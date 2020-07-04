Aloe Vera (tıbbi sarısabır) nedir? Aloe Vera bitkisine nasıl bakılır? Faydaları nelerdir?

ntv.com.tr 04.07.2020 - 10:29
Koparıldıktan sonra bir hafta saklanabilen bitkinin yapraklarındaki jel, istenilen bölgeye sürülerek “nemlendirici” olarak kullanılabiliyor.
Aloe vera jeli ayrıca, yara, kesik ve yanıklarda da etkili oluyor.
İşte Aloe Vera ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Aloe Vera bitkisinin iç mekanda fazla güneş almayan ve sıcaklığın 18 derecenin altına düşmediği bir ortamda bakılması gerekiyor.
Aloe Vera bitkisi, zeolit ve perlitli bir toprakta kolaylıkla yetiştirilebiliyor. 5-6 günde bir sulamak yeterli.