Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç

Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, bilim insanlarından ölümcül hastalığa karşı sıra dışı bir araştırma geldi. Mısır çöllerinde yaşayan akrebin zehrini kullanan araştırmacılar, corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleyen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, akrep zehrinin virüslere karşı çok güçlü koruyucular içerdiğini ve çalışmalarının yeni bir dönüm noktasına işaret ettiğini belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 08.11.2021 - 12:19

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 1

Mısır ve İngiltere’den bilim insanları, Mısır çölünde yetişen akreplerin zehrini kullanarak bir corona virüs ilacı geliştirmeye çalışıyor.  Araştırma, Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde ve Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütülüyor. İki üniversite projeyi yakın zamanda web sitelerinde yayınladıkları bir makaleyle duyurdu.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 2

ÇOK GÜÇLÜ ANTİVİRAL ÖZELLİKLERE SAHİP

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

“Akrepler, 400 milyon yıldan fazla bir süredir var olan, dünyadaki en eski hayvanlardan biridir. Zehirleri, birçok ülkede, özellikle Çin ve Hindistan'da, antik çağlardan beri geleneksel tedavilerde kullanılmaktadır. Akrep zehirleri, birçoğu çok güçlü nörotoksinler olan biyolojik olarak aktif peptitlerin bir kokteylini içerirken, birçoğu güçlü antibakteriyel ve antiviral aktiviteler göstermiştir."

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 3

Süveyş Kanalı Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü'nde moleküler toksinoloji ve fizyoloji profesörü olan Prof. Dr. Mohamed Abdel-Rahman, “Akrep zehirleri henüz tam olarak araştırılmamıştır. Yani, alışılmışın dışında bir yeni ilaç kaynağı bulabiliriz” diye konuştu.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 4

Bununla birlikte araştırmacılar,  Mısır çölünden farklı akrep türleri toplayarak işe başladı. Karanlıkta akrepleri bulmak için ultraviyole ışık kullandılar.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 5

8 AKREP TÜRÜNDEN ÖRNEK ALINDI

Mısır'da 2013 yılında yayınlanan akrep türleri üzerine yapılan bir çalışmada bölgede sekiz akrep türü tespit etildi: Androctonus bicolor, Androctonus australis, Androctonus amoreuxi, Androctonus crassicauda, ​​​​Leiurus quinquestriatus, Buthacus arenicola, Orthochirus innesi ve Scorpio maurus palmatus.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 6

Bilim insanları, akreplerin toplanmasının Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne göre ve Genetik Kaynaklara Erişim ve Kullanımlarından Kaynaklanan Faydaların Adil ve Hakkaniyetli Paylaşımına İlişkin Nagoya Protokolü'ne uygun yapıldığını belirtti. 

Ardından, akrepler Süveyş Kanalı Üniversitesi'ndeki laboratuvara girdikten sonra, küçük bir elektrik uyarısı kullanılarak her birinden zehir toplandı. Baş araştırmacı Dr. Wael Houssen sonrasından bu hayvanların doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 7

CORONA VİRÜSÜN İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANMASINI ENGELLEYECEK

Houssen, "Akrep zehirleri, yüzlerce peptit ve diğer malzemeleri içeren çok karmaşık bir bileşime sahiptir. Şu anda bu peptitlerin corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleme yeteneğine sahip olup olmadığını test ediyoruz” dedi.

Diğer taraftan, corona virüs insan hücrelerine bağlanmak için başak proteini aracılığıyla bir hücre yüzeyi reseptörüne bağlanıyor.

Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç - 8

Houssen şunları söyledi: "Başak proteinin, akrep zehrindeki peptitlerin varlığında insan reseptörü ile nasıl etkileşime girdiğini görmeye çalıştık. Eğer peptitler aktifse, başak proteinin reseptör ile etkileşimi engellenmelidir. Yeni ilaçların kaynağı olarak akrep zehirlerinin araştırılması, daha fazla araştırmaya değer, heyecan verici ve üretken bir alandır. Bu zehirlerin son derece güçlü biyoaktif peptitler içerdiğini zaten gördük ve keşfedilmeyi bekleyen çok daha fazlası olduğuna inanıyoruz.”

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