyonundan 150 adet ve AMR modelinden 25 adet üretilecek.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 30

W Motors Lykan Hypersport - 3,4 milyon dolar

Dubai merkezli W Motors, 2013'te Lykan Hypersport modeliyle tüm dikkatleri çekmişti. elmaslarla süslenen LED farları, holografik ekranlara sahip otomobil 780 beygirlik bir güce sahip. 

Fiyat: 3.4 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 31

McLaren Solus - 3,5 milyon dolar

Tek koltuklu model 829 beygir güç üretiyor ve 0'dan 100'e 2.5 saniyede çıkıyor. 

Fiyat: 3.5 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 32

Lamborghini Sian - 3,6 milyon dolar

Lamborghini'nin elektrik destekli ilk modeli olan Sian, 6.5 litrelik V12'ye ek 48 voltluk hafif hibrit bir sistem sahip. Bu da araca 819 beygirlik bir güç sağlıyor. Sadece 63 adet üretilecek aracın fiyatı 3.6 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 33

Koenigsegg CC850 - 3,7 milyon dolar

İlk olarak 50 adet üretileceği açıklanan araç talep üzerine 70 adete yükseltildi. Araç, çift turbo 5.0 litrelik bir V8'le 1.198 beygir güç üretiyor. Araçla ilgili net bir fiyat belirtilmese de 3.7 Milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 34

Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 3,9 milyon dolar

Bugatti, Chiron'un değiştirilmiş Super Sport 300+ modeliyle 300 mil sınırını aştığını açıklamıştı. 

Fiyat: 3.9 Milyon dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 35

Lamborghini Veneno - 4,5 milyon dolar

Sadece 14 adet üretilen Veneno modeli 4.5 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 36

Bugatti Bolide - 4,7 milyon dolar

Chiron gövdesi üzerine inşa edilen Bolide, sadece 40 adet üretildi. 1.824 beygir güce sahip otomobil 4.7 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 37

Pininfarina B95 Speedster - 4,8 milyon dolar

İtalyan otomobil devi Pininfarina, 2023 Monterey Otomobil Haftası kapsamında en özel modellerinden birini tanıttı.

Dünyanın ilk saf elektrikli, üstü açık hiper Barchetta'sı olarak lanse edilen Pininfarina B95 ön camı olmayan, üstü açık iki koltuklu bir model.

Dört farklı elektrik motoruyla 1874 beygir güç ve 2360 Nm tork üretiyor. Bu büyük güç aracın 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altına indiriyor. Aracın maksimum hızı ise 300 km/sa.   

10 adet üretilecek aracın fiyatı ise 4,8 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 38

Bugatti Mistral - 5 milyon dolar

Araç Bugatti'nin Chiron, Bolide ve Divo modellerinden aldığı ayrıntılarl şekilleniyor. Sadece 99 adet üretilen model 5 milyon dolarlık bir fiyata sahip.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 39

Pagani Huayra Imola - 5,4 milyon dolar

Fiyat: 5,4 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 40

Bugatti Divo - 5,8 milyon dolar

Chiron ile çok fazla ortak noktası bulunan Divo'dan Bugatti sadece 40 adet üretecek. 

Bu araçların her biri 5.8 milyon dolara satılacak. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 41

SP Automotive Chaos - 6,4 milyon dolar

SP Automotive tarafından üretilecek ilk model olan Greek Chaos adlı hiper otomobil, hem fiyatıyla hem 3 bin beygirlik gücüyle dudak uçuklatıyor.  Araçtan toplamda sadece 100 adet üretilecek.

Aracın 2000 beygir ve 3000 bin beygir olarak üzere iki verisyonu bulunacak. Araç bu gücü 4.0 litrelik Twinturbo bir V10 motordan alacak. 

Greek Chaos 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.8 saniyede ulaşıyor. Ultra otomobilin maksimum hızı ise 500 km/s olarak açıklanıyor. 

Aracın 2 bin beygirlik versiyonu 6.4 Milyon dolara satılacak. 3 bin beygirlik versiyonunun ise 14.3 milyon dolara satılması bekleniyor. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 42

Pagani Codalunga - 7,4 milyon dolar

Pagani, Huayra Codalunga adını verdiği özel modelini tanıttı. Sadece 5 adet üretilecek model için 7.4 milyon dolar bedel isteniyor. 

Şimdilik sadece 5 adet üretileceği açıklanan araçların hepsi satılmış durumda.

V12 motordan gücünü alan Huayra Codalunga, tam 840 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork üretebiliyor.

