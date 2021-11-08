Akrep zehri corona virüse karşı koruyabilir mi? Bilim insanlarından sıra dışı ilaç

CORONA VİRÜSÜN İNSAN HÜCRELERİNE BAĞLANMASINI ENGELLEYECEK

Houssen, "Akrep zehirleri, yüzlerce peptit ve diğer malzemeleri içeren çok karmaşık bir bileşime sahiptir. Şu anda bu peptitlerin corona virüsün insan hücrelerine girmesini engelleme yeteneğine sahip olup olmadığını test ediyoruz” dedi.

Diğer taraftan, corona virüs insan hücrelerine bağlanmak için başak proteini aracılığıyla bir hücre yüzeyi reseptörüne bağlanıyor.