Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor

8 Haziran 1948'de Porsche adını taşıyan ve genel kullanım iznini alan ilk otomobil 356 No. 1 Roadster oldu.
Spor otomobil markasının doğuşunun 75. yılı dolayısıyla mark tarafından ilk mdoelleri 356 yeniden yorumlandı.
357 Vision, Porsche'nin 718 Cayman GT4 RS platformu üzerine inşa edildi.
Aracın yekpare formuyla birlikte 356'ya selam veren bir noktası da arka tarafta yer alan ızgara tasarımı.
4 litrelik altı silindirli boxer motor 493 bg güç üretiyor. Motor markanın son dönemde üzerine çok düştüğü e-yakıtlarla çalışacak.
FOSİL YAKITA ÇEVRECİ ALTERNATİF
356 No. 1 Roadster, Porsche markası tarafından üretilen ilk otomobildi. Porsche 356, orijinal ortadan motor konsepti yerine arka tarafta konumlanan motorla başarıyı elde etti.
1965 yılına kadar yaklaşık 78.000 adet Porsche 356 üretildi.