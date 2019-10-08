İşte son James Bond filminde yer alacak Aston Martin modelleri
ntv.com.tr
25. James Bond filminde kullanılacak Aston Martin modelleri resmiyet kazandı.
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Sinemanın en uzun soluklu serilerinden biri olan James Bond'un yeni filmi merakla bekleniyor.
Adı "No Time To Die” (Ölmek İçin Zaman Yok) olarak açıklanan 25. Bond filmiyle ilgili önemli bir detay daha netlik kazandı.
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2Bond'un olmazsa olmazları haline gelen Aston Martin otomobillerinin yeni filmde yer alacak modelleri resmiyet kazandı.
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3İlk olarak klasik modeller DB5 ve V8 Vantage'ın filmde yer alacağı belli olmuştu.
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Filmde yer alacak 4 modelden ikisi ise DBS Superleggera ve Aston Martin'in yeni modeli Valhalla olduğu açıklandı.
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No Time To Die, 8 Nisan 2020’de ABD’de vizyona girecek.
İşte filmde yer alacak 4 Aston Martin modeli...
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ASTON MARTİN DB5Aston Martin DB5 24 filmlik serinin 8'inde Bond'a eşilik etmişti.
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V8 VANTAGE77 model V8 Vantage daha öncede bir Bond filminde kullanılmıştı.
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ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERADBS Superleggera'nın kaputunun altında 715 beygir güç ve 900 Nm tork üretebilecek 5.2 litrelik V12 motor yatıyor.
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ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERAOtomobil 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 3.4 saniyede tamamlıyor.
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ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA
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ASTON MARTİN VALHALLAİngiliz otomotiv firması Aston Martin'in Valhalla modeli saate 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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ASTON MARTİN VALHALLASadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini son filmde James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak.
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ASTON MARTİN VALHALLA
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ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA