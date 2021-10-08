Yeni Macan İstanbul’da tanıtıldı

Yeni Macan, Türkiye’de eski F1 pilotu ve marka elçisi Mark Webber’in de katıldığı bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni Macan, bir önceki nesline göre daha üstün performans ve daha keskin hatlarla geldi.

Haberler - ntv.com.tr 08.10.2021 - 07:31

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 1
’nin Türkiye’de en çok satan SUV modeli Macan’ın tanıtımını eski Formula 1 pilotu ve Marka Elçisi Mark Webber'in katılımıyla gerçekleştirdi.
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 2
Artık SUV modellerin hayatın bir parçası olduğunu belirten Mark Webber Yeni Macan hakkında, "Macan tamamen 911 DNA’sını taşıyor. 911 iki koltuklu bir ikon iken Macan ise yeni bir yaşam tarzına hitap eden bir aile otomobili. Ben, eşim, annem ve babam, hepimiz Cayenne kullanıyoruz. markası için Cayenne büyük bir adımdı, Macan modeli ile bu başarıyı devam ettiriyor. Aktarma organları, yol tutuşu, motor teknolojisi ile 911 ruhunu bir SUV modeline geçirmek büyük bir başarı” dedi.
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 3

DAHA KESKİN DIŞ HATLAR

Yeni Macan’ın dış tasarımı daha keskin hatlara sahip. Gövde renginde yeniden tasarlanmış ön kısım ile Macan’ın genişliğine vurgu yapılarak aracın yoldayken daha da görkemli görünmesi sağlıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle daha kıvrımlı bir görünüme kavuşmuş.
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 4

Dinamik Aydınlatma Sistemi ( Dynamic Light System (PDLS)) ile LED farlar ve Sport Design dış aynalar artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 5

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

Yeni Macan Türkiye’de Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Macan’ın giriş modeli 195 kW’lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni motor, 0'dan 100 km/sa hıza 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa’lik maksimum hıza ulaşıyor. 

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 6
Macan S versiyonu ise 280 kW (380 PS) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip. sıfırdan 100 km/sa hıza 4,6 saniye çıkabiliyor. Azami hızı ise 259 km.
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 7

Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/s’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor. 

Tüm motorlar yedi vitesli çift kavramalı şanzımana (PDK) ve aktif dört tekerlekten çekiş sistemine ( Traction Management - PTM) sahip. 

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 8

DİJİTALLEŞEN İÇ TASARIM

Yeni Macan’ın iç tasarımında düğmeler artık yerini dokunmatik yüzeylere bırakmış. Açık biçimde düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni ve daha kısa olan vites bulunuyor. Gösterge panelinin üstünde bulunan analog saat de artık standart ekipman.

Macan, Communication Management’ın ( İletişim Yönetimi) 10.9 inçlik full HD dokunmatik ekranından veya ses komutlarıyla kontrol edilebilen birçok çevrimiçi işlevi standart donanım olarak sunuyor. 

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 9

Macan, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’deki Doğuş Merkezleri’nde 1.673.000 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 10
Etkinlikte soruları yanıtlayan Webber, elektrikli ve otonom sürüş hakkında düşüncelerini de açıkladı. Gelecekte bu teknolojilerin kaçınılmaz olduğunu belirten Webber, "Elektrik ve otonom sürüş hızla ilerleyen ve birçok kullanıcı tarafından istenen bir teknoloji. Bu teknolojiler hayatımızın bir parçası olarak sürekli güncellenecektir. Ben de elektrikli araçlardan keyif alıyorum kullanırken ama hala motor sesi ve benim kontrolümde olan araçlar her zaman daha çok ilgimi çekiyor olacak" dedi.
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 11
Yeni Porsche Macan İstanbul’da tanıtıldı - 12

Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW’lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/sa’lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor. 

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER