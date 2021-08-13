Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Marka marka güncel fiyatlar

Fiat da fiyatlarını güncelledi. Fiat, tüm modellerinde 52 bin 300 TL'ye varan indirimler getirdi.

288 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP EASY modeli düzenlemeyle birlikte 241.100 TL'ye geriledi.

307 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Lounge modeli ise 51 bin TL'lik indirimle 256 bin 900 TL'ye düştü.

Egea HB Urban ve Lounge paketlerinde ise 50 bin 600 TL ile 52 bin 300 TL arasında indirim uygulandı.

Egea'nın Cross modelinde de 49 bin 100 TL'ye kadar bir indiim var.