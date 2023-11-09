Elektrik farkıyla yeni rekor: Geri geri 275 kilometre hız!

Bu alanda adeta mühendislik harikası olarak tanıtılan birkaç modelden biri olan Rimac Nevera, hız rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. "Dünyanın en iyi hızlanan seri üretim otomobili" unvanını elinde bulunduran yüzde yüz elektrikli otomobil, yeni rekoruyla bir kez daha içten yanmalı süper otomobillere diş gösterdi.
1967 yılında Lamborghini Miura, V12 motoruyla tüm gücünü kullanarak 270 km/sa hızı aşan ilk otomobil olmasının üzerinden geçen zamanda, 500 kilometre hızlar konuşuluyor artık. Bugün ise elektrikli Rimac Nevera 270 km/sa hıza ulaştı. Ama tek fark Nevera’nın bu hıza geri geri giderek ulaşmasıydı.
GUİNNESS TARAFINDAN TESCİLLENDİ
Bu hıza inanmayanlar olabilir diye de Guinness tarafından tescillenmiş. Artık Rimac Nevera, resmi olarak geri viteste en yüksek hıza ulaşan otomobil olarak Guinness Dünya Rekorları’nda.
İşte bu başarının arkasında içten yanmalı motorlar gibi çalışmayan elektrik motorları var. 4 adet elektrik motoru içten yanmalı motorların aksine ileri ya da geri aynı gücü sağlıyor. Üstelik bu güç içten yanmalı motorlarda olduğu gibi tekerleklere aktarılırken şanzıman gibi pek çok aktarım organını devreden çıkarılıyor. Elektrikli otomobillerde anlık tork doğrudan tekerleklere yönlendiriliyor. Daha hızlı gidebileceği de belirtilen modelin önünde aerodinamik tasarım ve kullanım zorluğu gibi engeller bulunuyor.
REKOR MAKİNESİ ELEKTRİKLİ
2021 yılında üretimine başlanan elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, geçtiğimiz aylarda 24 saat içinde kırdığı 23 rekorla yine gündeme gelmişti. Bunların en başında 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,82 saniye ulaşması vardı. 0-200 km/sa hıza 4,42 saniyede, 0-300 km/sa hıza 9,23 saniyede, 0-400 km/sa hıza ise 21,31 saniyede ulaşan otomobil, frenleme ve daha başka hız rekorlarını da kırdı.
0'DAN 100'E 1 SANİYE ALTI MÜMKÜN MÜ?
Günümüzde birçok otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayabiliyor. Ancak Rimac'ın baş mühendisine göre Nevera, bu süreyi 1 saniyenin altına indirilebilir.
Bu hız canavarı hakkında biraz bilgi vermem gerekirse, 2 milyon doların üzerinde bir fiyata sahip olan Nevera, 4 adet elektrik motoruyla 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor. Aracın maksimum hızı 412 km/sa. 120 kWh’lık pil paketi sıfırdan yüzde 80’e 20 dakikanın altında şarj olurken, 550 kilometre menzil vadediyor.
Porsche’nin de pay sahibi olduğu Rimac Automobili geçtiğimiz yıl Bugatti’yi devralarak Bugatti-Rimac adında bir ortaklık kurdu. Bu da markanın süper gücünü daha baskın hale getirdi.
Her alanda olduğu gibi hiper otomobillerde de değişim hızlanıyor. Rimac gibi modeller sınırları zorlamaya, tabuları yıkmaya devam ettikçe, elektrikli otomobillerin önü biraz daha açılacaktır. Farklı alternatifler üzerinde çalışılsa da artık elektrik dönüşümü kaçınılmaz duruma geldi. Ferrari gibi, Lamborghini gibi süper spor üreticileri bile dönüşüm tarihlerini öne çekme kararı alıyor. Her ne kadar bu elektrikli modeller herkes için ulaşılabilir olmasa da kullandıkları ve geliştirdikleri teknolojiler günden güne sıradan araçlara uygulanabilir hale gelecektir.