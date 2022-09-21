4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır?

Solunum teknikleri vücudu derin bir rahatlama durumuna getirmek için tasarlanmıştır. Bir süre nefesi tutmayı içeren spesifik paternler vücudunuzun oksijeni yenilemesini sağlar.
4-7-8 gibi teknikler organ ve dokularınıza çok ihtiyaç duyulan bir oksijen artışı sağlayabilir.
4-7-8 yöntemi, kökleri antik nefes düzenleme geleneğine dayanan, bedeni ve zihni gevşetmeye ve ardından kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olan bir nefes çalışmasıdır.
Tekniğin geliştiricisi Arizona Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Dr. Andrew Weil, tekniği "sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici" olarak nitelendiriyor.
Bu tekniği günün herhangi bir saatinde, kendinizi sakinleştirmek istediğinizde yapabilirsiniz.
İyi bir sonuç görmek için egzersizin düzenli bir şekilde, ideal olarak günde iki kez yapılması öneriliyor.
Öncelikle dilinizin ucunu ağzınızın çatısına, üst ön dişlerinizin arkasına yaslayarak uygulayın. Uygulama boyunca dilinizi yerinde tutmanız gerekir.
4-7-8’i tekniğini basit egzersizlerle şu şekilde uygulayabilirsiniz:
4-7-8 tekniği, aklınızı ve bedeninizi geceleri uzanırken endişelerinizi tekrarlamak yerine nefesi düzenlemeye odaklanmaya zorlar.
Endişeli, depresif ve uykusuzluk semptomlarını azaltmaya yardımcı olan bu egzersiz, uygulayıcıların kalbini yatıştırır ve sinirlerini sakinleştirir.