4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır?

Stres, kaygı ve diğer faktörler nedeniyle yeterince sağlıklı bir uyku rutinine sahip olamayan kişiler için 4-7-8 solunum tekniği, uygulayıcıların nefesleri üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur. Düzenli olarak uygulandığında, insanların daha kısa sürede uykuya dalmasını sağlayabilen bu gevşeme egzersizi nedir ve nasıl uygulanır?

4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır? - 1

Solunum teknikleri vücudu derin bir rahatlama durumuna getirmek için tasarlanmıştır. Bir süre nefesi tutmayı içeren spesifik paternler vücudunuzun oksijeni yenilemesini sağlar.

4-7-8 gibi teknikler organ ve dokularınıza çok ihtiyaç duyulan bir oksijen artışı sağlayabilir.

4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır? - 2

4-7-8 yöntemi, kökleri antik nefes düzenleme geleneğine dayanan, bedeni ve zihni gevşetmeye ve ardından kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olan bir nefes çalışmasıdır.

Tekniğin geliştiricisi Arizona Üniversitesi Bütünleştirici Tıp Merkezi'nin kurucusu ve yöneticisi Dr. Andrew Weil, tekniği "sinir sistemi için doğal bir sakinleştirici" olarak nitelendiriyor.

4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır? - 3

GÜNDE İKİ KEZ YAPILABİLİR

Bu tekniği günün herhangi bir saatinde, kendinizi sakinleştirmek istediğinizde yapabilirsiniz. 

İyi bir sonuç görmek için egzersizin düzenli bir şekilde, ideal olarak günde iki kez yapılması öneriliyor.

4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır? - 4

NASIL YAPILIR?

Öncelikle dilinizin ucunu ağzınızın çatısına, üst ön dişlerinizin arkasına yaslayarak uygulayın. Uygulama boyunca dilinizi yerinde tutmanız gerekir.

4-7-8’i tekniğini basit egzersizlerle şu şekilde uygulayabilirsiniz:

  1. Dört saniye sayarak burnunuzdan nefes alın.
  2. Yedi saniye boyunca nefesinizi tutun.
  3. Büzülmüş dudaklardan bir "vıh" sesi çıkararak sekiz saniye boyunca nefes verin.
  4. Bu egzersizi, günde iki kez, dört defaya kadar tekrarlayın.
4-7-8 solunum tekniği nedir? Nasıl uygulanır? - 5

4-7-8 tekniği, aklınızı ve bedeninizi geceleri uzanırken endişelerinizi tekrarlamak yerine nefesi düzenlemeye odaklanmaya zorlar.

Endişeli, depresif ve uykusuzluk semptomlarını azaltmaya yardımcı olan bu egzersiz, uygulayıcıların kalbini yatıştırır ve sinirlerini sakinleştirir.

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