Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası
Lüks ve spor araba tutkunlarının yakından takip ettiği dünyaca ünlü birçok otomobil yer alıyor. Fakat onlar normal bir otomobil değil, dünyanın en pahalı 10 otomobili olarak sıralamalarda yerini alıyor. İşte araba dünyasının en pahalı 10 arabası.
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