Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor

Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra SUV ailesinin yeni üyeleri T-Cross ve Taigo’yu satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın, Şubat ayının son haftasında satışa sunacağı modellerinin fiyatları da belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 18.02.2022 - 10:42 | Son Güncelleme : 18.02.2022 - 10:46

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 1

SUV model atağını sürdüren , Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerinden sonra Taigo ve T-Cross'u da pazara sunmaya hazırlanıyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 2

Şubat ayı son haftasında showroomlarda yerini alacak olan Yeni Taigo, 1.0 lt TSI 95 PS 5 ileri manuel, 1.0 lt TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG olmak üzere 3 farklı motor seçeneği, 3 farklı donanım paketiyle 515 bin TL’ den başlayan liste fiyatlarıyla satışa sunulacak. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 3

Aynı segmentte fonksiyonel ve pratik çözümler sunan diğer SUV modeli T-Cross ise 1.0 lt TSI 110 PS 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG motor seçeneği, 2 farklı donanım paketi ile 448 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarıyla sunulacak.

TÜM AYRINTILARI VW T-CROSS

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 4

VOLKSWAGEN'İN İLK SUV COUPE MODELİ

Avrupa ile paralel zamanlamada Türkiye pazarına sunulan Yeni Taigo, Volkswagen'in ilk SUV coupe modeli.

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 5

Aracın farlardan stop lambalarına kadar tüm dış aydınlatma elemanları standart olarak LED teknolojisine sahip. Taigo, Style donanım seviyesinden itibaren standart olarak ışık şeridine sahip ön radyatör ızgarası ve IQ.LIGHT LED matrix farlarla diğer Volkswagen modelleri Golf, Yeni Polo ve Yeni Tiguan Allspace ile tasarım açısından benziyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 6

DİJİTAL KOKPİT

Yeni Taigo, iç tasarımda standart olarak çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi ve modern kumandalarla donatılıyor. Yeni Taigo’da standart olarak bulunan Dijital Kokpit'te bilgi-eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve “touch sliderlar” ile kumanda ediliyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 7

LİFE, STYLE VE R-LİNE

Yeni Taigo, Life, Style ve R-line donanım seviyeleri ile satışa sunuluyor. Life donanım seviyesinden itibaren LED farlar ve LED stop grubu, 8,25 inç'lik dokunmatik ekrana sahip radyo ve navigasyon sistemi, dijital gösterge paneli “Digital Cockpit”,  geri görüş kamerası ve tam otomatik dijital klima “Climatronic” standart olarak sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 8

Style donanım seviyesinde ise standart olarak sunulan dijital gösterge paneli “Digital Cockpit Pro”, “Keyless entry”, geniş panoramik açılır cam tavan, ısıtmalı ön koltuklar, IQ. Light LED Matrix farlar, ambiyans aydınlatma ve 17 inç alüminyum alaşım jantlar Yeni Taigo’yu bir üst segment seviyesine taşıyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 9

Sportif R-Line’da ise Style pakete ek olarak, karartılmış arka ve arka yan camlar, R-Line direksiyon ve R-Line iç ve dış tasarım ekipmanları yer alıyor. Yeni Taigo’da 300 watt gücünde 6 hoparlörlü ‘beats audio’ sistemi, 9,2 inç büyüklüğünde radyo ve navigasyon sistemi Discover Pro başta olmak üzere çok sayıda opsiyonel donanım sunuluyor.

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 10

OTONOM SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ: IQ.DRİVE

Yeni crossover, kısmi otonom sürüş deneyiminin yolunu açan teknolojileri bir araya getiren IQ.DRIVE Sürüş destek sistemi opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ile birlikte Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemleri Yeni Taigo’da opsiyonel olarak sunuluyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 11

SEKİZ RENK

Yeni Taigo; iki opak, beş metalik ve bir özel inci efektli olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 16 inç ile 18 inç arasında farklı jant seçenekleri sunuluyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 12

Volkswagen, Taigo’yu; 95 PS ,110 PS ve 150 PS gücünde benzinli motor seçenekleriyle pazara sunuyor. Türkiye’de Life donanım seviyesinde 1.0 TSI 95 PS 5 ileri manuel ve 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG; Style ve R-Line donanım seviyesinde 1.0 TSI 110 PS 7 ileri DSG ve 1.5 TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçenekleri alınabiliyor. 

Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 13
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 14
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 15
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 16
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 17
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 18
Volkswagen SUV ailesini büyütüyor: T-Cross ve Taigo satışa çıkıyor - 19

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