Hurda olarak aldıkları Murat 124'ü iki yılda tamamen yenilediler

Muayene istasyonundan içeri girdiğimizde adeta ortalık karıştı ve herkes arabaya doğru koşturdu. Gittiği her yerde ilgi odağı oldu aracımız. Bizim dededen beri mesleğimiz kaportacılık olduğu için restorasyonu ile ben ilgilendim. 1975 model olan aracımıza 130 bin lira gibi bir fiyat biçtik. Tepki gösterenler de oldu elbette ama sonuçta 2 seneden fazla bu araç için emek verdik, atıl durumda olan otomobili bu hale getirdik ve el emeği göz nurumuz oldu" sözlerine yer verdi.