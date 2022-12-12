Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası

Lüks ve spor araba tutkunlarının yakından takip ettiği dünyaca ünlü birçok otomobil yer alıyor. Fakat onlar normal bir otomobil değil, dünyanın en pahalı 10 otomobili olarak sıralamalarda yerini alıyor. İşte araba dünyasının en pahalı 10 arabası.

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 1

10. Aston Martin Valkyrie - 2,6-3,25 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 2

9. Koenigsegg Jesko - 2.8 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 3

8. Ferrari Pininfarina Sergio - 3 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 4

7. Lamborghini Sian - 3.6 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 5

6. Bugatti Chiron Super Sport 300+ - 4 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 6

5. Koenigsegg CCXR Trevita - 4,8 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 7

4. Pagani Huayra Imola - 5.4 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 8

3. Rolls-Royce Sweptail: Fiyat 12,8 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 9

2. Bugatti La Voiture Noire - 18.7 Milyon Dolar

Tüm zamanların en pahalı 10 arabası: Fiyatları ateş pahası - 10

1. Rolls-Royce Boat Tail - 30 Milyon Dolar

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