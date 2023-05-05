Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır?

Akciğer kanseri belirtilerinin yalnızca nefes alıp verişinizde ortaya çıkacağını düşünebilirsiniz. Hastalar, sürekli öksürük veya nefes darlığı gibi semptomlar yaşıyor olsalar da, bunlar kanser sonraki evrelerine gelene kadar ortaya çıkmıyor. Uzmanlar evde yapabileceğiniz basit bir parmak kanseri testinin akciğer kanseri riski taşıyıp taşımadığınızı ortaya çıkarabileceğini söyledi. Peki Schamroth Testi (Elmas boşluğu testi) nasıl yapılır?

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 1

İngiltere'de araştırmacılar, "Schamroth Testi" olarak da bilinen “elmas aralığı parmak testi"ni yapmanın akciğer kanserini için uyarıcı olabileceğini söyledi.

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Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 2

Test, tırnak etleri arasında elmas şeklinde bir boşluk olup olmadığını görmeyi amaçlıyor. Eğer  boşluk yoksa, bu durum çomak parmaklaa sahip olduğunu gösteriyor. Çomak parkmak ise ciddi bir problemin habercisi olabilir.

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 3

ELMAS BOŞLUĞU TESTİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak, ellerinizi önünüze koyun ve her iki işaret parmağınızın uçlarını birbirine değdirin. Ardından parmak uçlarınızı birbirine doğru bükerek tırnaklarınızı birbirine değdirin. Aralarında küçük bir elmas boşluk (Schamroth'un penceresi) görüyorsanız, “çomak tırnak” probleminden muzdarip değilsiniz.

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 4

Bununla birlikte uzmanlar, çomak parmaklara  sahip olmanızın mutlaka akciğer kanseri olduğunuz anlamına gelmediğini ve parmaklarınızın bu şekilde olmasının  birçok nedeni olabileceğini belirtti. 

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 5

Ancak, İngiliz doktorlar "Çomak parmaklar  alışılmadık bir durumdur. Sizde olabileceğini düşünüyor ve endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun.Akciğerlerinizi kontrol etmek için göğüs röntgeni çektirin." uyarısında bulundu. 

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 6

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri her zaman erken evrelerinde semptomlara neden olmaz, bu nedenle hastalar akciğerlere veya vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar kansere sahip olduklarını anlamayabilirler.

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 7

Birleşik Krallık Kanser Araştıma Derneği uzmanlar, kanser hastalığı teşhisi konanlardaki en yaygın 9 belirtiyi şöyle sıraladı:

-Sürekli  öksürük,

-Uzun süredir olan devam eden öksürükte değişiklik olması, 

-Eskiden sorunsuz bir şekilde yapılan aktivitelerde nefesin kesilmesi, 

-Kanlı balgam,

-Göğüste veya omuzda ağrı olması

-Sürekli geri gelen göğüs enfeksiyonları veya iyileşmeyen bir göğüs enfeksiyonu

-iştah kaybı,

-her zaman yorgun hissetmek,

-Kilo kaybetmek.

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 8

Bilim insanları ayrıca, akciğerin hemen tepesinde büyüyebilen ve Pancoasr tümörü adı verilen çok nadir bir akciğer kanseri türü olduğu konusunda uyardı.

Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır? - 9

MUTLAKA DOKTORA DANIŞIN

Bu tür kansere sahip çoğu insan, şiddetli omuz ağrısı veya koldan aşağı inen ağrı yaşıyor. Eğer akciğer kanseri hakkında endişeleniyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız.

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