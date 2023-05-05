Akciğer kanseri riski için basit parmak testi: Schamroth Testi nasıl yapılır?

AKCİĞER KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akciğer kanseri her zaman erken evrelerinde semptomlara neden olmaz, bu nedenle hastalar akciğerlere veya vücudun diğer bölgelerine yayılana kadar kansere sahip olduklarını anlamayabilirler.