Otomotivde ÖTV düzenlemesi: Marka marka güncel fiyatlar

ntv.com.tr 13.08.2021 - 16:13 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 16:16
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.
Karara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarken, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.
Kararla birlikte markalarda fiyta listelerini güncellemeye başladı...
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.
Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu.
Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'ı geçip silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen elektrikli araçlarda yüzde 45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114 bin lira olarak belirlendi. 114 bin lira ile 170 bin lira arasında değere sahip olan araçlar için ise yüzde 50 ÖTV uygulanacak.
Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yapılan düzenlemeyi markanın modelleriyle örnekler vererek anlattı.
Bozkurt, "Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak" dedi.
Fiat da fiyatlarını güncelledi. Fiat, tüm modellerinde 52 bin 300 TL'ye varan indirimler getirdi.
288 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP EASY modeli düzenlemeyle birlikte 241.100 TL'ye geriledi.
307 bin 900 TL'ye satılan Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP Lounge modeli ise 51 bin TL'lik indirimle 256 bin 900 TL'ye düştü.
Egea HB Urban ve Lounge paketlerinde ise 50 bin 600 TL ile 52 bin 300 TL arasında indirim uygulandı.
Egea'nın Cross modelinde de 49 bin 100 TL'ye kadar bir indiim var.
Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Otomatik Elegance paketi 260 bin 788 TL'den satışta.
Yeni Hibrit Jazz e:HEV modeli ise 268 bin 954 TL'ye, Crosstar Executive modeli ise 277 bin 621 TL'ye düşürüldü.