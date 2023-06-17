AIDS'in kesin tedavisinde önemli gelişme: HIV taşıyan makaklar kök hücre nakliyle tedavi edildi
ABD'de primatlar üzerinde yapılan bir araştırmada, Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu'na (AIDS) yol açan İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), kök hücre nakli ile tedavi edildi. Çalışma, dünya çapında yaklaşık 38 milyon insanı etkileyen AIDS'in kesin tedavisinin önünü açabilir.
ABD'li bilim insanları, dünya genelinde 38 milyon kişiyi etkileyen AIDS/HIV'e karşı önemli bir çalışmaya imza attı.