Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor

Bu yıl 75. yıl dönümünü kutlayacak olan Porsche, ilk modeli 356'ya selam niteliğinde bir konsept tanıttı. Vision 357 konsepti 356'nın modern teknolojiyle yeniden yorumlanması.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 1

8 Haziran 1948'de Porsche adını taşıyan ve genel kullanım iznini alan ilk otomobil 356 No. 1 Roadster oldu.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 2

Spor otomobil markasının doğuşunun 75. yılı dolayısıyla mark tarafından ilk mdoelleri 356 yeniden yorumlandı.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 3

357 Vision, Porsche'nin 718 Cayman GT4 RS platformu üzerine inşa edildi.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 4

Aracın yekpare formuyla birlikte 356'ya selam veren bir noktası da arka tarafta yer alan ızgara tasarımı.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 5

4 litrelik altı silindirli boxer motor 493 bg güç üretiyor. Motor markanın son dönemde üzerine çok düştüğü e-yakıtlarla çalışacak. 

FOSİL YAKITA ÇEVRECİ ALTERNATİF

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 6

356 No. 1 Roadster, Porsche markası tarafından üretilen ilk otomobildi. Porsche 356, orijinal ortadan motor konsepti yerine arka tarafta konumlanan motorla başarıyı elde etti. 

1965 yılına kadar yaklaşık 78.000 adet Porsche 356 üretildi.

Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 7
Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 8
Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 9
Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 10
Porsche'den ilk modeline saygı duruşu: 75. yılını kutluyor - 11

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