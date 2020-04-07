ABD’de Bill Gates tarafından fonlanan ikinci bir şirket corona virüse karşı aşı çalışmalarına başladı

Çalışmayı yürüten Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde Bulaşıcı Hastalık Uzmanı ve Tıp Profesörü Pablo Tebas, ``Bu ilk çalışmanın hızlı bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz. Halkı bu pandemiden mümkün olan en kısa sürede kurtarmak isteyeninsanlar arasında bu aşıya büyük ilgi var” açıklamasını yaptı.