DAHA KESKİN DIŞ HATLAR Yeni Macan’ın dış tasarımı daha keskin hatlara sahip. Gövde renginde yeniden tasarlanmış ön kısım ile Macan’ın genişliğine vurgu yapılarak aracın yoldayken daha da görkemli görünmesi sağlıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle daha kıvrımlı bir görünüme kavuşmuş.

Yeni Porsche Macan’ın iç tasarımında düğmeler artık yerini dokunmatik yüzeylere bırakmış. Açık biçimde düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni ve daha kısa olan vites bulunuyor. Gösterge panelinin üstünde bulunan analog saat de artık standart ekipman. Macan, Porsche Communication Management’ın ( Porsche İletişim Yönetimi) 10.9 inçlik full HD dokunmatik ekranından veya ses komutlarıyla kontrol edilebilen birçok çevrimiçi işlevi standart donanım olarak sunuyor.

Etkinlikte soruları yanıtlayan Webber, elektrikli ve otonom sürüş hakkında düşüncelerini de açıkladı. Gelecekte bu teknolojilerin kaçınılmaz olduğunu belirten Webber, "Elektrik ve otonom sürüş hızla ilerleyen ve birçok kullanıcı tarafından istenen bir teknoloji. Bu teknolojiler hayatımızın bir parçası olarak sürekli güncellenecektir. Ben de elektrikli araçlardan keyif alıyorum kullanırken ama hala motor sesi ve benim kontrolümde olan araçlar her zaman daha çok ilgimi çekiyor olacak" dedi.