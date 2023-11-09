Elektrik farkıyla yeni rekor: Geri geri 275 kilometre hız!

REKOR MAKİNESİ ELEKTRİKLİ

2021 yılında üretimine başlanan elektrikli hiper otomobil Rimac Nevera, geçtiğimiz aylarda 24 saat içinde kırdığı 23 rekorla yine gündeme gelmişti. Bunların en başında 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,82 saniye ulaşması vardı. 0-200 km/sa hıza 4,42 saniyede, 0-300 km/sa hıza 9,23 saniyede, 0-400 km/sa hıza ise 21,31 saniyede ulaşan otomobil, frenleme ve daha başka hız rekorlarını da kırdı.

0'DAN 100'E 1 SANİYE ALTI MÜMKÜN MÜ?

Günümüzde birçok otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayabiliyor. Ancak Rimac'ın baş mühendisine göre Nevera, bu süreyi 1 saniyenin altına indirilebilir.

Bu hız canavarı hakkında biraz bilgi vermem gerekirse, 2 milyon doların üzerinde bir fiyata sahip olan Nevera, 4 adet elektrik motoruyla 1.914 beygir güç ve 2.360 Nm tork üretebiliyor. Aracın maksimum hızı 412 km/sa. 120 kWh’lık pil paketi sıfırdan yüzde 80’e 20 dakikanın altında şarj olurken, 550 kilometre menzil vadediyor.

Porsche’nin de pay sahibi olduğu Rimac Automobili geçtiğimiz yıl Bugatti’yi devralarak Bugatti-Rimac adında bir ortaklık kurdu. Bu da markanın süper gücünü daha baskın hale getirdi.

Her alanda olduğu gibi hiper otomobillerde de değişim hızlanıyor. Rimac gibi modeller sınırları zorlamaya, tabuları yıkmaya devam ettikçe, elektrikli otomobillerin önü biraz daha açılacaktır. Farklı alternatifler üzerinde çalışılsa da artık elektrik dönüşümü kaçınılmaz duruma geldi. Ferrari gibi, Lamborghini gibi süper spor üreticileri bile dönüşüm tarihlerini öne çekme kararı alıyor. Her ne kadar bu elektrikli modeller herkes için ulaşılabilir olmasa da kullandıkları ve geliştirdikleri teknolojiler günden güne sıradan araçlara uygulanabilir hale gelecektir.