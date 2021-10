Genel olarak,New York’taki katılımcılar arasında bin kişi başına 7,7 pozitif vaka, Utah'taki bin kişi başına 3,8 vaka meydana geldi. Araştırmacılar her iki bölgeden gelen verileri birleştirdi ve katılımcıları yaş gruplarına ayırdı. Sıfır ile dört yaş arasındaki bin çocuktan 6,3'ü virüse yakalandı. Ayrıca, 5-11 yaş arası her bin çocuktan 4,4'ü ve 12-17 yaş arası her bin çocuktan 6'sı Covid-19 için pozitif test etti.