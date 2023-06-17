AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi

ABD'de primatlar üzerinde yapılan bir araştırmada, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), kök hücre nakli ile tedavi edildi. Çalışma, dünya çapında yaklaşık 38 milyon insanı etkileyen AIDS'in kesin tedavisinin önünü açabilir.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 1

ABD'li bilim insanları, dünya genelinde 38 milyon kişiyi etkileyen AIDS/HIV'e karşı önemli bir çalışmaya imza attı.

SAĞLIK HABERLERİ

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 2

SciTech Daily'nin haberine göre, Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, HIV duyarlılığı gösterdiği için AIDS araştırmalarında sıklıkla kullanılan HIV taşıyıcısı makaklar üzerinde çalıştı.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 3

Araştırmada, HIV taşıyıcısı 8 makaktan 4'üne sağlıklı donörlerden kök hücre nakli yapıldı.

Kök hücre tedavisi yapılan 4 makaktan nakil sonrası gelişen graft versus host hastalığı (GVHH) tedavi edilen 2 makak HIV'i yendi.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 4

Söz konusu iki makak, tedavilerin üzerinden 4 sene geçmesine rağmen yaşamını HIV'i negatif halde sürdürdü.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 5

Tedavi edilen makak grubundaki HIV'in önce kandan daha sonra lenf düğümlerinden temizlendiğine dikkati çeken araştırmacılar, hücre nakli tedavisi sonrasında iyileşme belirtisi gösteren insanlarda ise lenf bezlerinde birikmiş HIV'nin dolaşıma girmesiyle hastalığın tekrar nüksettiğini düşünüyor.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 6

Araştırmanın yazarlarından Richard Maziarz, "Araştırma sonuçlarımız başka türlü ulaşamayacağımız cevaplar için makak çalışmalarıyla insan araştırmalarının bağlantılı yürütülmesinin önemini gösteriyor." açıklamasını yaptı.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 7

Araştırmacılar ilerleyen süreçlerde başarıyla tedavi ettikleri iki makaktaki bağışıklık sistemlerinin saldırdığı molekülleri tespit etmeyi planlıyor.

AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi - 8

Çalışma, dünya çapında yaklaşık 38 milyon insanı etkileyen AIDS'in kesin tedavisinin önünü açabilir.

Araştırmanın sonuçları "Immunity" dergisinde yayımlandı.

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