Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır?

İngiltere'de araştırmacılar, "Schamroth Testi" olarak da bilinen “elmas aralığı parmak testi"ni yapmanın akciğer kanserini için uyarıcı olabileceğini söyledi.
Test, tırnak etleri arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını görmeyi amaçlıyor. Eğer boşluk yoksa, bu durum çomak parmaklaa sahip olduğunu gösteriyor. Çomak parkmak ise ciddi bir problemin habercisi olabilir.
İlk olarak, ellerinizi önünüze koyun ve her iki işaret parmağınızın uçlarını birbirine değdirin. Ardından parmak uçlarınızı birbirine doğru bükerek tırnaklarınızı birbirine değdirin. Aralarında küçük bir elmas boşluk (Schamroth'un penceresi) görüyorsanız, “çomak tırnak” probleminden muzdarip değilsiniz.
Bununla birlikte uzmanlar, çomak parmaklara sahip olmanızın mutlaka akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmediğini ve parmaklarınızın bu şekilde olmasının birçok nedeni olabileceğini belirtti.
Ancak, İngiliz doktorlar "Çomak parmaklar alışılmadık bir durumdur. Sizde olabileceğini düşünüyor ve endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun.Akciğerlerinizi kontrol etmek için göğüs röntgeni çektirin." uyarısında bulundu.
Akciğer kanseri her zaman erken evrelerinde semptomlara neden olmaz, bu nedenle hastalar akciğerlere veya vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar kansere sahip olduklarını anlamayabilirler.
Birleşik Krallık Kanser Araştıma Derneği uzmanlar, kanser hastalığı teşhisi konanlardaki en yaygın 9 belirtiyi şöyle sıraladı:
-Sürekli öksürük,
-Uzun süredir olan devam eden öksürükte değişiklik olması,
-Eskiden sorunsuz bir şekilde yapılan aktivitelerde nefesin kesilmesi,
-Kanlı balgam,
-Göğüste veya omuzda ağrı olması
-Sürekli geri gelen göğüs enfeksiyonları veya iyileşmeyen bir göğüs enfeksiyonu
-iştah kaybı,
-her zaman yorgun hissetmek,
-Kilo kaybetmek.
Bilim insanları ayrıca, akciğerin hemen tepesinde büyüyebilen ve Pancoasr tümörü adı verilen çok nadir bir akciğer kanseri türü olduğu konusunda uyardı.
Bu tür kansere sahip çoğu insan, şiddetli omuz ağrısı veya koldan aşağı inen ağrı yaşıyor. Eğer akciğer kanseri hakkında endişeleniyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız.