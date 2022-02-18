Volkswagen, Touareg, Tiguan ve T-Roc’tan sonra SUV ailesine yeni üyeler eklemeye hazırlanıyor. Markanın, B SUV segmentindeki araçları T-Cross ve Taigo Şubat ayının son haftasında bayilerdeki yerini alacak. SUV model atağını sürdüren Volkswagen, Touareg, Tiguan, Tiguan Allspace ve T-Roc modellerinden sonra Taigo ve T-Cross'u da pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu araçlardan biri olan T-Cross, 4,12 metre uzunluğunda, 1,58 metre yüksekliğinde ve 1.76 metre genişliğindeki yapısıyla bir şehirli SUV. 4,12 metre uzunluğundaki SUV, T-Roc’tan yaklaşık on iki santimetre daha kısa. Modüler MQB platformunun motoru iyice önde konumlandıran yapısı sayesinde T-Cross kompakt boyutlarına rağmen dört adet geniş kapısıyla sürücü ve yolcuların araca iniş/çıkışı kolaylaştırıyor.\n2,55 metre uzunluğundaki aks mesafesi, beş kişiye gerekli olan ferah bir yaşama alanını beraberinde getiriyor. Bagaj kapasitesi kullanım şeklinde bağlı olarak 385 ve 455 litrelik bir hacim sunuyor. Arka sırtlıkları katlanabilen ön yolcu koltuğu ve arka koltukları sayesinde T-Cross, 1.281 litreye kadar geniş bir bagaj kapasitesi sunabiliyor. T-Cross’ta sürücü ve ön yolcu yoldan 597 mm ve arka yolcular ise 652 mm yükseklikte oturuyor. Yükseltilmiş oturma pozisyonu sayesinde sürücü ve beraberindeki yolcular çevreye hakim rahat bir görüş sağlıyor. 14 santimetreye kadar ileri-geri hareket eden yatay sürgülü arka koltuklar sayesinde, yolcuların bacak mesafesi veya kullanım ihtiyacına bağlı olarak bagaj hacmi arttırılabiliyor. T-Cross, daha üst segmentlerde sunulan kapsamlı sürüş destek sistemleriyle donatılmış. Bu özellikler opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. T-Cross, Life ve Style olmak üzere iki farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Life donanım seviyesiyde; Halojen Farlar ve LED Stop lambaları, 16" alüminyum alaşım jantlar, siyah tavan rayları, 8 inç renkli dokumatik ekranlı "Discover Media" Radyo ve Navigasyon Sistemi, İkincil Çarpışma Freni "Multi Collision Brake", Manevra frenleme fonksiyonu, Hız sabitleyici "Cruise Control" gibi özellikler standart olarak yer alıyor. İkinci donanım seviyesi olan Style'da Life donanım seviyesine ek olarak; ambiyans aydınlatma, gümüş tavan rayları, krom çerçeveli ön sis farları ve statik dönüş farları, yan camların altında krom çizgi detayları, Full LED ön farlar, iki bölgeli tam otomatik klima “Climatronic” ve 17 inç alaşım jantlar bulunuyor. T-Cross yüksek verimlilik seviyesine sahip turbo beslemeli motor seçeneği ile sunuluyor. Üç silindirli 1.0 TSI 110 PS benzinli motor, altı ileri manuel şanzıman veya yedi vitesli DSG şanzıman ile tercih edilebiliyor.\nVolkswagen'in T-Cross modeli Türkiye'de 448 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şubat ayı son haftasında showroomlarda yerini alacak olan yeni Taigo ise 3 farklı motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle birlikte 515 bin TL’den başlayan liste fiyatlarıyla satışa sunulacak. \nTÜM AYRINTILARIYLA VOLKSWAGEN TAİGO