1960'LARDAN İLHAM ALDI

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 43

777 Hypercar - 7,5 milyon dolar

777 Hipercar, FIA onaylı karbon monokok şasiye ve LMP1'den ilham alan çarpıcı bir tasarıma sahip. Bu özel pist otomobili 9.000 rpm'ye kadar dönen, doğal emişli 4,5 litrelik V8 ile çalışıyor. Araç, 730 hp güçle maksimum 370 kilometre hıza ulaşıyor. Sadece pistte kullanılabilen bu oyuncağın maliyeti 7,5 milyon dolar.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 44

Mercedes-Maybach Exelero - 8 milyon dolar

2004 yılında ortaya çıkan ve sadece 1 adet üretilen Mercedes-Maybach Exelero'nun 8 milyon dolarlık bir maliyeti var.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 45

Bugatti Centodieci - 9 milyon dolar

Sadece 10 adet üretilecek olan Bugatti Centodieci, 9 milyon dolara satılıyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 46

Bugatti Chiron Profilée - 10,8 milyon dolar

Bugatti, Chiron'un özel bir versiyonu olan Profilee'den sadece 1 adet üretildi. 

1.476 beygir gücünde dört turboşarjlı W16 motora sahip olan Profilee'yi diğer modellerden ayıran en belirgin özellik arkasındaki özel spoyleri. 

Bu özel Chiron'un fiyatı ise 10,8 milyon dolar. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 47

Rolls-Royce Sweptail - 12.8 milyon dolar

Listedeki üçüncü sırada yer alan Rolls-Royce Sweptail yine tek olan bir araç. 2017'de üretilen lüks otomobil 12.8 milyon dolarlık bir fiyatla satıldı.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 48

Bugatti La Voiture Noire - 13,4 milyon dolar

13,4 milyon dolarlık bir fiyatla sadece 1 adet üretilen Bugatti La Voiture Noire resmi oılarak şimdiye kadar yapılmışen pahalı otomobil. 

Bugatti CEO’su Stephan Winkelmann tarafından “GT otomobillerin zirvesi” olarak tanımlanan model gücünü 1.497 beygir güç üreten 8 litre hacimli W16 motordan alıyor. 1.600 Nm tork üretebilen otomobildeki bu motor Chiron modelinde de yer alıyor. 

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 49

Rolls-Royce Boat Tail - 28 milyon dolar

İngiliz lüks araç üretici Rolls-Royce'un özel yapım modeli Boat Tail 28 milyon dolarlık bir fiyata sahip. 

Otomobilin kaputunun altında ise 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor, 563 beygirlik bir güç üretiyor.

Şimdilik bu araçtan 3 adet üretileceği açıklandı. 

ICARDI YENİ OTOMOBİLİNE KAVUŞTU

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 50

Rolls-Royce La Rose Noire Droptail

Rolls-Royce'un kişiye özel üretimlerinden olan Droptail serisi 4 modelden oluşuyor. Bunlardan La Rose Noire ve Amethyst geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı. 

Droptail 593 beygir güç ve 840 Nm tork üretebilen 6,7 litrelik V12 motora sahip. 

5,3 metre boyunda ve 2 metre genişliğinde olan otomobil, çıkarılabilir tavanıyla dikkat çekiyor.  

İçeride rüzgarla dağılmış gül yapraklarını andıran tasarım için 1603 adet siyah çınar ağacından ahşap kaplama parçası kullanılmış. Bu ahşap kaplama tek başına 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Ön panelde yine Audemars Piguet marka istenildiğinde çıkarılıp takılabilen bir saat yer alıyor.

SADECE 4 ADET ÜRETİLECEK

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 51

Rolls-Royce Amethyst Droptail

Tamamen kişiye özel olan Droptail modellerinin fiyatları 30 milyon doların (Yaklaşık 936 milyon TL) üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu da Droptail'i dünyanın en pahalı otomobili yapıyor.

Dünyanın en pahalı otomobilleri: Zirve 30 milyon doları geçti - 52

Rolls-Royce Arcadia Droptail - 30 milyon dolar üstü

Rolls Royce tarafından 4 adet üretilecek ve her biri türünün tek örneği olacak olan Droptail ailesinin üçüncü üyesi Arcadia oldu.

Antik Yunan mitolojisinde "Yeryüzündeki Cennet" anlamına gelen Arcadia, Singapurlu sahibine törenle teslim edildi.

ÜRETİM SÜRECİ 4,5 YIL SÜRDÜ

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