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İşte son James Bond filminde yer alacak Aston Martin modelleri

ntv.com.tr

25. James Bond filminde kullanılacak Aston Martin modelleri resmiyet kazandı.

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    Sinemanın en uzun soluklu serilerinden biri olan James Bond'un yeni filmi merakla bekleniyor. 

    Adı "No Time To Die” (Ölmek İçin Zaman Yok) olarak açıklanan 25. Bond filmiyle ilgili önemli bir detay daha netlik kazandı. 

    FİLMDEN İLK AFİŞ

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    Bond'un olmazsa olmazları haline gelen Aston Martin otomobillerinin yeni filmde yer alacak modelleri resmiyet kazandı.
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    İlk olarak klasik modeller DB5 ve V8 Vantage'ın filmde yer alacağı belli olmuştu.
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    Filmde yer alacak 4 modelden ikisi ise DBS Superleggera ve Aston Martin'in yeni modeli Valhalla olduğu açıklandı.

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    No Time To Die, 8 Nisan 2020’de ABD’de vizyona girecek.

    İşte filmde yer alacak 4 Aston Martin modeli...

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    ASTON MARTİN DB5

    ASTON MARTİN DB5
    Aston Martin DB5 24 filmlik serinin 8'inde Bond'a eşilik etmişti.
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    V8 VANTAGE

    V8 VANTAGE
    77 model V8 Vantage daha öncede bir Bond filminde kullanılmıştı.
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    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA

    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA
    DBS Superleggera'nın kaputunun altında 715 beygir güç ve 900 Nm tork üretebilecek 5.2 litrelik V12 motor yatıyor.
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    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA

    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA
    Otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 3.4 saniyede tamamlıyor.
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    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA

    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA
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    ASTON MARTİN VALHALLA

    ASTON MARTİN VALHALLA
    İngiliz otomotiv firması Aston Martin'in Valhalla modeli saate 320 kilometre hıza ulaşabiliyor.
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    ASTON MARTİN VALHALLA

    ASTON MARTİN VALHALLA
    Sadece 500 adet üretilecek otomobiiln fiyatı 1,5 milyon sterlin. Otomobillerden birini son filmde James Bond'u canlandıran Daniel Craig kullanacak.
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    ASTON MARTİN VALHALLA

    ASTON MARTİN VALHALLA
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    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA

    ASTON MARTİN DBS SUPERLEGGERA
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